Girişimcilik Destek Programı ile Türkiye kalkınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ekonomik kalkınması için önemli bir adımı attı. KOSGEB destek programlarının gözden geçirilerek yeniden yapılandırıldığını duyuran Bakan Kacır, girişimcilere büyük fırsatlar sunacak olan Girişimcilik Destek Programı’nı tanıttı.

Bakan Kacır, KOBİ’ler İçin Dev Destek Paketini Duyurdu: İşte Girişimcilik Destek Paketi

Bu program kapsamında ülkemizin stratejik hedeflerine uygun sektörlerde faaliyet gösteren ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar finansman desteği sağlanacak. Bu oldukça büyük bir meblağ olarak dikkat çekiyor.

Girişimcilik Destek Programı, Anadolu’nun dört bir yanında gizli potansiyelleri ortaya çıkararak, fikir aşamasından ürün haline ve nihayet pazara ulaşma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Özellikle gençler, kadınlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınlarının girişimcilik faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan bu programda, söz konusu gruplara ait girişimciler için destek üst limiti artırıldı.

Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin belkemiği olan KOBİ’lerin önemine vurgu yaparak, “KOBİ’lerimiz, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolculuğunda bizimle birlikte yol arkadaşlarımızdır.” ifadeleriyle projeyi duyurdu.

Bakan Kacır, KOSGEB’in bugüne kadar 1,3 milyon KOBİ’ye 180 milyar lira destek sağladığını açıkladı. KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve inovasyon yeteneklerini artırmanın önemine işaret eden Bakan Kacır, Dünya Bankası ile iş birliği içinde yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ile yeşil dönüşüm projelerine destek verdiklerini de vurguladı.

Ayrıca, geçtiğimiz yıl yaşanan elim Kahramanmaraş depremi felaketlerinin ardından KOBİ’lerin toparlanması için başlatılan “Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi” kapsamında 52 binden fazla işletmeye 16,8 milyar lira kaynak aktarıldığı bilgisini paylaştı.

Bakan Kacır, KOSGEB’in girişimcilikten kapasite geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede KOBİ’lere destek verdiğini belirtti ve yeni “Girişimcilik Destek Programı” ile bu desteğin daha da güçleneceğini müjdeledi.

Türkiye’de girişimcilerin sayısı her geçen gün hızla artıyor. Özellikle yazılım ve savunma sanayi gibi alanlarda birçok yeni şirketin sahaya indiğini görüyoruz. Bu alanlar gibi cennet ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak alanlarda devlet tarafından girişimcilere sınırsız bir destek olduğu söylenebilir. Bizler de Girişimcilik Destek Programı için oldukça heyecanlıyız.

İlginizi Çekebilir: Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay görevine çıkıyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu destekler ülkenin kalkınması için yeterli olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!