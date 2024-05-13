Nürburgring pistini bilmeyen yoktur. Yine de bilmeyenler için Nürburgring, kısaca “Ring Adenau, Almanya’da Köln’ün 90 km güneybatısında, Mainz’in 100 km kuzeybatısında yer alan tarihi yarış pistidir. Pist birçok değişik şekilde kullanılabilmektedir. Formula 1 yarışlarının da yapıldığı GP-Strecke kısmı çok kullanılsa da orijinal pist Nordschleife (Kuzey halkası) en meşhur şeklidir. Bu haliyle pist Nürburg kalesi ve Eifel dağları etrafından dolaşmaktadır. Genellikle bu pistte yarışan pahalı otomobillerin haberini duyarız. Ancak bu haberde durum biraz farklı. Çünkü Hyundai Ioniq 5 N Nürburgring pistinde birçok otomobili tokat manyağı yaptı. Detaylara bakalım.

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Hyundai Ioniq 5 N Nürburgring skoru

Otomobili Misha Charoudin isimli bir pilot kullanıyordu. 84 kWh’lik pil takımı piste çıkmadan önce tamamen şarj edildi. Otomobil pilleriyle birlikte yaklaşık 2.5 ton ağırlığında. Ancak deneyimli bir pilot ile birlikte bu durum çok da sorun olmadı.

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Pilot, pistte başka bir Hyundai Ioniq 5 N ile de denk geldi. Arka arkaya giden iki elektrikli otomobil, birçok içten yanmalı otomobili de solladı geçti. Bu durum bizleri biraz da düşünmeye itiyor: tamamen elektrikli otomobiller güçlendiler ve içten yanmalıları yok etmeye geliyor. İlerleyen zamanlarda daha fazla içten yanmalı otomobil göremeyeceğiz gibi geliyor. O yüzden şimdilik tadını çıkarmak lazım. İzlemek isteyenler için de Hyundai Ioniq 5 N Nürburgring performansı aşağıda mevcut.