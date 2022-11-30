Xiaomi, MIUI 14’ü Xiaomi 13 serisi lansman etkinliğinde tanıtacağını onayladı. Lansmanın 1 Aralık’ta yapılması gerekiyordu ama maalesef şimdi ertelendi.

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Birkaç gün önce Xiaomi , MIUI 14 için bir erken erişim programı başlattı . Bu girişime katılan kişiler, yeni yazılımı herkesten önce deneme şansı bulacak. Bunu takiben, firma şimdi yazılımın bazı özelliklerini açıkladı. MIUI’nin yeni yinelemesinin kod adının ‘Project Razor’ olduğu da ortaya çıktı.

Xiaomi, MIUI 14’ün ‘minimum üretici yazılımı, minimum bellek kullanımı ve minimum kaldırılamayan uygulamalar’ sunmayı hedeflediğini söylüyor. MIUI başkanı, MIUI 14’ün ‘en modern ve hafif amiral gemisi cep telefonu sistemi’ olacağını daha önce de söylemişti.

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Şirket, MIUI 14 arayüzünün daha az depolama alanı tüketeceğini iddia edeiyor. MIUI’ında hakkını yememek lazım, bellek boyutu önceki nesle kıyasla %23 oranında küçültülmüş. Ayrıca MIUI 14, belleği verimli bir şekilde ayıracak. Önyükleme belleğinden gerekli olmayan kendi kendine başlayan işlemleri mümkün olduğunca serbest bırakacak. Bunun yanı sıra, sistem uygulamalarının ve hizmetlerinin bellek kullanımını da sıkı bir şekilde kontrol edecek. Umarım bu, uygulamalardan gelen bildirimleri engellemez.

Son olarak, MIUI 14, kullanıcıların her zamankinden daha fazla sistem uygulamasını kaldırmasına izin verecek. Çevirici, kişiler, mesajlar, ayarlar, tarayıcı, kamera, dosya yöneticisi ve uygulama mağazası dışında, kullanıcılar diğer tüm sistem uygulamalarını kaldırabilecek. Bu; saat, hava durumu, galeri ve daha fazlasının kaldırılabileceği anlamına geliyor.

Bu değişikliklerden ne kadarının MIUI 14’ün global sürümüne yansıyacağını bilmiyoruz. Umarız, Xiaomi tüm pazarlara daha fazla özellik getirir.