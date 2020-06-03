MIUI 12 Beta versiyonu, bazı Xiaomi cihazlar için yayınlandı

19 Mayıs tarihinde tanıtılan MIUI 12 arayüzünün ilk stabil Beta versiyonu, birkaç saat önce dünya genelinde yayınlanmaya başladı. Hangi modeller için dağıtımın başladığını ve güncellemelerin hangi sıra ile ilerleyeceği detaylarını gelin hep beraber inceleyelim.

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MIUI 12 Beta güncellemesi alacak ilk modeller hangileri

İlk olarak Mi 9 modelleri için dağıtılmaya başlanan MIUI 12 Beta versiyonunun, daha sonrasında Mi 9T / Redmi K20 veya Mi 9T Pro / Redmi K20 Pro modellerine gelmesi bekleniyor. Fakat hatırlatmadan geçmeyelim ki eğer Beta için kayıt olmadıysanız bu güncellemeyi Beta süreci sona erene kadar edinemeyebilirsiniz.

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MIUI 12 ile gelecek yeni özellikler ise, Dark Mode 2.0, yeni uygulama menüsü, Ultra Güç Tasarruf Modu, 3D animasyonlu duvar kağıdı, arttırılmış sağlık ölçümleri, arttırılmış gizlilik vb. ek olarak yeni kamera uygulaması da mevcut.

Güncelleme listesi

1. Tur

Xiaomi Mi 9.

Xiaomi Mi 9T / Xiaomi Mi 9T Pro.

Redmi K20 / Redmi K20 Pro.

2. Tur

Mi serisi:

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Lite.

Mi 9 Lite / Mi 9 SE.

Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite.

Mi Mix 3 / Mi Mix 2 / Mi Mix 2S.

Mi Note 10 / Mi Note 10 Lite.

Mi Max 3.

Redmi serisi:

Redmi Note 5 / Redmi Note 5 Pro.

Redmi Note 6 Pro.

Redmi Note 7 / Redmi Note 7 Pro.

Redmi Note 8 / Redmi Note 8T / Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 9 / Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max.

Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi 6 Pro.

Redmi 7A / Redmi 7.

Redmi 8A / Redmi 8A Dual / Redmi 8.

Redmi Y2 / Redmi Y3.

Redmi S2.

Poco serisi:

Poco F1.

Poco X2.

Poco F2 Pro.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!