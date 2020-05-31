Xiaomi Mi Band 5, 11 Haziran’da duyurulacak!

Xiaomi Mi Band 5, hakkında çıkan söylentiler sayesinde uzun süredir teknoloji basınını meşgul etmeyi sürdürüyor. Özellikleri neredeyse belli olan akıllı bilekliğin ne zaman tanıtılacağı da son paylaşımlar ile netlik kazandı!

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Xiaomi Mi Band 5 için resmi tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Xiaomi’nin resmi satıcılarından Xiaomi Mall, WeChat hesabı üzerinden bilekliğin tanıtım tarihini paylaştı. Verilen bilgiye göre, Xiaomi Mi Band 5 modeli 11 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Ayrıca akıllı bilekliğin aynı gün satışa sunulacağı bilgisi de paylaşılmış. Kısa süre sonra duyurulacak olan bilekliğin özellikleri de bir önceki modele göre oldukça gelişmiş gibi gözüküyor.

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1.2 inçlik OLED ekrana sahip olacağı belirtilen Mi Band 5, 0.95 inç boyutundaki selefine kıyasla daha büyük bir ekranla gelecek. Ancak saatin genel boyutlarında kayda değer bir artış yaşanmayacak. Paylaşılan görüntülere göre alt ve üst alandaki çerçeveler inceltilerek yer tasarrufu sağlanmış. Öte yandan sensör yetenekleri tarafında da kullanıcıları memnun edecek gelişmeler bekleniyor. SpO2 ölçümü ile kandaki oksijen oranının takibi yapılırken, adet döngü takibi gibi gelişmiş özellikler de sağlık alanında fark yaratacak.

Tüm sürümlerinde NFC desteğine sahip olacağı belirtilen Mi Band 5, bu anlamda Google Pay gibi ödeme araçlarını da destekleyecek. Ayrıca bileklikte bulunan en büyük eksiklerden biri olan fotoğraf çekimi için sanal deklanşör desteği de yeni sürümle beraber ekleniyor. Son olarak Mi Band 5’in 25 dolar bandında bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkmasının beklendiğini belirtelim.