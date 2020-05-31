Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Band 5, 11 Haziran’da duyurulacak!
Xiaomi Mi Band 5, hakkında çıkan söylentiler sayesinde uzun süredir teknoloji basınını meşgul etmeyi sürdürüyor. Özellikleri neredeyse belli olan akıllı bilekliğin ne zaman tanıtılacağı da son paylaşımlar ile netlik kazandı!
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Xiaomi Mi Band 5 için resmi tanıtım tarihi ortaya çıktı!
Xiaomi’nin resmi satıcılarından Xiaomi Mall, WeChat hesabı üzerinden bilekliğin tanıtım tarihini paylaştı. Verilen bilgiye göre, Xiaomi Mi Band 5 modeli 11 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Ayrıca akıllı bilekliğin aynı gün satışa sunulacağı bilgisi de paylaşılmış. Kısa süre sonra duyurulacak olan bilekliğin özellikleri de bir önceki modele göre oldukça gelişmiş gibi gözüküyor.
1.2 inçlik OLED ekrana sahip olacağı belirtilen Mi Band 5, 0.95 inç boyutundaki selefine kıyasla daha büyük bir ekranla gelecek. Ancak saatin genel boyutlarında kayda değer bir artış yaşanmayacak. Paylaşılan görüntülere göre alt ve üst alandaki çerçeveler inceltilerek yer tasarrufu sağlanmış. Öte yandan sensör yetenekleri tarafında da kullanıcıları memnun edecek gelişmeler bekleniyor. SpO2 ölçümü ile kandaki oksijen oranının takibi yapılırken, adet döngü takibi gibi gelişmiş özellikler de sağlık alanında fark yaratacak.
Tüm sürümlerinde NFC desteğine sahip olacağı belirtilen Mi Band 5, bu anlamda Google Pay gibi ödeme araçlarını da destekleyecek. Ayrıca bileklikte bulunan en büyük eksiklerden biri olan fotoğraf çekimi için sanal deklanşör desteği de yeni sürümle beraber ekleniyor. Son olarak Mi Band 5’in 25 dolar bandında bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkmasının beklendiğini belirtelim.
Giyilebilir Teknoloji
Yeni Samsung Galaxy Watch modelleri FCC onayı aldı!
Samsung, geçen yıl spor odaklı Galaxy Watch Active ve Watch Active 2 modellerini piyasaya sürmüştü. Ancak şirketin şimdiye kadarki geleneksel bir saate benzeyen tek seçeneği, iki yıl önce duyurulan Galaxy Watch modeliydi. Bu açığı kapatmak isteyen firmanın, yeni modelleri yolda.
FCC’nin web sitesinde ortaya çıkan dört yeni Galaxy Watch modelinin ikisi LTE bağlantılarını destekliyor. 45mm boyutlu SM-R845U ve 41mm boyutlu SM-R855U modelleri muhtemelen e-SIM teknolojisi ile LTE desteği sunacak. Yalnızca Wi-Fi bağlantılarını destekleyen modeller ise 45mm boyutlu SM-840 ve 41mm boyutlu SM-R850 olacak. Kalp atış sensörünün bulunduğu arka görüntüleri bulunan modellerin klasik saat formunda olacakları görülüyor. Bunlara ek olarak sızan çizimde saat kasasının çelik materyalden meydana geldiği de belirtilmiş.
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Sızan arka kapak çiziminde yer alan detaylara göre SM-R845 modeli Gorilla Glass DX ekran koruma camı, 5 ATM basınç değerine kadar suya karşı koruma, dahili GPS ve LTE desteği ile gelecek. Ortaya çıkan kablosuz ağ sertifikalarına göre yeni duyurulacak Galaxy Watch modelleri, düşük enerji tüketimli Bluetooth, 802.11 b/g/n Wi-Fi (yalnızca 2.4GHz), WCDMA ve LTE bantlarını destekleyecek.
FCC belgelerinde cihazların donanım ve tasarımlarına ait bilgiler bulunmuyor, fakat SamMobile’a göre Samsung’un yeni saatlerinde dönen çerçeveler geri gelecek. Önceki Watch Active modelinde de yalnızca dijital dönebilen çerçeveye yer veren Samsung bu modelde eskiye döneceğe benziyor.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Band 5 ve yeni şarj aletinin görüntüleri sızdırıldı!
Geçtiğimiz günlerde selefine göre büyük olan 1.2″ boyutlu bir ekran ile geleceği sızdırılan Xiaomi Mi Band 5 ve yeni şarj aletinin görüntüleri sızdırıldı.
Daha önce yapılan sızıntılarda Xiaomi Mi Band 5 modelinin NFC özelliğine sahip olacağı iddia edilmişti. Ayrıca eski modellerde bulunan Xiao AI’ın yerine AI destekli Alexa’nın da bu modelde yer alacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. 8 dil desteği bulunan Alexa’nın Mi Band 5’de bulunması global cihazlarda asistan kullanımını arttıracak bir özellik. Yeni modelde kalp atış hızını ve kandaki oksijen oranını ölçen sensörlerin olması da bekleniyor.
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Sızdırılan Xiaomi Mi Band 5 modelinin geçmişteki modellere göre büyük olduğu oldukça bariz görülüyor. Yeni şarj aletinin ise mıknatıslı tasarımdan uzaklaştığı ve cihaz ile fiziksel bağlantı kurularak şarj edildiği bir forma girdiği görünüyor. Saatin kasasında, boyutun büyümesi ve biraz daha düz görünen ekranı dışında bir değişiklik yok gibi görünüyor. Tabii ki bu etki fotoğrafların çekilme açısından dolayı bir yanılsama olabilir.
Weibo üzerinden yapılan bir diğer sızıntı ise cihazın ~28 $ fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Mi Band 5’in geçtiğimiz yılın modellerine göre gelişmiş özellikleri aynı fiyat bandında sunabilmesi oldukça sevindirici. Tabii ki haberimize konu olan özellik ile fiyat bilgilerinin sızıntılara dayandığını ve cihazın daha farklı özellikler ve fiyat ile tanıtılabileceğini belirtmiş olalım.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Watch, 9 gün pil süresi ile duyuruldu!
Realme’nin bugün itibarıyla Hindistan’da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Realme Watch modelinin özelliklerine gelin yakından bakalım.
Realme Watch özellikleri neler?
Mart ayında tanıtılan Realme Band’ın ardından markanın ikinci giyilebilir cihazı olan Realme Watch, 2.5D kavisli Corning Gorilla Glass 3 cam ile korunan, 320 x 320 piksel çözünürlüklü ekrana sahip. 1.4 inç boyutunda ki ekran, 323 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 380 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor.
Realme Watch, ön yüklü olarak 12 farklı kadran ile geliyor. Kadranlar üzerinden saat, tarih hava durumu, adım sayısı, kalp atış hızı, ve yakılan kalori miktarını görmek mümkün. Realme Link uygulaması üzerinden değiştirilebilen arayüzlere yakında yapılacak bir güncelleme ile 100 adet yeni saat arayüzünün ekleneceği de firma tarafından bildirildi.
Realme Band’da olduğu gibi Watch modeli de 7 gün 24 saat kalp atış hızı ölçme yeteneğine sahip bir model. Fakat Goodix tarafından üretilen PPG sensörü bu modelde kandaki oksijen oranını ölçmeye de imkan sağlıyor. 14 adet spor modu ile gelen akıllı saat, aerobik, badminton, koşu bandı, eliptik ve masa tenisi gibi etkinlikleri algılayabilecek.
Yeni akıllı saat modelinin sahip olduğu diğer dikkat çekici özellikler arasında telefonunuzun kamera ve müzik kontrolü bulunuyor. Kamera tarafında deklansör tuşu olarak kullanabildiğimiz akıllı saat, telefonunuz üzerinde ki müzikleri çalmanıza, duraklatmanıza, değiştirmenize ve ses seviyesini ayarlamanıza olanak sağlayacak. Bir AIoT (Yapay zekaya sahip akıllı eşyalar) stratejisi bulunan Realme, akıllı saat modelini bu stratejinin merkezinde tutuyor. Böylece Realme Watch modeli bir telefona ihtiyaç duymadan AIoT cihazlarına bağlantı ve kontrol sağlayabilecek.
IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunan Watch modelinde, yerleşik olarak bir etkinlik hatırlatıcısı, içecek hatırlatıcısı, uyku monitörü ve meditasyon rahatlatıcısı bulunuyor.
Realme, Watch modelinin 160 mAh kapasiteli bataryası ile 7 x 24 kalp atış hızı takibi açık durumda 7 güne kadar kullanım süresi sunabileceğini söylüyor. Özelliğin kapalı olduğu durumda ise 9 günlük bir kullanım süresi sunabileceği iddia ediliyor. Firmanın “Klasik” ve “Moda” adını verdiği iki farklı kayış türü bulunacak olan model, Klasik siyah kayış ile kutusundan çıkacak. Moda kayışlar kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleri ile 6€ fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı saat modelinin satış fiyatı ise Hindistan için 3.999 INR (53$/48 €) olarak belirlenmiş. Hindistan’da 5 Haziran itibarıyla satışta olacak olan modelin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.