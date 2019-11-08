Akıllı Telefonlar
MIUI 11 stabil versiyonu, 12 telefona daha geliyor!
Xiaomi, 12 telefonuna daha güncelleme göndermeye başladı. Bununla birlikte güncelleme takviminin büyük bir kısmını tamamlaşmış oluyor. Fakat üzücü haber şu ki her cihaz Android 10 tabanlı bir yükseltmeye sahip değil.
İlginizi çekebilir: MIUI 11 güncellemesini, Mi 9T’de test ettik! (Video)
Çinli telefon üreticisi, Android 10 hakkında hiçbir şey söylemedi. Bu nedenle, sadece kullanıcı arayüzünde temel bir değişiklik olduğundan bahsetmemiz daha mantıklı olabilir.
Bu güncelleme paketi henüz global pazara dağıtımı mevcut değil. Şu an sadece Çin tarafındaki kullanıcılara açılan stabil versiyon, bu ayın sonunda en kötü ihtimalle ise Aralık ayının başında sevenleriyle buluşacak.
Güncellemenin mevcut olduğu cihazlar şu şekilde:
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Xiaomi Redmi 6 Pro
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Redmi S2
- Xiaomi Redmi Note 5A
- Xiaomi Redmi 7A
İkinci grup, güncellemeleri alacak cihazlarda, şanslıysak onları da ilk olarak Çin’deki kullanıcı testlerinde görme şansımız olacak:
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Explorer
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Redmi 7
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Redmi K20
İki yılı aşkındır piyasada gördüğümüz telefonların güncelleme aldığını görmek açıkçası firmanın üretkenliğinin ne derece yüksek kulvarlarda olduğunu gösteriyor. MIUI 11’le yeni materyal tasarım anlayışı, kalın yazı fontları, yeni doğal efektler ve alarmlar, sistemsel karanlık mod, yeni arayüz teması, değişen animasyonlar ve duvar kağıtlarını barındırıyor.
Akıllı Telefonlar
ASUS, AMD Ryzen destekleyen TRX40 serisi anakartları duyurdu!
Asus, yayınladığı basın bülteni itibariyle yeni nesil ÂMD Ryzen Threadripper destekleyen anakartlarının duyurusunu gerçekleştirdi.
İlginizi çekebilir: Asus Zenfone 6, Android 10 güncellemesine kavuştu!
Asus’un anakartları, ROG Zenith, ROG Strix ve ASUS Prime modelleri itibariyle, gelişmiş performans optimizasyonu, yeni nesil bağlantı seçenekleri ve daha fazlasını getiriyor.
Hem oyuncular hem de üst seviye iş çözümleri için birebir!
ROG Zenith 2 Extreme, tüm sınırları zorlamayı seven kullanıcı ailesi için birebir ve eşsiz dinamikler oluşturmaya geliyor. 16 aşamalı işlemciye gücünü veren VRM’ler, fanlı soğutma blokları ve RGB severler için LiveDash OLED; anakarta dahil edilen donanım parçaları arasında.
ROG Strix TRX40-E Gaming, isminden anlaşılacağı üzere yine Zenith serisine benzer özelliklerle fakat yazılım tarafında özelleştirmeler yaratılabiliyor.
ASUS Prime TRX40-Pro, daha çok profesyonel iş çözümleri ve temeli sağlam tutmayı isteyen kullanıcıları için önerilen üstün bağlantı seçenekleri çevresel ses desteğiyle taçlandırılmış. Realtek’in S1220 ses kodeklerini kullanan firma, daha yüksek ses için DTS X:Ultra desteği mevcut kulaklıklar ve hoparlörler için etkileyici bir 3D çevresel ses deneyimi sağlıyor.
Tüm teknik detaylar, aşağıda paylaşmış olduğum tablodan görüntüleyebilirsiniz.
|Model
|ROG Zenith II Extreme
|ROG Strix TRX40-E Gaming
|Prime TRX40-Pro
|CPU
|3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemciler için AMD sTRX4 Soket
|Yonga seti
|AMD TRX40 Yonga Seti
|Biçim
|EATX
|ATX
|ATX
|Bellek Yuvaları /
Maksimum Kapasite
|8 DIMM / 256GB DDR4
|8 DIMM / 256GB DDR4
|8 DIMM / 256GB DDR4
|Birden Fazla GPU Desteği
|3 YOLLU SLI/CFX
|2 YOLLU SLI/CFX
|2 YOLLU SLI/CFX
|Genişleme Yuvaları
|PCIe 4.0 x16
|4
|3
|3
|PCIe 4.0 x4
|0
|1
|1
|SATA 6Gb/s
|8
|8
|8
|M.2
Miktar x Maks. Uzunluk (Mod)
|5
|3
|3
|2 x 22110
(PCIe 4.0 + SATA modları)
|1 x 22110
(PCIe 4.0 + SATA modları)
|1 x 22110
(PCIe 4.0 + SATA modları)
|3 x 2280(PCIe 4.0)
|2 x 22110(PCIe 4.0)
|2 x 22110(PCIe 4.0)
|USB 3.2 Gen 2×2
|1
|Yok
|Yok
|USB 3.2 Gen 2 ön panel bağlantısı
|2
|1
|1
|USB 3.2 Gen 2
|1 x Type-C™ ve 6 x Type-A
|1 x Type-C™ ve 7 x Type-A
|1 x Type-C™ ve 3 x Type-A
|USB 3.2 Gen 1
|8
|4
|10
|Ethernet
|Aquantia®AQC-107 10G LAN
Intel®I211AT
|Realtek®2.5G LAN
Intel®I211AT
|Intel®I211AT
|Aquantia® AQC-107 10G Ethernet
|Realtek 2.5G Ethernet
|Yok
|Kablosuz / Bluetooth
|Intel® Wi-Fi 6 AX200
2×2 MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/ax çift frekans bandı desteği 2.4/5 GHz
|Intel® Wi-Fi 6 AX200
2×2 MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/ax çift frekans bandı desteği 2.4/5 GHz
|Yalnızca Wi-Fi E anahtarı
|Bluetooth v5.0
|Bluetooth v5.0
|Ses Codec
|SupremeFX S1220
|SupremeFX S1220
|Realtek S1220
|Ses Efektleri
|DTS® Sound Unbound
Sonic Studio III
Sonic Radar III
Sonic Studio Virtual Mixer
|DTS® Sound Unbound
Sonic Studio III
Sonic Radar III
Sonic Studio Virtual Mixer
|DTS : X® Ultra
|Su Pompası Başlığı
|2
|1
|1
|M.2 soğutma çözümleri
|Alüminyum M.2 soğutma bloğu koruması
DIMM.2 soğutma bloğu
|Alüminyum M.2 soğutma bloğu koruması
|Alüminyum M.2 soğutma bloğu koruması
|Aura Aydınlatma Kontrolü
|Evet
|Evet
|Evet
|4 pim RGB Başlığı
|2
|2
|2
|Adreslenebilir Gen 2 RGB Başlığı
|2
|2
|2
|LiveDash OLED
|Evet (1.77″ / renkli)
|Evet (1.3″)
|Yok
Akıllı Telefonlar
Huawei Y9s, üç kamera ve çentiksiz tasarımla geleceği doğrulandı!
Huawei, yeni orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonu Y9s‘u çentiksiz ekran tasarımı ve cihazın arka tarafında yer alan üçlü kamera kurulumuyla birlikte resmi olarak duyurusunu gerçekleştirdi.
İlginizi çekebilir: ABD’de Huawei ile çalışma başvuruları onaylanmıyor
Çinli Telekom Devi, fiyat/performans bakımından orta düzeyde konumlandırdığı yeni akıllı telefonu Huawei Y9s’i duyurdu. Aslında Honor markası altında bildiğimiz Honor 9x’inden temel alan bir tasarım anlayışı sergilediğini söyleyebiliriz.
Tek fark, duyurulan cihazda çok daha güçlü işlemci mimarisine yer verilmesi. Kirin 810 yerine Kirin 710F yonga setini kullanan telefon, 6.59 inç, 1080P çözünürlüğünde bir panel kullanılıyor. Bu panel, %91 ekran gövde oranı sunmakla beraber detayları çok daha temiz görüntüleyebileceğiniz, 391ppi piksel yoğunluğu barındırıyor.
Gövdesinin altında, Kirin 710F’e 6GB RAM desteği eşlik ediyor. Telefon, Android Pie tabanlı EMUI 9.1 ile kutudan çıkıyor ve 128GB dahili depolama desteği sunuluyor. Bu hafiza, SD Card girişiyle birlikte 512GB’a kadar çıkabiliyor.
Fotoğrafçılık için ise, Y9s 16MP ön kamera “POP-UP” mekanizmasına gömülmüş. Böylece ekranda herhangi bir yer kaplamıyor. Arka tarafta, 48MP ana kamera, 8MP ulta geniş ve 2MP geniş olarak konumlandırılıyor.
Parmak izi sensörü, cihazın sağ tarafında yer alan güç tuşu üzerinde belirlenmiş. Ses tuşları ise hemen üzerinde yer alıyor. Gece Yarısı Siyah ve Parlak Kristal olmak üzere iki renk seçeneği ve USB-C çıkış portu sunan 4.000mAh güç kapasitesi bulunuyor.
Y9s fiyat itibariyle, 239 dolarla Irak’ta satışa çıkıyor. Satış tarihi ve diğer ülkelerdeki pazara çıkışı henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 11 Pro Max için Dxomark sonuçları açıklandı
Dxomark tarafından yapılan testler sonucunda iPhone 11 Pro Max‘in test sonuçları açıklandı. Bu testten iPhone 11 Pro Max 117 puan aldı.
İlginizi çekebilir: Yandex otonom kargo robotlarını test ediyor
Dxomark testlerinden 117 puan alan iPhone 11 Pro Max, bu sonuçla birlikte Xiaomi Mi CC9 Pro ve Huawei Mate 30 Pro‘nun gerisinde kaldı. Samsung‘un yeni amiral gemisi Note 10+ ile aynı sonucu alan iPhone 11 Pro Max, video testlerinde zirveyi Xiaomi Mi CC9 Pro ile paylaştı.
Fotoğraf kısmında Autofocus ve pozlamada yüksek puanlar alan cihaz, video kısmında ise sabitleme kısmında oldukça başarı oldu. Bu testin ardından değişen sıralamaya aşağıdan göz atabilirsiniz.