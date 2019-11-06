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MIUI 11 güncellemesini, Mi 9T’de test ettik! (Video)
MIUI 11, geçtiğimiz ay itibariyle son kullanıcı kitlesine yayınlanmaya başladı. Bundan Türkiye’de Mi 9T kullanıcıları da geçtiğimiz haftadan itibaren yararlanmaya başladılar. Bizde bu videomuzda sizin için gelen güncellemeyi test ettik.
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Öncelikle belirtmek isteriz ki yazılım yükseltmesine sahip olmak istiyorsanız MIUI 11 Global versiyonu kullanmanız gerekiyor. MIUI 10 Beta, MIUI 11 Beta kullanıcıları bu güncellemeden yararlanamıyor.
Eğer, cihazınıza varolan yükseltme gelmediyse Ayarlar kısmına gidip Sistem yükseltmeleri seçeneğinden sürümünüzü kontrol edebilirsiniz.
MIUI 11 minimal dizayna geçiş tamamlandı!
MIUI 10 tabanı üzerine kurulan güncelleme, birçok iyileştirmeyi yanında getiriyor. Uygulama simgelerinde daha yuvarlak bir tasarım anlayışı ve kalınlaştırılmış büyük yazı fontlarını gördüğümüz zaman çok daha şık bir dizayna geçmek için firmanın hamleler yaptığını görüyoruz.
İlk olarak Ayarlar kısmında fark ettiğimiz bu değişikliğe ek olarak çeşitli seçenekler arasında gezinirken uygulamanın size bazı tavsiyeleri verdiğini görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Ortam ekranı ve Kilit ekranı kısmına girdiğimizde alt tarafta “Diğer ayarlara mı ihtiyacınız var?” adlı bir panel karşılıyor. Bu panelde Şifreler ve Güvenlik tavsiyesi veriliyor.
Mi Paylaşımla 20 mbps dosya transferi mümkün!
Geçen aylarda haberini yaptığımız Mi Paylaşım uygulaması, Çinli teknoloji şirketleri; Oppo, vivo, realme ve Xiaomi arasında yapılan ortaklığı kapsıyor. Apple’ın AirDrop benzeri bir sistemle bunu gerçekleştirebilen uygulama sayesinde 5GB boyutlarında bir dosyayı saniyeler içinde cihazlar arası dosya transferini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bluetooth ve Wifi iletişim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen bu yenilik oldukça işlevsel gözüküyor.
MIUI 11 ile ekran yansıtmak artık çok daha kullanışlı!
Akıllı telefonunuzun ekranını Wifi ile iletişim kurabilen herhangi bir cihaza yansıtmak için bildiğiniz üzere her Android cihazda da bulunan ayarlar sekmesi altında konumlandırılmış “ekran yansıtma” fonksiyonu ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat, firmanın artık bu özelliği “Cast” paneli altında üç ayrı seçenek görüyoruz.
Bunlardan ilki Türkçeye “Pencere küçült” diye çevrilmiş. Cihazınızın arayüzünde gezerken telefonunuzda açtığınız videoyu direkt televizyonunuza, monitörünüze herhangi bir ekrana yansıtabiliyorsunuz. Maç izlerken oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum.
İkincisi, “Ekran kapalı durumda yansıt” olarak adlandırılmış. Bu fonksiyon ile telefonunuzun ekranını kapatsanız bile işletim sistemi çalışmaya devam ediyor. Böylece pil tasarrufu da sağlayabiliyorsunuz.
Son olarak, özel olarak gizle opsiyonuyla birlikte seyir zevkini etkileyen izlediğiniz içeriği bölen bildirimlerin, yansıttığınız görüntüde, engellenmesini belirleyebiliyorsunuz.
Her Zaman Açık Ekran çeşitlendi: Kaleydoskop ve İmza
Her Zaman Açık Ekran modu, AMOLED panele sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Telefonunuzu kapattığınız takdirde, ekranınız açık kalmaya devam ediyor. Merak etmeyin bu özellik, kullanılan teknolojinin sadece imajın görüntülendiği alandaki pikselleri yaktığı için pil ömrünüzü etkilemiyor. Peki ne yenilikler getiriyor?
Kaleydoskop kısmı, Apple’ın watchOS arayüzünde de kullandığı bir geliştirme diyebiliriz. Telefonunuzun ekranını kapattığınız her seferde farklı bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. Eklenen bir diğer seçenek ise İmza kısmı. Birçok renk seçeneği ve yazı tipinin eklendiği bu fonksiyonla birlikte herhangi bir yazıyı AOD ekranında görüntüleyebilirsiniz.
Doğadan seslerle güne başlayın!
Son yeniliğimizde Alarm uygulamamızdan geliyor. Xiaomi’nin Global lansmanda bahsettiği bu geliştirme bünyesinde hava durumu alarmı, haftalık alarm ve normal zil sesleri olmak üzere üç tip getiriyor. Hava durumu alarmı gün içerisindeki meteorolojik değişikliklere göre bir zil sesi sizlere sunuyor. Böylece güneşli havalarda güne memnuniyetle başlayabiliyorsunuz.
Haftalık alarmda ise firma doğadan ilham aldığını söylüyor. Yağmur sesleri, kuş cıvıltıları, şelale şarıltıları; müzikler ile harmanlanarak kullanıcılarını rahatsız etmeden uyandırması amaçlanıyor.
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Work and Travel’a gidip bir sürü teknoloji ile dönmek!(VİDEO)
Üniversite öğrencilerinin yaz aylarını değerlendirmek ve İngilizcelerini geliştirmek için katıldığı Work And Travel programı ile Amerika’ya gidip, Türkiye’de pahalı olan tüm teknolojik ürünleri satın aldık. Aldığımız ürünleri ve Work And Travel detaylarını bu videomuzdan izleyebilirsiniz.
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Hangi ürünleri aldık!
Amerika’da bulunan yenilenmiş ürün satışları ile oldukça düşük fiyatlara satın aldığımız ürünler arasında, Macbook Air 13, iPhone 11 Pro, Fossil Gen 4 HR, Google Home Mini, akıllı ampül, akıllı kamera, Canon EOS M50 kamera, Amazon Fire 8 tablet gibi birçok ürün bulunuyor.
Eğer sizde Work And Travel’a gitmek istiyorsanız, orada yapacağınız teknoloji alışverişlerini nasıl yapacağınız ve ucuza bu kadar fazla ürünü nasıl alacağınız konusundaki tüyolara bu videomuzdan ulaşabilirsiniz.
İnceleme
HP Smart Tank 615 | Kablosuz, kartuşsuz 18.000 sayfaya kadar baskı!
HP Smart Tank 615 yazıcı modeli detayları ile karşınızdayız. Baskı, kopyalama, tarama, faks, ADF, kablosuz gibi tüm yazıcı özelliklerine sahip olan All-in-One tipteki bu ürün tek dolumda18.000 sayfaya kadar baskı yapabiliyor.
Kolay kurulum aşamaları başta olmak üzere akıllı telefonunuzdan bile kolayca yazdırma ve tarama işlevlerine sahip olan HP Smart Tank 615 detaylarını Ersin aktarıyor.
İyi seyirler…
Genel
Xiaomi Mi CC9 Pro neler sunuyor? DxOMark şampiyonu! (VIDEO)
Xiaomi Mi CC9 Pro bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Biz de lansmanın hemen ardından hem bu telefonun hem de lansmanda tanıtılan Mi Watch akıllı saattinin özelliklerini konuştuk.
Xiaomi Mi CC9 Pro özellikleri
İlk olarak telefonun kamerasından söz etmemiz gerekiyor. Zira lansmanda açıklanan 121 puanlık DxOMark skoru ile cihaz, Huawei Mate 30 Pro ile birlikte liderliği paylaşıyor. Arkasında 5’li bir kamera sistemi bulunan telefonun ana kamerası, 108 MP‘lik Samsung ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanıyor. Bu kamerayı hatırlarsanız ilk olarak Xiaomi Mi Mix Alpha modelinde görmüştük. Ana kamerada OIS desteği yer alıyor ve F/1.7 diyafram değeri bulunuyor.
Cihazda iki adet telephoto lens kullanılmış. Bunlardan ilki 5 MP çözünürlüğünde ve OIS destekli. Diğeri ise 12 MP çözünürlük sunuyor. Bu sayede cihaz 5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50x dijital zoom yapabiliyor. Telefonda bunların yanı sıra 20 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP‘lik de bir makro kamerası mevcut. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değeriyle birlikte 32 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Tasarım, ekran ve donanım özellikleri
Kavisli ekranla birlikte damla çentik tasarımı kullanan Xiaomi Mi CC9 Pro modelinde 6.47 inç boyutlu ekran yer alıyor. Bu ekran Super AMOLED panel ve Full HD+ çözünürlük kullanıyor. Telefonun beyaz yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.
Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alan cihazda 6 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama olmak üzere farklı varyasyonlar karşımıza çıkıyor.
5260 mAh batarya!
Telefonun en dikkat çekici noktalarından biri pil ve şarj özellikleri. Zira telefonda 5260 mAh kapasiteli oldukça geniş bir pil kullanılmış. Hızlı şarj noktasında ise 30W hızlı şarj desteğiyle 30 dakikada %56, 65 dakikada ise tam şarj mümkün.