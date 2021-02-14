2021 Skoda Fabia modelinin ilk görseli yayınlandı

Çekyalı otomobil üreticisi, 2021 Skoda Fabia için ilk görseli paylaştı. Kompakt modelinin dördüncü nesliyle ilgili hazırlıklarını sürdüren şirket, yeni Fabia’yı bahar aylarında çıkaracak.

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2021 Skoda Fabia tanıtımı için az bir süre kaldı. Yeni aracın güzel yenilikler ve önemli bir teknolojik gelişme ile gelecek. Tabii zaman yaklaştıkça Skoda heyecan unsurunu arttırmaya çalışıyor ve yeni paylaşımlar yapıyor. Şimdi ise araç hakkında ipucu veren ilk resmi görsel geldi.

Aracın platformu da tamamen değişiyor ve VAG Grubu’nda aynı segmentteki diğer araçlar gibi MQB-A0 platformuna geçiş söz konusu olacak. Aracın büyüyen boyutları, daha iyi baş ve diz mesafesi ile dönüş yapacak olurken, bagaj hacminin de 50 litre artış yaşayarak 380 litreye ulaşacağı belirtiliyor.

Yeni Fabia’ya ilişkin ilk ipucu görselini paylaşan Çekyalı üretici; kompakt modelin önümüzdeki bahar aylarında tanıtılacağını duyurdu. Fabia’nın tasarımında çizgileri çok daha modern noktaya taşıyacak değişimler de gelecek.

Yeni 2021 Skoda Fabia; grubun EVO motor gamında bulunan düşük emisyonlu benzinli motorlar ile manuel veya 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle satışa sunulacak. Yeni mimariye geçiş sayesinde otomobilin teknolojilerinde ve sürüş asistan sistemlerinde dişe dokunur değişimler yaşanacak.

Son olarak ilerleyen zamanlarda yeni Fabia’nın station wagon versiyonunun geleceği de şimdiden bilinenler arasında. Ayrıca yeni nesil 2021 Skoda Fabia modelinde Combi’nin de ürün gamında olacağı belirtiliyor.

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