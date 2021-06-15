Kripto Para
Milyarder Tim Draper Bitcoin için 2022 tahminini söyledi!
Milyarder Tim Draper, Bitcoin konusunda iyimser olduğunu ve Bitcoin fiyatının 2022’nin sonunda ya da 2023’ün başında 250.000 dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.
Lider kripto para biriminin fiyatı son dönemlerde çeşitli faktörlere bağlı olarak dalgalı günler yaşadı. Tesla’nın Bitcoin’i enerji kaygısından ötürü ödeme yöntemlerinden çıkarması, Çin’den Bitcoin ve madenciliğine yönelik gelen sert söylemler ve yaptırımlar derken lider kripto para birimi rekor seviye 64.000 dolardan 30.000 dolar seviyelerine kadar düştü.
Ancak lider kripto paranın geleceğine yönelik olumlu beklentiler varlığını koruyor. Milyarder yatırımcı ve risk sermayedarı Tim Draper, Bitcoin’e olan ilgisi ile de biliniyor. Draper, CNBC’ye verdiği bir röportajda Bitcoin’in piyasa görünümü konusunda hala iyimser olduğunu ifade etti. Milyarder yatırımcı, lider kripto paranın 2022 yılı sonu ya da 2023 yılı başlarında 250.000 dolara ulaşacağını düşündüğünü belirtti.
Tim Draper 2018 yılında Bitcoin’in dört yıl içerisinde 30 kat artacağını dile getirmişti. O dönemde yaklaşık olarak 8.000 dolar seviyesinde olan Bitcoin fiyatı, 14 Nisan 2021 tarihinde 64.900 dolar seviyesine kadar ulaştı. Bitcoin fiyatı 2018 yılından bu yana 8 kat artış yaşadı.
“O yönde gittiğinden eminim”
Draper, “Ya gerçekten doğru ya da gerçekten yanlış olacağım, (ama) o yönde gittiğinden oldukça eminim.” İfadelerini kullanıyor. Bitcoin gibi kripto para birimlerinin yakın gelecekte yaygın şekilde kullanılacak olmasına da inancı tam. Paypal, Square, Starbucks gibi büyük şirketlerin Bitcoin’i ödeme yöntemi olarak kabul etmelerinin bu yaygınlığın başlangıcı olduğunu söylüyor. Perakendecilerin de önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde çoğunlukla Opennode (Bitcoin Ödeme İşlemcileri) kullanacağını sözlerine ekliyor.
Tim Draper’ın elinde ne kadar Bitcoin bulunduğu ya da diğer kripto para birimlerine ne kadar yatırım yaptığı bilinmiyor. Ancak, elindeki varlıkların net değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Birçok uzman, Bitcoin’i bir para biriminden ziyade altın gibi bir değer deposu olarak görüyor. Sonuç olarak, çoğu mühendis artık Bitcoin’i geliştirmek için çalışıyor. Geçen hafta Bitcoin, Taproot adlı dört yıldaki ilk yükseltmesini gerçekleştirdi. Kasım ayında yürürlüğe gireceğinden, bu değişikliğin Bitcoin blok zincirindeki akıllı sözleşmelerin potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlayan daha fazla işlem gizliliği ve verimliliği anlamına geleceği bildiriliyor.
Bitcoin fiyatı uzun süren düşüşün ardından nihayet toparlanma sinyali göstererek pazartesi günü 40.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve 41.000 dolar seviyesine kadar ulaştı. Ardından ufak bir düzeltme gösterdi ve yazı sırasında 40.245 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.
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Kripto Para
Goldman Sachs Ethereum vadeli işlemlerini açacak!
Kripto para piyasası haftaya oldukça güzel gelişmeler ile başladı. Elon Musk’ın olumlu açıklamaları ile yükseliş yaşayan Bitcoin fiyatı bugün uzun zamanın ardından 40.000 dolar seviyesini geçti. Ardından hafif bir geri çekilme ile yazı sırasında 39.745 dolardan işlem görüyor. Yeni bir gelişmeye göre ise Goldman Sachs Ethereum vadeli işlemlerini açacak. Detaylar haberimizde.
Yayınlanan bir habere göre ABD’li dev banka Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda Ethereum için vadeli işlemler sunmayı amaçlıyor. Bu, Bitcoin vadeli işlemlerinin ardından bankanın atacağı kripto para piyasası adına ikinci önemli adım olacak. Bankanın Dijital Varlıklar Başkanı Mathew McDermott, Ethereum hamlesi ile beraber Bitcoin için açılan opsiyonları da kolaylaştıracak bazı özelliklerin geleceğini ifade etti.
Lider kripto para birimi Bitcoin’in 64.900 dolar seviyesine kadar çıkıp rekor kırmasının ardından yaşadığı %50’lik sert düşüşe rağmen, alana olan kurumsal ilginin azalmadığı görülüyor. Kripto paralara yönelik ilginin geçici olmadığını düşünen McDermott, kurumların kripto paraları benimsemeye devam edeceklerini düşünüyor. Ayrıca McDermott, piyasanın yaşadığı düşüşün, piyasaya girmeyi düşünen müşteriler için cazip seviyeler olduğunu ve fazlalıkları da temizlediğini belirtiyor.
“Bu seviyeleri biraz daha lezzetli bir giriş noktası olarak buldukları için ticaret yapmaya hevesli müşterilerden gerçekten çok ilgi gördük. Müşterilerimizle yaptığımız konuşmaların ardından yatırımların geçici olmadığını söyleyebiliriz.”
Dev bankanın bu yıl kurmuş olduğu işlem masası, Bitcoin bağlantılı türev piyasasında aktif şekilde işlemlere başladı. Ayrıca banka blockchain alanında da önemli yatırımlara imza attı. Goldman Sachs’ın Blockdaemon, Coin Metrics gibi şirketlere yatırımı bulunuyor.
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Kripto Para
Bitcoin madencilik zorluğu %5 düştü!
Bitcoin madencilik zorluğu, hash oranındaki düşüşün ardından geriledi. Bitcoin madenciliğinin Çin’in belirli bölgelerde durdurulmasının ardından, Bitcoin madencilik zorluğu da %5 düştü.
Bitcoin madencilik zorluğu, hash oranındaki düşüşün ardından %5’lik düşüş yaşıyor. Zincir üstü veriler, Bitcoin madencilik zorluğunun ocak ayından beri görülmemiş olan 19.93 trilyona gerilediğini ortaya koyuyor. Madencilik zorluğu, BTC fiyatının yükselmesi ile beraber yoğunlaşan madencilik faaliyetleri nedeniyle 13 Mayıs günü 25.05 trilyona çıkmıştı. Ardından 20 Mayıs günü yapılan ayarlamada %16 düşüş görülmüştü. 2014 yılından beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmişti. Dün ise yeniden ayarlanan zorluk %5 düşerek 19.93 trilyon oldu. Eğer mevcut madencilik faaliyetleri değişmezse, iki hafta sonra zorluk yeniden %5.43’lük düşüş yaşayacak.
Bitcoin madencilik zorluğu, ağın dalgalı hash oranına rağmen blokların eşit şekilde üretilmesini sağlamaya çalışır. İki haftada bir, değişen hash oranlarına göre otomatik olarak yeniden ayarlanır ve madencilik sürecini daha zor ya da daha kolay bir hale getirir.
Bitcoin ve Bitcoin madenciliğine yönelik Çin’den gelen olumsuz haberler ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki madencilik faaliyetleri durduruldu. Bilindiği üzere Çin, Bitcoin madenciliği konusunda lider bir konumdaydı. Çin’in Xinjiang bölgesindeki madencilerin operasyonlarını durdurma kararı almalarının ardından, Çin’de bulunan büyük madencilik havuzlarının hash oranında %20’den fazla düşüş yaşandı.
Bunun yanında Bitcoin fiyatında uzun zamandan sonra sevindirici yükselişler yaşanıyor. Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ödemelerini yeniden kabul edebileceği zamana yönelik bir açıklama yaptı ve BTC fiyatını yükseltti. Musk, Tesla’nın yeniden BTC kabul edebilmesi için Bitcoin madencilerinin kullandığı enerjinin en az %50’sinin yenilenebilir olması gerektiğini söyledi. Yani Tesla’nın yeniden BTC ödemesi kabul etme olasılığı sıfır değil. Bitcoin’in tükettiği enerji miktarı son zamanlarda sık şekilde kaygıyla dile getirilen bir konu.
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Kripto Para
Elon Musk Bitcoin fiyatını bu sefer yükseltti!
Haftalardır 40.000 dolar seviyesinin altında seyreden ve bu seviyeyi aşmak için çabalayan, ancak peş peşe gelen olumsuz haberlerden dolayı sürekli darbe yiyen Bitcoin bugün %11,40 yükselişte. Bu yükselişte bu sefer Elon Musk’ın payı olabilir. Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile kripto paranın fiyatını çöküşe uğratan Elon Musk Tesla’nın Bitcoin ile ödeme kabul edebilmesi için gerekli olan bir şarttan bahsetti. Ayrıca Musk, Tesla’nın elindeki BTC’lerin %10’unu “test” için sattığını bildirdi. Elon Musk Bitcoin fiyatında çift haneli yükseliş yaşattı.
Lider kripto para birimi Bitcoin haftaya çift haneli yükseliş ile başladı. 32.000 dolar seviyesinin de altını görmüş olan BTC fiyatı bugün 40.000 dolara oldukça yakın. Bu yakınlığın temel tetikleyicisi ile Elon Musk’ın yaptığı bir açıklama. Elon Musk piyasada adeta bir bayram havası yarattı. %11,40 yükselen Bitcoin’in yanında %6,30 yükselen Ethereum da 2500 doları gördü.
Sizlere bildirdiğimiz üzere Tesla, bir süre önce Bitcoin ödemelerini kabul etmeye ve BTC ödemeleri ile otomobil satışına başlamıştı. Kısa süren bu destek, Bitcoin’in tükettiği enerji miktarı nedeniyle Tesla’nın BTC ödemelerini askıya almasıyla son bulmuştu. Elon Musk Tesla’nın BTC ödemelerini askıya aldığını açıklamış ve ardından BTC fiyatı derin bir çöküşe girmişti.
Ancak CEO Elon Musk, attığı bir tweet ile yatırımcılara yeniden olumlu bir hava verdi. Musk, madencilerin kullandığı enerjinin en az %50’sinin yenilenebilir olması durumunda Tesla’nın yeniden BTC kabul etmeye başlayabileceğini belirtti. Ayrıca Musk, Tesla’nın elindeki Bitcoinlerin yalnızca %10’unu, piyasayı etkilemeden nasıl kolay likidite edebileceğini test etmek ve göstermek için sattığını da bildirdi.
This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.
When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.
— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021
Musk’ın bu açıklamalarının ardından Bitcoin fiyatı çift haneli yükseliş ile %11,40 oranında yükseldi ve yazı sırasında 39.634 dolardan işlem görüyor. Bitcoin fiyatının 41.000 dolar eşiğini aşması durumunda yeni bir rallinin başlaması beklentisi uzmanlar tarafından korunuyor.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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