Milyarder Tim Draper Bitcoin için 2022 tahminini söyledi!

Milyarder Tim Draper, Bitcoin konusunda iyimser olduğunu ve Bitcoin fiyatının 2022’nin sonunda ya da 2023’ün başında 250.000 dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.

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Lider kripto para biriminin fiyatı son dönemlerde çeşitli faktörlere bağlı olarak dalgalı günler yaşadı. Tesla’nın Bitcoin’i enerji kaygısından ötürü ödeme yöntemlerinden çıkarması, Çin’den Bitcoin ve madenciliğine yönelik gelen sert söylemler ve yaptırımlar derken lider kripto para birimi rekor seviye 64.000 dolardan 30.000 dolar seviyelerine kadar düştü.

Ancak lider kripto paranın geleceğine yönelik olumlu beklentiler varlığını koruyor. Milyarder yatırımcı ve risk sermayedarı Tim Draper, Bitcoin’e olan ilgisi ile de biliniyor. Draper, CNBC’ye verdiği bir röportajda Bitcoin’in piyasa görünümü konusunda hala iyimser olduğunu ifade etti. Milyarder yatırımcı, lider kripto paranın 2022 yılı sonu ya da 2023 yılı başlarında 250.000 dolara ulaşacağını düşündüğünü belirtti.

Tim Draper 2018 yılında Bitcoin’in dört yıl içerisinde 30 kat artacağını dile getirmişti. O dönemde yaklaşık olarak 8.000 dolar seviyesinde olan Bitcoin fiyatı, 14 Nisan 2021 tarihinde 64.900 dolar seviyesine kadar ulaştı. Bitcoin fiyatı 2018 yılından bu yana 8 kat artış yaşadı.

“O yönde gittiğinden eminim”

Draper, “Ya gerçekten doğru ya da gerçekten yanlış olacağım, (ama) o yönde gittiğinden oldukça eminim.” İfadelerini kullanıyor. Bitcoin gibi kripto para birimlerinin yakın gelecekte yaygın şekilde kullanılacak olmasına da inancı tam. Paypal, Square, Starbucks gibi büyük şirketlerin Bitcoin’i ödeme yöntemi olarak kabul etmelerinin bu yaygınlığın başlangıcı olduğunu söylüyor. Perakendecilerin de önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde çoğunlukla Opennode (Bitcoin Ödeme İşlemcileri) kullanacağını sözlerine ekliyor.

Tim Draper’ın elinde ne kadar Bitcoin bulunduğu ya da diğer kripto para birimlerine ne kadar yatırım yaptığı bilinmiyor. Ancak, elindeki varlıkların net değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Birçok uzman, Bitcoin’i bir para biriminden ziyade altın gibi bir değer deposu olarak görüyor. Sonuç olarak, çoğu mühendis artık Bitcoin’i geliştirmek için çalışıyor. Geçen hafta Bitcoin, Taproot adlı dört yıldaki ilk yükseltmesini gerçekleştirdi. Kasım ayında yürürlüğe gireceğinden, bu değişikliğin Bitcoin blok zincirindeki akıllı sözleşmelerin potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlayan daha fazla işlem gizliliği ve verimliliği anlamına geleceği bildiriliyor.

Bitcoin fiyatı uzun süren düşüşün ardından nihayet toparlanma sinyali göstererek pazartesi günü 40.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve 41.000 dolar seviyesine kadar ulaştı. Ardından ufak bir düzeltme gösterdi ve yazı sırasında 40.245 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.