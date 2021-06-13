Bitcoin Taproot güncellemesi kasımda devreye giriyor! Taproot nedir?

Bitcoin için beklenen Taproot güncellemesi kasım ayında devreye girecek. 2017 yılındaki SegWit güncellemesinin ardından Bitcoin blok zincir ağındaki en büyük yükseltme olacak olan Taproot için gerekli olan 1815 Taproot sinyal bloğuna ulaşıldı. Taproot için hazır olduğunu gösteren blokların 1815’i aşması ile birlikte kasım ayında 709.632 numaralı blok aktive edilmek üzere kilitlendi. Peki, Bitcoin ağını gizlilik odaklı hale getirip daha da hızlandıracak olan Taproot nedir?

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Bitcoin ağının Taproot yükseltmesi çalışmaları aylardır sürüyor. Güncellemenin aktive edilebilmesi için gereken madenci desteği bu zamana kadar alınamamıştı. Artık, yükseltmenin kilitlenmesi için gereken 1815 Taproot sinyal bloğuna ulaşılarak güncelleme %90 oranında onaya ulaştı. Kilitlenen yükseltme kasım ayında devreye girecek.

Taproot nedir?

Taproot, Bitcoin komut dizinlerinin gizliliğini artırmayı ve karmaşık işlemler ile ilgili diğer etkenleri iyileştirmeyi sağlayacak olan bir çatallanmadır. Kullanıcıların işlemleri zaman zaman çoklu imza gereklilikleri, zaman kilitli serbest bırakmalar gibi özelliklerden dolayı karmaşık hale gelebilmekte. İşlemler gerçekleştiği zaman, komut dizinleri Bitcoin blok zincirinde halka açık hale gelir ve işlemde yer alan kişiler hakkındaki bazı ayrıntılar açığa çıkar. Taproot yükseltmesi ile birlikte, yapılan bir Bitcoin işleminin bu özellikleri içeren tüm parçaları gizli hale gelebilecek. Yani yapılan işlem bu özelliklere sahip olsa bile, tek bir işlem gibi görünecek ve gizlilik konusunda önemli bir artı gelmiş olacak. Bu, Schnorr imzaları olarak bilinen teknolojiden faydalanılarak gerçekleşecek.

Taproot’un faydaları

Taproot yükseltmesi ile birlikte ağa gelecek en önemli özelliklerden biri, ağdaki karmaşık işlemlerin gerçekleşebilmesi için gereken veri miktarının azalacak olması,

Schnorr imzaları teknolojisi ile birlikte gizliliğin iyileşmesi,

İşlem maliyetlerinin azalması.

Gizlilik açısından önemli olan bu yükseltme, Bitcoin ağında gizliliği savunanlar için olumlu bir durum. Taproot, bir Bitcoin işlemi gerçekleştiğinde Bitcoin komut dizininin çalıştığının saklanmasını mümkün hale getirir. Taproot kullanarak Bitcoin işlemi gerçekleştirmek, gerçekleştirilen işlemi bir Lightning Ağı kanalında, P2P (peer to peer) işlemde ya da smart contractta görülemez hale getirir. Halka açık bir ağda bu işlemlerden herhangi birini izleyen kimse, P2P işlemden başka bir şey göremez. Ancak bu, alıcı ve göndericinin cüzdanlarının görünürlüğünü etkilemez.

Taproot yükseltmesi ile birlikte Bitcoin blok zinciri, Ethereum blok zinciri gibi daha dinamik zincirlere ayak sağlamayı kolaylaştıracak. Bilindiği gibi Ethereum ağı için de oldukça önemli olan ve heyecanla beklenen bir ETH 2.0 güncellemesine hazırlanılmakta. ETH 2.0 ile beraber Ethereum ağındaki işlem maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.