Milli Uçan Arabaya İmza Atmak İsteyenler TEKNOFEST’te Yarışmaya!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışmasına katılmak için hazır mısın? Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite (lisans, yüksek lisans, doktora) ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya başvurular 28 Şubat’a kadar yapılabiliyor.

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Geleceğin araçlarından biri olarak görülen “uçan araba” alanında düzenlenen bu yarışma ile amaçlanan; yoğun nüfus bölgeleri de dâhil, insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir “Uçan Araba” konseptinin ortaya konması olarak tanımlanıyor. Takımlardan; aynı anda birden fazla uçan arabanın bir şehirde görev yaptığı durumu düşünerek, araçların birbirleri ve çevreleriyle güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak tasarımlar yapmaları bekleniyor. Dolayısıyla, geleceğin uçan arabalarında önemli bir yer teşkil edecek olan hava trafik yönetim sistemi üzerine de çalışacaklar. Yarışmacı takımlardan, tasarladıkları uçan arabayı simülasyon ortamında göstermeleri ve bu yıl ek olarak tasarlamış oldukları uçan arabanın ölçeklendirilmiş modelini yapmaları isteniyor. Finalde ise birinciyi 45.000 TL, ikinciyi 30.000 TL ve üçüncüyü 15.000 TL’lik ödül bekliyor.

35 Farklı Teknoloji Yarışması Gençleri Bekliyor!

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak; Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

World Drone Cup, Hackİstanbul, Roket Yarışı Gibi Heyecan Verici Yarışmalar…

Toplumda teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST; gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten World DroneCup’a, Model Uydu’dan Hackİstanbul’a kadar onlarca yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan genclerin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 Milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurumun destekleriyle düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret etmeniz yeterli olacak.