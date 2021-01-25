Reuters tarafından ortaya atılan bir iddiada, Huawei’in P ve Mate serisini satacağı söylenmişti. Konuyla ilgili Huawei açıklama yaptı, satış söz konusu değil.

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Çinli telekomünikasyon devi Huawei, son zamanlarda zor günler yaşıyor. Ambargo sebebiyle Çin dışında varlığı gittikçe azalan şirket, alt markasını satmak durumunda kalmıştı. Kimsenin beklemediği bu satışın ardından Reuters tarafından ortaya atılan iddia, sektörde adeta bomba etkisi yarattı. Habere göre Huawei, popüler akıllı telefonları P ve Mate markalarını satmaya hazırlanıyordu. Söz konusu satış Çin hükümeti tarafından desteklenen, Şanghay merkezli bir konsorsiyuma yapılacaktı. Ancak konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hisseden Çinli üretici, iddiaları yalanladı. Huawei, açıklama yaparak söz konusu markaların satışının söz konusu olmadığını belirtti. Milyonlar satan P ve Mate serisinin geleceği, Huawei ellerinde olacak.

Huawei açıklama yaptı

Şirket tarafından dedikoduların önüne geçmek için yapılan resmî açıklamada, P ve Mate satışlarının söz konusu olmadığı ve Reuters haberinin asılsız olduğu duyuruldu. Yapılan açıklama ise şöyle; “HUAWEI, P ve MATE serisi akıllı telefon markalarının satışı söz konusu değildir. 25 Ocak’ta Reuters tarafından yayınlanan haberde Huawei şirketinin P ve Mate serisi akıllı telefon markalarının satışı için Çin hükümeti destekli yatırım fonlarıyla görüşmelerde bulunduğu belirtilmiştir. Huawei şirketine ait, amiral gemisi kategorisindeki akıllı telefon markalarının MUHTEMEL SATIŞI ile ilgili söz konusu haberler asılsızdır. Şirketin bu yönde bir planı bulunmamaktadır. Huawei akıllı telefon kategorisindeki üretim ve satışına aynı şekilde devam edecek, tüm dünyadaki tüketicilerine üst düzey ürünler sunmaya devam edecektir.” Huawei açıklama yaparak çok net belirttiği üzere, amiral gemisi akıllı telefon pazarından yakın bir zaman içinde çekilmeyi düşünmüyor. Bu markanın özellikle HarmonyOS ile büyük şeyler bekleyen takipçilerini sevindirecek cinsten bir haber. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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