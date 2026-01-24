Türkiye’nin gökyüzündeki en büyük gurur kaynaklarından biri olmaya hazırlanan Milli Muharip Uçak projesinde önemli bir gelişme yaşandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, daha önce 2028 olarak açıklanan ilk teslimat tarihinde bir güncelleme olduğunu duyurdu. Peki, merakla beklenen KAAN ne zaman envantere girecek?

KAAN teslimatları için 2029 yılı işaret edildi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SAHA Sohbet programında yaptığı açıklamalarda KAAN projesindeki takvimin güncellendiğini belirtti. Demiroğlu, projedeki küçük gecikmelerin birikmesi sonucu hedefin 2029 yılına revize edilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Türkiye’nin en stratejik savunma sanayi hamlelerinden biri olan Milli Muharip Uçak projesinin 2029 itibarıyla seri üretim aşamasına geçmesi ve ilk teslimatların başlaması hedefleniyor.

Demiroğlu konuya ilişkin, “Bu hedefin 2029’a kalma ihtimali yüksek. Buradaki üç aylık, başka bir yerdeki üç aylık gecikmeler sizi biraz daha itiyor. 2029 itibarıyla seri üretim fazını geçmiş ve teslimatlara başlamış olacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, projenin emin adımlarla ilerlediğini ancak takvimde küçük bir esneme yaşandığını gösteriyor.

Prototip ve test uçuşları hızla devam ediyor

21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN prototipinin (P0) bir mühendislik prototipi olduğunun altı çizildi. Bu prototipin görevini tamamladığı ve artık yer testlerinde kullanıldığı belirtildi. Gökyüzündeki testler için ise üretimleri devam eden üç yeni uçuş prototipi devreye girecek. Bu prototipler, uçağın kabiliyetlerini daha ileri seviyeye taşıyacak testlerde kullanılacak.

Mehmet Demiroğlu, yeni prototiplerin uçuş takvimi hakkında da bilgi verdi. Daha önce Nisan sonu olarak planlanan ilk uçuş prototipinin, Mayıs veya en geç Haziran ayında havalanması hedefleniyor. Yıl sonuna doğru ikinci prototipin, 2025’in hemen başında ise üçüncü prototipin test uçuşlarına başlaması planlanıyor. Bu yoğun test programı, KAAN‘ın olgunlaşma sürecini hızlandıracak.

Motor tedariki ve yerli motor süreci

Projenin en kritik bileşenlerinden biri olan motor konusunda da önemli bilgiler paylaşıldı. ABD üretimi General Electric F110 motorlarının projede geçici bir çözüm olarak kullanıldığı tekrarlandı. Bu motorların tercih edilme sebebi, F-16’lardan dolayı Türk Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu tecrübe, test ve bakım altyapısının hazır olması. TUSAŞ, bu motorlarla yaklaşık 20 ila 40 adet KAAN uçağı üretmeyi planlıyor.

Asıl hedef ise milli imkanlarla geliştirilen yerli motorun entegrasyonu. Demiroğlu, yerli motorun 2032 yılında tamamlanarak uçağa entegre edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. “2031’lerde motoru nihai hâline getirmiş, ön üretimlere başlamış ve testlere sokmuş olmayı; 2032’de ise motoru tamamlayıp entegrasyonu ileri aşamaya taşımayı hedefliyoruz.” sözleriyle yerli motor takvimini netleştirdi.

İlginizi Çekebilir: TEKNOFEST Savaşan İHA yarışması başladı! Başvuru şartları ve ödüller neler?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? KAAN projesindeki bu bir yıllık revizyonu makul buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!