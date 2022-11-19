Microsoft’un iOS için popüler üçüncü taraf klavyesi SwiftKey, şirketin uygulamayı kapatacağını ve platformdan kaldıracağını duyurmasından sadece haftalar sonra App Store’a geri döndü.

With popular demand, we are bringing #SwiftKey is coming back to iOS. — Pedram Rezaei (@pedram_re) November 18, 2022

Neler olmuştu?

Eylül ayında Microsoft, iOS için SwiftKey’in net bir neden olmaksızın kapatıldığını ve App Store’dan kaldırıldığını söyledi. SwiftKey iPhone kullanıcıları için Apple’ın varsayılan iOS klavyesine karşı popüler bir alternatifti ve bu karar pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi, birkaç hafta sonra, Microsoft müşteri geri bildirimleri nedeniyle uygulamayı App Store’a geri getirdiğini söylüyor.

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Microsoft sözcüsü Caitlin Roulston The Verge‘e yaptığı açıklamada, “Müşteri geri bildirimlerine dayanarak, SwiftKey iOS Apple App Store’da yeniden listelendi” dedi. Haber Twitter’da da paylaşıldı ve bir Microsoft çalışanı kullanıcıların uygulamayı nelerin beklediğine dair “bizi izlemeye devam etmelerini” istedi.

SwiftKey 2016 yılında yazılım devinin şirketi 250 milyon dolara satın almasıyla Microsoft’un bir parçası haline gelmişti. iOS için SwiftKey geçen yılı hiçbir güncelleme almadan geçirdi, ancak şimdi projenin App Store’a geri dönmesiyle, yeni özellikler ve iyileştirmelerle sık sık güncelleme almaya başlayacak.