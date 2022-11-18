1Password, “gelecek yılın başlarından itibaren” parolasız kimlik doğrulama için geçiş anahtarlarını desteklemeye başlayacak. Bu özellik ilk olarak 1Password tarayıcı uzantıları ve masaüstü uygulamaları için kullanıma sunulacak. Akıllı telefon desteği daha sonra gelecek.

1Password yakında çıkacak olan özelliği Evrensel Oturum Açma olarak adlandırıyor. Bu özellik, kullanıcıların parolalarını 1Password yöneticisinde yönetmelerine ve web sitelerine ve hizmetlere parola olmadan giriş yapmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik, aralarında geçiş anahtarlarının senkronize edilebileceği birden fazla platformda desteklenecektir.

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1Password ayrıca bu özellik için bir mobil kimlik doğrulayıcı ile birlikte gelecektir. 1Password olmayan bir cihazda passkeys ile giriş yapmak isteyen kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinden bu giriş denemesini onaylayabilirler. Passkeys önümüzdeki yılın başlarında parola yöneticisi için kullanılabilir hale gelecek. 1Password’ün halihazırda Google Chrome kullanan 1Password kullanıcıları tarafından denenebilecek çevrimiçi bir demosu bulunmaktadır.

Passkey’ler Mayıs ayında FIDO Alliance tarafından tanıtıldı. Bu özelliğin, iPhone’lardaki Face ID gibi şifreleri cihaz kimlik doğrulamasıyla değiştirmesi bekleniyor. Şifre gerektirmeyeceği ve dolayısıyla çalınamayacağı için bu daha güvenli olacaktır. Birkaç şirket geçiş anahtarlarını destekleyeceklerini belirtti. Apple daha önce iOS 16 ve macOS Ventura’ya destek eklemişti, Google ise şu anda Chrome ve Android’de bu özelliği test ediyor. Parola yöneticisi Dashlane de bu özelliği entegre edecek.