General Mobile, yeni akıllı telefonlarıyla gündemde! Türk markası, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada da adından söz ettiren General Mobile, yeni ürünlerinin lansmanını heyecanla bekleyen kullanıcılarına sürprizler hazırlıyor. Pazardaki rekabetçi fiyat politikası ve teknolojiye uygun özellikler sunma konusundaki kararlılığıyla dikkat çeken General Mobile, bu kez de General Mobile GM 25 serisi ile iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Henüz resmi olarak duyurulmayan ancak veri tabanımızda tespit ettiğimiz bilgilere göre, General Mobile’ın yeni akıllı telefonları “G318” ve “G518” model numaralarıyla piyasaya sürülecek. Teknik detayları hakkında henüz net bilgilere sahip olmasak da, model numaralarından yola çıkarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

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Öncelikle, General Mobile’ın önceki modelleri göz önüne alındığında, “G518” model numarasının GM 25 Pro olarak adlandırılabileceği düşünülüyor. Zira markanın önceki orta sınıf modeli GM24 Pro, “G514” model numarasına sahipti. Bu nedenle, yeni modelin de benzer bir segmente hitap etmesi bekleniyor.

Diğer yandan, “G318” model numarasına sahip olan cihazın bütçe dostu bir seçenek olabileceği üzerinde duruluyor. Çünkü General Mobile’ın önceki bütçe dostu modeli GM 23 SE, “G314” model numarasına sahipti. Dolayısıyla, “G318” model numarasının GM 24 SE veya GM 25’in ekonomik versiyonu olabileceği tahmin ediliyor.

Beklentiler, GM 25 serisinin daha gelişmiş özelliklere sahip olacağı yönünde yoğunlaşıyor. Kullanıcılar, bu seride daha güçlü işlemciler, gelişmiş kamera sensörleri ve hızlı şarj teknolojileri gibi özelliklerin yer almasını bekliyor. General Mobile’ın bu yeni seriyi yaklaşan bir etkinlikte tanıtması bekleniyor, bu da kullanıcıları heyecanlandırıyor.