Microsoft yapay zeka ile engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor

Bir veri bilimci, rastgele girilen kelimeleri kullanarak şarkı sözleri yazabilen Keyword2lyrics adlı yapay zeka destekli araç geliştirdi. Bu araç, her isteyenin kendi şarkısını çıkarabilmesine(!) yardımcı oluyor.

Arjantinli veri bilimci Mathi Gatthi, rastgele kelimelerden şarkı sözü yazabilen yapay zeka destekli bir araç geliştirdi. TheNextWeb ekibine yaptığı açıklamada bu fikrin, kendi şarkı yazarlığı serüveninden yola çıkarak aklına geldiğini söyleyen Gatthi, bu aracı geliştirebilmesini temelde tembelliğine borçlu.

Sizin yerinize şarkı üretebilen yapay zeka: Keyword2lyrics

Mathi Gatthi, OpenAI’nin GPT-2 dil modelini, Google’ın “20. yüzyılın en iyi sanatçıları” ve “21. yüzyılın en iyi sanatçıları” olarak listelediği şarkılar üzerinde eğiterek geliştirdiğini söyledi. Ayrıca bunu yaparken anahtar kelime ihtiyacını da yake adlı araç sayesinde giderdiğini ilave etti.

“Bazen bir şarkıya dönüştürmek istediğim birkaç fikrim var, ama bunun için çok tembelim. Bu yüzden anahtar kelimelerden veya ifadelerden şarkı sözleri üreten bir program yapmanın harika olacağını düşündüm.”

Tüm geliştirmelerin ardından, oluşturulan metnin rastlantısallığını ayarlamanıza izin veren bir skala ve sonuçların tekrarını azaltan bir düğme ile sistemi halka açık bir web sitesine dönüştürdü. Şu andan itibaren Keyword2lyrics adlı bu araç, kusursuz olmasa da en azından ilham verebilecek birkaç sözcük üretebiliyor.

Örneğin “I have not one friend. I’m so sad.” yazmayı denediğimde, yalnızlıktan bunalmış olan bir gencin acı hikayesini anlatan şarkı ortaya çıktı.

Bu yapay zeka büyük ölçüde pop şarkılar üzerinden eğitildiğinden dolayı, ürettiği şarkılarda da popun parmak izlerine rastlanıyor. Mathi Gatthi gelecekte keyword2lyrics aracına daha fazla şarkı türü eklemek ve ardından kullanıcıların programın oluşturmasını istedikleri tür stilini seçmelerine izin vermek istediğini ifade etti.

Keyword2lyrics gibi AI destekli şarkı yazma araçlarının yükselişi, yapay zekanın bir gün insan müzisyenlerin yerini alabileceği korkusunu beraberinde getiriyor. Ancak Gatthi’ye göre bu, sadece sürecin değişmesine veya evrilmesine sebep olacak:

“Keyword2lyrics gibi yapay zeka destekli araçların şarkı yazmayı öldürmeyeceğini düşünüyorum, sadece süreci değiştirecek.”

Keyword2lyrics’i denemek için hemen şimdi web sitesine gidebilir ve şarkı sözlerinizi oluşturabilirsiniz.