Microsoft Visual Studio Code, ‘Linux ARM’ desteğine kavuştu!

Microsoft, açık kaynak kod düzenleyicisi Visual Studio Code için yayınladığı son güncellemeyle beraber uygulamaya nihayet Linux ARM desteği getirdi. Bu güncelleme, VS Codu’un artık Raspberry Pi, Chromebook ve diğer ARM tabanlı cihazlarda kullanılabileceği anlamına geliyor.

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Microsoft Visual Studio Code, şu anda dünyanın en popüler programla uygulamalarından birisi, çünkü bir geliştiricinin kullanmak isteyebileceği tüm platformlarda kendine yer edinmiş durumda. Yalnız VS Code uygulamasının en büyük eksikliği, Linux işletim sistemli cihazlar için ARM desteğiydi; ancak Microsoft, en son yayınladığı 1.50 güncellemesiyle bu eksikliği de nihayet kapattı.

Visual Studio Code artık ARM tabanlı Linux cihazları destekliyor

Güncelleme notları:

Linux ARM derlemeleri – Visual Studio Code artık hem Linux ARMv7 hem de ARM64 mimarileri için kullanılabilir.

Visual Studio Code 1.50 güncellemesiyle beraber gelen tek yenilik Linux ARM desteği değil. Esasında birçok yenilik ve iyileştirme yapıldı, ancak şu anki haberimizin konusu gereği en önemlisinden bahsedeceğiz. İlk olarak artık Visual Studio Code, Raspberry Pi’de kullanılabilecek. Her ne kadar yazılım geliştirmek isteyenlerin yoğun bir şekilde tercih ettiği donanımlardan olmasa da Raspberry Pi, en nihayetinde ARM tabanlı CPU ve Linux çalıştırıyor.

Ayrıca Raspberry Pi 4′ün kendi başına sınıfına göre oldukça güçlü bir küçük makine olduğunu belirtmemizde fayda var. Bünyesinde 8 GB RAM’le gelen cihaz artık sahipleri tarafından VS Code sayesinde yazılım geliştirmek için kullanılabilecek.

Diğer taraftan Visual Studio Code, Lenovo Chromebook Duet gibi ARM tabanlı tüm Chromebook cihazlarda da kendine yer edinecek. Esasında Linux desteği olan Chromebook’lara Visual Studio Code yüklemek mümkündü, ancak ARM tabanlı cihazlar bu işlemin dışında kalıyordu. Microsoft’un son yayınladığı güncellemeyle beraber ARM cihazlar için hazırlanan özel yükleyici sayesinde Visual Studio Code’u indirmek mümkün olacak.

Tüm bunların yanı sıra Microsoft, ihtiyaç duyanların bu cihazlarda daha güçlü geliştirme ortamlarına erişim sağlayabilmeleri adında VS Code için Uzaktan Geliştirme eklentilerini de kullanıma sunduğunu duyurdu.