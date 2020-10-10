Yazılım
Microsoft Visual Studio Code, ‘Linux ARM’ desteğine kavuştu!
Microsoft, açık kaynak kod düzenleyicisi Visual Studio Code için yayınladığı son güncellemeyle beraber uygulamaya nihayet Linux ARM desteği getirdi. Bu güncelleme, VS Codu’un artık Raspberry Pi, Chromebook ve diğer ARM tabanlı cihazlarda kullanılabileceği anlamına geliyor.
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Microsoft Visual Studio Code, şu anda dünyanın en popüler programla uygulamalarından birisi, çünkü bir geliştiricinin kullanmak isteyebileceği tüm platformlarda kendine yer edinmiş durumda. Yalnız VS Code uygulamasının en büyük eksikliği, Linux işletim sistemli cihazlar için ARM desteğiydi; ancak Microsoft, en son yayınladığı 1.50 güncellemesiyle bu eksikliği de nihayet kapattı.
Visual Studio Code artık ARM tabanlı Linux cihazları destekliyor
Güncelleme notları:
- Linux ARM derlemeleri – Visual Studio Code artık hem Linux ARMv7 hem de ARM64 mimarileri için kullanılabilir.
Visual Studio Code 1.50 güncellemesiyle beraber gelen tek yenilik Linux ARM desteği değil. Esasında birçok yenilik ve iyileştirme yapıldı, ancak şu anki haberimizin konusu gereği en önemlisinden bahsedeceğiz. İlk olarak artık Visual Studio Code, Raspberry Pi’de kullanılabilecek. Her ne kadar yazılım geliştirmek isteyenlerin yoğun bir şekilde tercih ettiği donanımlardan olmasa da Raspberry Pi, en nihayetinde ARM tabanlı CPU ve Linux çalıştırıyor.
Ayrıca Raspberry Pi 4′ün kendi başına sınıfına göre oldukça güçlü bir küçük makine olduğunu belirtmemizde fayda var. Bünyesinde 8 GB RAM’le gelen cihaz artık sahipleri tarafından VS Code sayesinde yazılım geliştirmek için kullanılabilecek.
Diğer taraftan Visual Studio Code, Lenovo Chromebook Duet gibi ARM tabanlı tüm Chromebook cihazlarda da kendine yer edinecek. Esasında Linux desteği olan Chromebook’lara Visual Studio Code yüklemek mümkündü, ancak ARM tabanlı cihazlar bu işlemin dışında kalıyordu. Microsoft’un son yayınladığı güncellemeyle beraber ARM cihazlar için hazırlanan özel yükleyici sayesinde Visual Studio Code’u indirmek mümkün olacak.
Tüm bunların yanı sıra Microsoft, ihtiyaç duyanların bu cihazlarda daha güçlü geliştirme ortamlarına erişim sağlayabilmeleri adında VS Code için Uzaktan Geliştirme eklentilerini de kullanıma sunduğunu duyurdu.
Akıllı Telefonlar
Moovit uygulaması AppGallery’e geliyor!
Huawei, AppGallery‘i her geçen gün popüler uygulamalar ile güncelliyor. Şirketin AppGallery ile temel hedefi Google‘a alternatif oluşturmak. Bu hedef ile birlikte hem ülkesel hem de global çapta yeni uygulamalar kullanıcılara sunuluyor.
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Huawei, Moovit ile anlaşarak neyi hedefliyor?
Şirket, en büyük kentsel mobilite uygulamalarından biri olan Moovit‘i nihayet uygulama mağazasına ekleyecek. Bu tarz ulaşım alanındaki uygulamalar her kullanıcının ilgisini çekeceği için şirket açısından bu anlaşma oldukça önemli. Moovit, İsrail merkezli bir hizmet sağlayıcıdır. Uygulama, ulaşım sektörü için önemli olmasının yanı sıra bir seyahat planlayıcısı olarak da çalışıyor. Platform, temel olarak dünya çapındaki toplu taşıma şirketlerinden API toplayarak mümkün olduğunda gerçek zamanlı bir navigasyon sağlar. 106 ülkede 3200 şehirde 865 milyondan fazla insan bu uygulamayı kullanıyor.
Moovit, otobüs, metrobüs, metro, tren, bisiklet, e-scooter, araba paylaşımı ve araç çağırma gibi seçenekleri kullanıcılara sunuyor. Uygulama şu anda AppGallery üzerinden indirmeye açık ayrıca moovitapp.com üzerinden de erişilebilir durumda. Şirket, web sitesinin arayüzünü Huawei‘nin tarayıcısı için özelleştirdiğini belirtiyor ancak site tabii ki her cihaz için kullanılabilir halde. Moovit, Huawei ile gittiği bu iş birliği sayesinde 100 ülkede 45 farklı dile hizmet verecek.
Huawei daha önce Here WeGo, TomTomGo, Maps.me ve Sygic‘i uygulama mağazasına eklemişti. Şirketin popüler uygulamaları AppGallery ile kullanıcılara sunması, uygulama mağazasının geleceği açısından oldukça önemli.
Haber
Windows 10 yakında sabit disk sağlığını gösterecek
Bilgisayar kullanıcılarının büyük bir bölümü sabit disk sağlığına önem vermezken, kişisel verilerimizi depoladığımız bu disklerin aslında ne kadar önem arz ettiği sonucu ortaya çıkıyor. Disk sağlığını kontrol edebilen çok sayıda üçüncü parti program mevcut fakat Microsoft bizi bu dertten kurtaracak gibi görünüyor. Yakında Windows 10’a entegre edilmesi muhtemel olan bir araç sayesinde, depolama birimlerinin sağlığı direkt olarak izlenebilecek.
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Windows 10, sabit disk bozulmadan önce uyarı verecek
Söz konusu haber, ‘Windows 10 Insider Preview Build 20226’ duyurusundan hemen sonra Windows blog’larında paylaşıldı. ‘20226’ yapısı ile birlikte gelen özelliklerden birisi de disk izleme aracı oldu. Sabit diskler arızalanmadan önce bazı belirtiler gösteriyorlar fakat bunu birçok kişi fark edemiyor. Disk izleme aracı ile birlikte, depolama biriminde bir şeyler ters gittiğinde, Windows 10 direkt olarak uyarı sağlıyor olacak. İşletim sistemi, uyarı ile birlikte bir tavsiyede de bulunacak: “Verilerinizi yedekleyin!”
‘Ayarlar > Sistem > Disk birimlerini yönetin’ yolunu takip ederek, söz konusu özelliğe erişilebilecek. Windows 10 kullanıcıları üçüncü parti uygulamalarla uğraşmak zorunda kalmadan, verilerinin kaybolmaması adına işletim sistemi tarafından uyarılmış olacak. Bir kullanıcı, sabit disklerin bir kullanım ömürlerinin olduğunu bilmese bile, yeni güncellemeyle birlikte bu durumun önemsiz bir hal alacağı aşikar.
Güncelleme başka neler sunuyor?
‘20226’ yapısı ile birlikte, Windows 10’da bulunan ‘Telefonunuz’ uygulamasına da bazı yenilikler geliyor. Uygulama, birden fazla cihaz eklenmesi açısından çeşitli zorluklar yaşatıyordu. Son güncelleme ile birlikte; yeni bir cihaz eklemek, eski bir cihazı kaldırmak veya cihazlar arasında geçiş yapmak kolaylaşacak. Listedeki tüm cihazların mevcut duvar kağıtları gösterilerek, kolay tanımlama sağlanıyor olacak.
Insider versiyonunda bulunan tüm bu özelliklerin kararlı sürüme entegre edilerek dağıtılması bekleniyor. Kullanıcı verilerinin korunması adına önemli bir güncelleme olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Donanım
Microsoft ARM tabanlı Windows PC’lere x64 desteği getiriyor
Microsoft, ARM platformu üzerine kurulu Windows işletim sistemleri için x64 uygulama öykünme desteği üzerinde çalıştığını resmi olarak açıkladı. Günümüzde çoğu Windows 10 uygulamasının artık 32 bit x86 desteğini kestiğini düşünürsek, şüphesiz Microsoft’un bu adımı ARM PC’leri büyük bir dertten kurtaracak.
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ARM platformuna sahip Windows 10 bilgisayarlar için günümüzde baş göstermekte olan büyük bir sorun var: x64 uygulama öykünme desteğinin olmaması. Şu anda Microsoft Surface Pro X gibi ARM tabanlı cihazlardaki Windows, yerel 32 bit ve 64 bit ARM uygulamalarını yalnızca ‘x86-32 bit’ olarak çalıştırabiliyor.
ARM’lı Windows’ların böyle bir sınırlamaya tabi olması elzem bir dezavantaj. Çünkü günümüzde Adobe başta olmak üzere çoğu geliştirici, uygulamalarını 64 bit x86′ya taşıdı ve 32 bit varyantlarını desteklemeyi bıraktı.
Microsoft, ARM cihazlar için müjdeyi verdi!
İşte bu sorunu kökten çözmek için Microsoft, ARM tabanlı Windows PC’ler için x64 uygulama öykünme desteği ekleyeceğini açıkladı. Böylelikle bütün Windows uygulamaları kusursuz bir biçimde ARM platformuna sahip Windows bilgisayarlarda da çalışabilecek. Bu noktada Microsoft, x64 desteğinin tüm ARM cihazlarına, hatta Qualcomm Snapdragon 835′e kadar eski cihazlara bile sunulacağını söyledi.
Ek olarak yazılım devi, ARM cihazlar için performans ve pil tüketimi odaklı bir Microsoft Edge tarayıcısı geliştireceğinin de müjdesini verdi. ARM tabanlı Windows’lar için bir de yerel Teams istemcisinin ufukta olduğu, Microsoft’un verdiği bilgiler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Microsoft, ARM’lı Windows PC’ler için Xbox Oyun Akışı deneyimini sunmak adına yoğun çalışmalar yapmıştı. Şirket ayrıca, ARM PC’lerde Windows 10 için uygulama uyumluluğunu iyileştirmek ve Uygulama Güvencesi programını ARM64 PC’lerde Windows 10′u kapsayacak şekilde genişletmek için Qualcomm ile işbirliği yaptığını duyurmuştu.
Yeni duyurulan x64 öykünme desteği ise, kasım ayında Windows Insider test kullanıcılarına sunulmaya başlanacak ve önümüzdeki yıl daha geniş bir işletim sistemi güncellemesiyle tüm kullanıcılara ulaşacak.