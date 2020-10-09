Apple
Microsoft xCloud servisini web üzerinden iOS’e getiriyor!
Microsoft, bulut tabanlı oyun akış hizmeti olan xCloud platformunu iOS ve iPadOS ekosistemine getirmenin yolunu buldu. Kaynaklardan edinilen raporlara göre şirket, xCloud’u web üzerinden iPhone ve iPad’lerde çalıştıracak.
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Microsoft, xCloud servisini gelecek yılın başlarında iOS ve iPadOS işletim sistemlerine getirebilmek için “doğrudan tarayıcı tabanlı bir çözüm” üzerinde çalışıyor. The Verge ekibinin Microsoft’a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre teknoloji devi, xCloud’un iOS ve iPadOS cihazlarında çalışacak özel bir web sürümünü geliştirmek için kolları sıvamış durumda. Ek olarak Microsoft’un bir uygulama üzerinde de çalıştığı da bildiriliyor.
Microsoft xCloud deneyimini iOS’e getirmenin yolunu buldu
Microsoft’un oyun şefi Phil Spencer, geçtiğimiz tarihte düzenlenen bir toplantıda şirketin tarayıcı tabanlı xCloud çalışmasını açıkladı. Spencer, toplantı sırasında “Kesinlikle iOS’te kendimize yer edineceğiz. Game Pass ile iPhone ve iPad’lerde olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.
Bu noktada Microsoft, Apple cihazlar için xCloud’un web tabanlı bir sürümünü 2021 yılında piyasaya sürerek App Store kurallarını bir şekilde atlayacak. Benzer bir hamleyi Amazon da Luna‘da yapmıştı.
Microsoft, Apple’ın bulut tabanlı oyun hizmetlerine yönelik katı kurallarından dolayı bu sene xCloud hizmetini iOS kullanıcılarına sunamadı, ancak görünen o ki gelecek yıl bu durum bir şekilde değişecek. Aslında Apple, geçtiğimiz ay App Store yönergelerini güncelleyerek, oyun akış hizmetlerine belirli kurallar çerçevesinde izin vermişti; fakat Microsoft bu kuralları müşteriler için kötü bir deneyim olarak nitelendiriyor.
Akıllı Telefonlar
Çentikli iPhone tasarımı, 2 nesil daha devam edecek!
Çentikli iPhone tasarımı şimdilik devam edecek gibi gözüksede Apple’ın önümüzdeki yıllar için değişik planları var.
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Çentikli iPhone tasarımı devam edecek!
Birçok iPhone kullanıcısının iPhone’da görmeyi istemediği tek şey kuşkusuz ki ekranlarının üst kısmında yer alan çentiktir. Apple, 3 yıl önce iPhone X ile yüksek ekran/kasa oranına sahip bir ekran tanıttı. O zamanlar iPhone X ekranı kuşkusuz en güzel görünenler arasındaydı. Ancak geçen yıllarda akıllı telefon ekranlarında tamamen devrim yaratıldı. Büyük bir çentikten, ekranda orada olduğu belli bile olmayan çok küçük delikli çentiğe kadar ilerleme sağlandı. Öyleyse soru şu: Apple bu büyük çentikten ne zaman kurtulmayı planlıyor?
Twitter’daki bir sızıntı kaynağından paylaşılan tweette, bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceği iddia edildi ve iPhone’un çentikli tasarımını devam ettireceği söylendi. Yapılan sızıntılara göre, en azından önümüzdeki 2 nesil için yine çentik göreceğiz. Bu da yalnızca iPhone 12 serisinin değil, aynı zamanda 2021’de tanıtılacak iPhone 13 serisinin de bir çentikle geleceği anlamına geliyor. iPhone 12’nin son 3 yılda gördüğümüzle aynı çentiğe sahip olacağı sızıntı kaynakları tarafından doğrulanmıştı. Ancak 13. nesil iPhone için çentik biraz daha incelecek.
Apple, ekran içi kamera teknolojisine geleneksel yaklaşıyor!
Öte yandan, Çinli şirketler ekran içi kamera teknolojilerini çoktan ortaya çıkardı. ZTE, dünyanın ilk ekran içi kameralı telefonunu piyasaya sürdü ve diğer şirketlerin de telefonlarını yeni teknolojiyle piyasaya sürmeleri bekleniyor. Apple’ın bahsettiği “Mükemmellik” in ardındaki fikir çok açık, Apple yeni bir teknoloji üzerinde kumar oynamayacak.
Ancak COVID-19’un ortaya çıkışı her şeyi değiştirdi ve Face ID, maske takmak durumunda kalan kullanıcıları gerçekten zorladı. 3D yüz tanımanın büyük çentiği de beraberinde getirmesi bu teknolojiyi artık modası geçmiş kıldı. Bunlara dayanarak Apple, Touch ID’yi yeniden canlandırma kararı almış ve daha iyi bir görüntü için 3D yüz tanıma teknolojisinden vazgeçmiş olabilir ancak teknoloji devinin daha iyi planları var gibi gözüküyor.
Yeni nesil iPhone 13 serisi bir yıldan önce çıkmayacağından bunu söylemek için çok erken olabilir ancak, sızıntı kaynakları oldukça sağlam görünüyor. Aynı zamanda iPhone’lar için, şirketin deney yapmak yerine en rafine teknolojiyi kullanması gerçekten mantıklı. İşte bu sebepten dolayı, önümüzdeki bir yıl daha çentiğe sahip iPhone 12 ve 13 serileri göreceğiz gibi duruyor. 13 Ekim’de gerçekleşecek lansman etkinliğinde sonra daha fazla bilgiye sahip olacağız. Apple’ın bu lansmanda 4 yeni telefonu olan iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’ı tanıtması bekleniyor. Umalım ki teknoloji devi bizi bir şekilde şaşırtsın.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 modelleri Touch ID ile gelebilir!
iPhone 12 modelleri hakkında ortaya atılan son iddia, yeni iPhone’un iPad Air 4’ün sahip olduğu Touch ID teknolojisine sahip olabileceğini öne sürüyor.
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iPhone 12 modelleri yan düğmeye entegre Touch ID ile gelebilir!
Apple dün resmi olarak, 13 Ekim’de Apple Park genel merkezinde ikinci Sonbahar Yeni Ürün Lansmanı Konferansına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Etkinlikte iPhone 12 serisinin akıllı telefonlarının yanı sıra diğer donanım yeniliklerinin de yer alacağından kimsenin şüphesi yok.
Çeşitli kaynaklar iPhone 12 akıllı telefonunun bir görüntüsünü yayınladı. Bu görüntü, yeni hattın tüm modüllerinin bir Touch ID parmak izi tarayıcısına sahip olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, iPhone X piyasaya sürülmeden önce Touch ID sensörü ekranın altındaki ön panelde yer alıyordu ama şimdi ortaya atılan yeni iddialara göre parmak izi sensörü telefonun güç düğmesinin altındaki panele entegre şekilde yer alacak.
Entegre Touch ID parmak izi tarayıcıya sahip güç düğmesi, akıllı telefonun sağ tarafında bulunacak. Bu düzenleme, birçok akıllı telefon üreticisi tarafından uzun süredir kullanılmaktaydı. Ekran altı parmak izi tarayıcısına veya telefonun arkasındaki bir parmak izi sensörüne kıyasla ne kadar kullanışlı veya uygunsuz olduğu tabii ki yine kişisel bir tercih meselesi olacaktır.
Apple
HomePod mini, ‘Hi, Speed’ etkinliğinde tanıtılabilir
İsabetli sızıntılarıyla bilinen anonim Twitter hesabı L0vetodream; bu yıl Apple tarafından HomePod mini modelinin tanıtılacağını, HomePod 2 modelini ise 2020 yılı içerisinde göremeyeceğimizi açıkladı. Konu ile ilgili diğer sızıntılarda da Apple’ın bu yıl daha ucuz ve daha küçük bir HomePod piyasaya süreceğinden bahsediliyor.
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HomePod mini, 13 Ekim’deki ‘Hi, Speed’ etkinliğinde tanıtılabilir
Şirket tarafından dün açıklanan ‘Hi, Speed’ tanıtım etkinliğinde HomePod mini’yi de tanıtması bekleniyor. HomePod mini ile ilgili tasarım ve fiyat etiketiyle ilgili herhangi bir sızıntı bulunmuyor fakat tasarım açısından HomePod ile benzerlik göstermesi bekleniyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Apple Store’lardaki üçüncü parti hoparlör ve kulaklık satışlarını sonlandırdığını açıklamıştı. Tüm bu gelişmeler, HomePod mini iddialarını güçlendirir nitelikte.
HomePod modelinin fiyatı oldukça yüksek bulunmuştu
Şirketin yeni akıllı hoparlörü için nasıl bir fiyat politikası belirleyeceği oldukça merak ediliyor. Zira, HomePod modelini 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunan Apple, kullanıcılar tarafından oldukça sert eleştirilmişti. Tepkilerin ardından 299 dolara kadar indirime gidilen HomePod modeli, an itibarıyla 199 dolardan satılıyor.
Google ve Amazon’un çözümlerine nasıl bir cevap verilecek?
Şirket halihazırda iOS ve tvOS için versiyon 14 güncellemesini yayınlamış olmasına rağmen; HomePod yazılımı henüz güncellenmiş değil. Söz konusu modelinin sesli asistan Siri ile nasıl bir deneyim sunacağı da merak konusu. Şirket, Google ve Amazon’un bu konudaki çözümlerinin oldukça gerisinde yer alıyor.