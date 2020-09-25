Haber
Amazon, bulut tabanlı oyun servisi Luna’yı duyurdu!
Amazon, bulut tabanlı oyunculuk için ilk adımını atarak Luna adlı oyun servisini duyurdu. Erken erişim aşamasında olan servisiyle beraber Amazon, bu sektörde de rekabeti arttıracak gibi görünüyor.
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Google Stadia, Nvidia GeForce Now ve Microsoft xCloud’ın ardından Amazon, bulut tabanlı oyunculuk için hareket geçmeyen tek teknoloji devi olmuştu. Ancak bugünden itibaren sektörde varlığı ilan eden Amazon, Luna adlı servisini erken erişimle oyuncuların hizmetine sundu. Aylık 5,99$ ücrete üye olarak faydalınan servis adına şirketin geliştirdiği bir de kontrolcü yer alıyor. Kontrolcü içinse kullanıcılardan 49,99$ talep ediliyor. Aylık üyelik için açıklamada bulunan Amazon, ilerleyen süreçte ücretin artabileceğini belirtiyor.
4K 60 FPS olarak da oynanabilecek
Amazon Luna’ya üye olan kullanıcılar, platform tarafından sunulan Resident Evil 7, Control ve Panzer Dragoon gibi oyunlarında aralarında yer aldığı Amazon oyun kitaplığıyle beraber Ubisoft anlaşması çerçevesinde Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 ve Immortals Fenyx Rising gibi oyunlara da çıktığı gibi erişebilecek. Platformda yer alan kısıtlı sayıdaki oyunun 4K 60FPS desteği bulunacağını belirten Amazon, geri kalan tüm oyunları 1080p çözünürlükte kullanıcılara sunacak. Luna ile beraber Twitch’le çapraz entegrasyon da serviste yer alacak.
Luna Controller, Cloud Direct teknolojisiyle gelecek
Google’ın Stadia için tanıttığı kontrolcüye benzer bir kontrolcü de Amazon tarafından geldi. ‘Luna Controller’ olarak adlandırılan kontrolcü bünyesinde barındırdığı Cloud Direct teknolojisiyle daha az gecikme süresi sunabilecek. Konsola ya da farklı bir ara cihaza Bluetooth üzerinden bağlı olan kontrolcülerin gecikmelere neden olduğunu belirten şirket, Luna Controller ile Wi-Fi üzerinden direkt internet bağlantısı gerçekleştirerek özel sunucuları sayesinde 17 ila 30 milisaniye gidiş-geliş gecikmesini azaltabileceğini söylüyor. Kontrolcüde Alexa desteği de bulunacak.
Luna, her cihazdan erişilebilir olacak
Amazon, sunmuş olduğu bulut tabanlı oyunculuk servisinin hemen hemen tüm cihazlardan ulaşılabilir olmasını istiyor. Luna ilk olarak Amazon Fire TV ardından da PC, iPhone, iPad ve Android gibi diğer popüler platformlarda kullanıcılarla buluşacak. Geniş oyun kütüphanesi ve Ubisoft anlaşmasıyla beraber yeni gelecek oyunların da servise dahil olmasıyla Luna, oldukça popüler olabilir.
Twitch ile senkron çalışması planlanan Luna sayesinde yayıncının oynadığı oyuna izleyiciler anında katılabilecek ve daha interaktif etkileşimlerde bulunabilecekler. Amazon’un servisi ne zaman ülkemize getireceği ve ücretlendirmesinin ne olacağı ise şimdilik merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno4 Lite, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı!
Oppo, Reno ailesini genişletmeye devam ederken şirketin seriye ekleyeceği Reno4 Lite isimli modeli, FCC sertifikasyon programında detaylarıyla ortaya çıktı.
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Reno ailesini genişliyor
Oppo, Reno ailesinin yeni üyelerini tanıtmaya Çin’de 5G bağlantı teknolojilerini destekleyen Reno4 ve Reno4 Pro ile başlamıştı. Ardından tanıtılan modellerin 4G versiyonları global pazara açılmış ve son olarak da SE‘yi tanıtarak aileyi uygun fiyatlı bir modelle genişletmişti. FCC’de ortaya çıkan bir Oppo modeli, Reno ailesinin son üyesi olabilir.
Oppo Reno4 Lite ismiyle karşımıza çıkacağı düşünülen cihaz, Android 10 üzerinde çalışan ColorOS 7.2 ile gelecek. Sertifikasyonla beraber ortaya çıkan tasarım detaylarına göre güç tuşu cihazın sol yanında yer alırken ses tuşları ise sağ yana konumlandırılmış.
Reno4 Lite, Helio P95 ile geliyor
Daha önceki GeekBench verilerine göre sekiz çekirdekli MediaTek Helio P95 işlemcisinden güç alacak cihaz, 8 GB RAM seçeneğine de sahip olacak. 6,43” büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğündeki ekranla gelecek cihaz için arka tasarımla alakalı bir detay paylaşılmamış. Cihazın 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP şeklinde dörtlü kamera setine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ekrana entegre parmak izi okuyucusu ve 4000 mAh kapasiteli bataryayle gelecek cihaz daha önce Bluetooth SIG ve GCF sertifikasyonlarında da görüntülenmiş ve detayları internete sızmıştı. Oppo’nun ürün gamına resmi olarak cihazı eklemesiyle beraber detayları daha fazla görmüş olacağız.
Genel
Peugeot’un en güçlü yol otomobili tanıtıldı: 508 PSE !
Geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı‘nda konsepti tanıtılan Peugeot 508 PSE plug-in hibrit, seri üretim versiyonuyla karşımızda. Ayrıca Fransız üretici, bu aracın tanıtımıyla beraber Peugeot Sport Engineering (PSE) birimini de resmen tanıtmış oldu.
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Hem 5 kapılı liftback hem de station wagon modelleri olan Peugeot 508 PSE, Fransız üreticinin şimdiye kadar ürettiği en güçlü yol otomobili olarak da lanse edildi. 508 PSE, 1.6 litrelik turbolu benzinli motor ile her iki aksta da yer alan elektrik motoruna sahip. Bu motorlar, toplamda 355 beygir güç ve 520 Nm tork değerlerine ulaşıyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ile bu performans, dört tekerleğe birden aktarılıyor.
0-100 km/s hızlanma değeri 5.2 saniye olan aracın, 80-119 km/s hız aralığını 3 saniyede tamamladığı açıklandı. Maksimum hız ise 250 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış. Plug-in hibrit olmasının ekmeğini, yakıt tutumluluğuyla da yiyen 508 PSE’nin yakıt tüketimi, WLTP döngüsüne göre 2 l/100 km şeklinde. Tabi ki aracın km başına 46 g‘lık CO2 salınımını da belirtmeden geçmeyelim.
Hibrit lafı geçtiğinde hemen akıllara “Tamamen elektrikle kaç km gidebiliyor?” sorusu geliyor. 508 PSE, 42 km boyunca tamamen elektrikli bir şekilde sürüş sunabiliyor. Aracın tamamen elektrikli sürüş sağlayan, Electric modunun da dahil olduğu beş adet sürüş modu var. Comfort moduyla süspansiyonların yumuşadığı, rahat bir sürüş karakteri ortaya çıkıyor. Hybrid modu ise en iyi yakıt verimliliği için içten yanmalı ve elektrik motorları arasında otomatik geçişler yapıyor. Sport modunda araç, hepimizin bildiği gibi hassas tepkilere ve sahip olduğu gücü son damlasına kadar kullanan bir karaktere bürünüyor. Son olarak ise 4WD modu bulunuyor. Bu mod ile kaygan yüzeylerde, mümkün olan maksimum çekiş ortaya çıkıyor.
508 PSE’de, bagaj hacminden ve kabindeki yaşam alanından yemeyen, 11.5 kWh değerinde bir batarya yer alıyor. Standart ev tipi prizlerde 7 saatin altında şarj olabilen araç, 7 kWh duvar şarjlarında 2 saatin altında bir sürede tam şarja ulaşıyor.
508 PSE’nin tasarım detayları ve donanımları
Nera Siyahı, İnci Beyazı ve Selenyum Grisi renkleriyle alınabilen 508 PSE, elektrikli yapısına vurgu yapan parlak yeşil detaylara sahip. Araçta, Normal 508’dekinden farklı bir gövde kiti ve Michelin Pilot Sport 4S lastiklere sarılı 20 inçlik jantlar yer alıyor.
Mistral Nappa Deri ve alkantara karışımıyla kaplı olan kabin, aracın dışında da yer alan Tramontane Grisi ve Kriptonit rengi dikişlere sahip. Peugeot’un i-Cockpit dizaynına sahip konsolda dijital gösterge paneli ve 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca araçta, Focal premium ses sistemi ve ısıtma-masaj işlevlerine sahip sürücü koltuğu da standart olarak geliyor.
508 PSE’de şeritten ayrılma uyarısı, gece görüşü, otomatik acil durum freni ve start-stop özellikli adaptif hız sabitleyicinin de dahil olduğu birçok güvenlik donanımı da standart olarak yer alıyor.
Peugeot Sport Engineering‘in de tanıtımıyla birlikte Fransız üretici, 2022’den itibaren, yeni bir hiper otomobil ile Le Mans’a geri döneceğini de duyurdu.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Samsung, ‘Fan Edition’ serisini devam ettirmekte kararlı
Samsung ilk ‘Fan Edition’ model telefonunu, pil sorunları sebebiyle kullanıma sunulamayan Galaxy Note 7 modeli için üretmişti. 2017 yılında piyasaya sürülen Galaxy Note 7 FE modelinden sonra, herhangi bir ‘Fan Edition’ model cihaz görememiştik.
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Samsung birinci ağızdan açıkladı
Galaxy S20 FE ile birlikte, ‘Fan Edition’ model cihazlar tekrar hayatımıza girmiş oldu. Şirket, daha önce uygun fiyatlı amiral gemisi modellerini piyasaya sürerken ‘Lite’ takısını kullanıyordu. Samsung’un yeni planı, ‘Lite’ takısı yerine ‘FE’ takısını kullanmak. Şirket bu iddiayı Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy S20 FE modelini tanıttığı sırada doğruladı.
Samsung Electronics yöneticilerinden Clare Hunter, “Galaxy tutkunları için amiral gemisi modellerimizin sahip olduğu özelliklerden ödün vermeden, ‘Fan Edition’ modeller tasarlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da amiral gemisi cihazlarımızın ‘Fan Edition’ versiyonlarını göreceksiniz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya dayanarak, Samsung’un ‘S’ ve ‘Note’ serisi modellerinin her zaman bir ‘FE’ versiyonunun da olacağını söyleyebiliriz.
Yakın dönemde Galaxy Note 20 FE modeli gelebilir
Önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 FE modelini görmemiz kuvvetle muhtemel. Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy Note 10 Lite modelinin, teknik özellikler bakımından Galaxy Note 10 ile paralellik gösterdiğine şahit olmuştuk. Muhtemel bir Galaxy Note 20 FE modelinin teknik özellik bakımından; Snapdragon 865+/Exynos 990 işlemci, Adreno 650/Mali-G77 MP11 grafik işlemci, 120Hz tazeleme oranına sahip düz bir ekran, üçlü kamera kurulumu ve geliştirilmiş bir ‘S Pen’ ile gelmesi tahmin ediliyor.