Amazon, bulut tabanlı oyun servisi Luna’yı duyurdu!

Amazon, bulut tabanlı oyunculuk için ilk adımını atarak Luna adlı oyun servisini duyurdu. Erken erişim aşamasında olan servisiyle beraber Amazon, bu sektörde de rekabeti arttıracak gibi görünüyor.

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Google Stadia, Nvidia GeForce Now ve Microsoft xCloud’ın ardından Amazon, bulut tabanlı oyunculuk için hareket geçmeyen tek teknoloji devi olmuştu. Ancak bugünden itibaren sektörde varlığı ilan eden Amazon, Luna adlı servisini erken erişimle oyuncuların hizmetine sundu. Aylık 5,99$ ücrete üye olarak faydalınan servis adına şirketin geliştirdiği bir de kontrolcü yer alıyor. Kontrolcü içinse kullanıcılardan 49,99$ talep ediliyor. Aylık üyelik için açıklamada bulunan Amazon, ilerleyen süreçte ücretin artabileceğini belirtiyor.

4K 60 FPS olarak da oynanabilecek

Amazon Luna’ya üye olan kullanıcılar, platform tarafından sunulan Resident Evil 7, Control ve Panzer Dragoon gibi oyunlarında aralarında yer aldığı Amazon oyun kitaplığıyle beraber Ubisoft anlaşması çerçevesinde Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 ve Immortals Fenyx Rising gibi oyunlara da çıktığı gibi erişebilecek. Platformda yer alan kısıtlı sayıdaki oyunun 4K 60FPS desteği bulunacağını belirten Amazon, geri kalan tüm oyunları 1080p çözünürlükte kullanıcılara sunacak. Luna ile beraber Twitch’le çapraz entegrasyon da serviste yer alacak.

Luna Controller, Cloud Direct teknolojisiyle gelecek

Google’ın Stadia için tanıttığı kontrolcüye benzer bir kontrolcü de Amazon tarafından geldi. ‘Luna Controller’ olarak adlandırılan kontrolcü bünyesinde barındırdığı Cloud Direct teknolojisiyle daha az gecikme süresi sunabilecek. Konsola ya da farklı bir ara cihaza Bluetooth üzerinden bağlı olan kontrolcülerin gecikmelere neden olduğunu belirten şirket, Luna Controller ile Wi-Fi üzerinden direkt internet bağlantısı gerçekleştirerek özel sunucuları sayesinde 17 ila 30 milisaniye gidiş-geliş gecikmesini azaltabileceğini söylüyor. Kontrolcüde Alexa desteği de bulunacak.

Luna, her cihazdan erişilebilir olacak

Amazon, sunmuş olduğu bulut tabanlı oyunculuk servisinin hemen hemen tüm cihazlardan ulaşılabilir olmasını istiyor. Luna ilk olarak Amazon Fire TV ardından da PC, iPhone, iPad ve Android gibi diğer popüler platformlarda kullanıcılarla buluşacak. Geniş oyun kütüphanesi ve Ubisoft anlaşmasıyla beraber yeni gelecek oyunların da servise dahil olmasıyla Luna, oldukça popüler olabilir.

Twitch ile senkron çalışması planlanan Luna sayesinde yayıncının oynadığı oyuna izleyiciler anında katılabilecek ve daha interaktif etkileşimlerde bulunabilecekler. Amazon’un servisi ne zaman ülkemize getireceği ve ücretlendirmesinin ne olacağı ise şimdilik merak konusu.