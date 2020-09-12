Apple, Microsoft xCloud ve Google Stadia’ya ‘bir şartla’ izin verecek!

Apple, App Store’un oyun inceleme yönergelerinde önemli güncellemeler yaptı. Bu yönergeler, aynı zamanda bulut oyun hizmetlerine iOS’te izin veren çeşitli değişiklikler de içeriyor.

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Kısaca hatırlatmak gerekirse Apple, geçtiğimiz aylarda Microsoft xCloud gibi birkaç tane bulut tabanlı oyun hizmetinin App Store’da yayınlanmasını engellemişti. Microsoft xCloud, uzaktaki sunucuya bağlanarak telefonlarda oyun oynanabilmesini sağlıyor. Ancak Apple, bu tarz akış hizmetleri üzerinde etkili denetime sahip olamayacağı için App Store’da buna izin vermiyordu.

Apple, App Store uygulama yönergelerini değiştirdi

Şirketin dün App Store uygulama inceleme yönergelerinde yaptığı revizyonla beraber Microsoft xCloud gibi bulut tabanlı oyun hizmetlerine izin çıktı; ancak Apple, geliştiricilerin söz konusu hizmet çerçevesinde sunduğu tüm oyunların sadece App Store üzerinden indirilebilmesini şart koşuyor. Yani örneğin xCloud’un içindeki bir oyunun, sanki bağımsız apayrı bir oyunmuş gibi App Store’da özel bir sayfası olacak ve kullanıcının ilgili oyunu direkt App Store üzerinden indirmesi gerekecek.

Ayrıca Apple’ın tek istediği bu değil. Şirket, geliştiricilerin oyun hizmetleri çerçevesinde sunduğu her oyunda yapacağı yeni güncellemeyi incelenmek üzere kendilerine göndermesini ve bununla birlikte abonelik işlevlerinin de yine Apple’ın uygulama içi satın alma sistemini kullanmasını istiyor.

“Akış oyunlarına, tüm yönergelere uydukları sürece izin verilir. Örneğin her oyun güncellemesi, inceleme için gönderilmeli ve geliştiriciler arama için uygun meta veriler sağlamalıdır. Oyunlar, özelliklerin veya işlevlerin kilidini açmak için uygulama içi satın alma işlemlerini kullanmalıdır.”

Malum olduğu üzere Apple, her uygulama içi satın alma işleminden kendisine %30 komisyon alıyor, bu bağlamda bulut oyun hizmetleri de kullanıcıya sunacağı abonelik hizmeti için Apple’a %30 komisyon ödemek zorunda kalacak.

Oyun içi ödemelerde ‘Apple ile Giriş Yap’ seçeneği olmalı

Bitmedi; Apple, oyun hizmetlerinin, uygulama içi satın alma işlemlerinde ödemeleri ‘Apple ile Giriş Yap’ seçeneğini kullanarak Apple kimliği üzerinden yaptırmasını istiyor. Ek olarak her oyunun, App Store ile entegre olacak şekilde kullanıcıya sunulması da yine Apple’ın istekleri arasında yer alıyor.

“Oyun akışı hizmetleri, kullanıcılara uygulama içi satın alma ile bir abonelik için ödeme seçeneği sunma ve Apple ile Giriş Yap özelliğini kullanma seçeneği dahil olmak üzere uygulamanın tüm yönergelere uyması şartıyla kendi kataloğunu sunabilir.”

Bunun dışında Apple, yine her oyunun App Store’a bağlı kalması ve indirmek için kullanıcıları App Store’a yönlendirmesi şartıyla, xCloud ve Stadia gibi bulut oyun hizmetlerinin kendi içinde oyun kataloğu sunabilmesine de izin veriyor.

Microsoft: “Bu, müşteriler için kötü bir deneyim”

Öte yandan konuyla alakalı Microsoft’tan da bir açıklama geldi. Apple’ın bu tutumunun müşteriler için kötü bir deneyim yaşatacağını ifade eden şirket, devamında şunları ekledi:

“Oyuncular, tek bir uygulama içinde kendi seçtikleri kataloglarından bir oyuna doğrudan atlamak istiyorlar ve bulut sayesinde tek tek oyunları oynamak için 100’den fazla uygulamayı indirmeye zorlanmıyorlar. Oyuncuları yaptığımız her şeyin merkezine koymaya kararlıyız ve harika bir deneyim sunmak bu misyonun temelini oluşturuyor.”

Anlaşılan o ki Microsoft, Apple’ın bu kurallarından hiç hoşnut değil. Apple, her konuda olduğu gibi bulut tabanlı oyun hizmetlerinde de ipleri kendisinin elinde tutmak istiyor. Google ve diğer bulut oyun sağlayıcılarının bu noktada nasıl bir adım atacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.