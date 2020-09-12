Apple
Apple, Microsoft xCloud ve Google Stadia’ya ‘bir şartla’ izin verecek!
Apple, App Store’un oyun inceleme yönergelerinde önemli güncellemeler yaptı. Bu yönergeler, aynı zamanda bulut oyun hizmetlerine iOS’te izin veren çeşitli değişiklikler de içeriyor.
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Kısaca hatırlatmak gerekirse Apple, geçtiğimiz aylarda Microsoft xCloud gibi birkaç tane bulut tabanlı oyun hizmetinin App Store’da yayınlanmasını engellemişti. Microsoft xCloud, uzaktaki sunucuya bağlanarak telefonlarda oyun oynanabilmesini sağlıyor. Ancak Apple, bu tarz akış hizmetleri üzerinde etkili denetime sahip olamayacağı için App Store’da buna izin vermiyordu.
Apple, App Store uygulama yönergelerini değiştirdi
Şirketin dün App Store uygulama inceleme yönergelerinde yaptığı revizyonla beraber Microsoft xCloud gibi bulut tabanlı oyun hizmetlerine izin çıktı; ancak Apple, geliştiricilerin söz konusu hizmet çerçevesinde sunduğu tüm oyunların sadece App Store üzerinden indirilebilmesini şart koşuyor. Yani örneğin xCloud’un içindeki bir oyunun, sanki bağımsız apayrı bir oyunmuş gibi App Store’da özel bir sayfası olacak ve kullanıcının ilgili oyunu direkt App Store üzerinden indirmesi gerekecek.
Ayrıca Apple’ın tek istediği bu değil. Şirket, geliştiricilerin oyun hizmetleri çerçevesinde sunduğu her oyunda yapacağı yeni güncellemeyi incelenmek üzere kendilerine göndermesini ve bununla birlikte abonelik işlevlerinin de yine Apple’ın uygulama içi satın alma sistemini kullanmasını istiyor.
“Akış oyunlarına, tüm yönergelere uydukları sürece izin verilir. Örneğin her oyun güncellemesi, inceleme için gönderilmeli ve geliştiriciler arama için uygun meta veriler sağlamalıdır. Oyunlar, özelliklerin veya işlevlerin kilidini açmak için uygulama içi satın alma işlemlerini kullanmalıdır.”
Malum olduğu üzere Apple, her uygulama içi satın alma işleminden kendisine %30 komisyon alıyor, bu bağlamda bulut oyun hizmetleri de kullanıcıya sunacağı abonelik hizmeti için Apple’a %30 komisyon ödemek zorunda kalacak.
Oyun içi ödemelerde ‘Apple ile Giriş Yap’ seçeneği olmalı
Bitmedi; Apple, oyun hizmetlerinin, uygulama içi satın alma işlemlerinde ödemeleri ‘Apple ile Giriş Yap’ seçeneğini kullanarak Apple kimliği üzerinden yaptırmasını istiyor. Ek olarak her oyunun, App Store ile entegre olacak şekilde kullanıcıya sunulması da yine Apple’ın istekleri arasında yer alıyor.
“Oyun akışı hizmetleri, kullanıcılara uygulama içi satın alma ile bir abonelik için ödeme seçeneği sunma ve Apple ile Giriş Yap özelliğini kullanma seçeneği dahil olmak üzere uygulamanın tüm yönergelere uyması şartıyla kendi kataloğunu sunabilir.”
Bunun dışında Apple, yine her oyunun App Store’a bağlı kalması ve indirmek için kullanıcıları App Store’a yönlendirmesi şartıyla, xCloud ve Stadia gibi bulut oyun hizmetlerinin kendi içinde oyun kataloğu sunabilmesine de izin veriyor.
Microsoft: “Bu, müşteriler için kötü bir deneyim”
Öte yandan konuyla alakalı Microsoft’tan da bir açıklama geldi. Apple’ın bu tutumunun müşteriler için kötü bir deneyim yaşatacağını ifade eden şirket, devamında şunları ekledi:
“Oyuncular, tek bir uygulama içinde kendi seçtikleri kataloglarından bir oyuna doğrudan atlamak istiyorlar ve bulut sayesinde tek tek oyunları oynamak için 100’den fazla uygulamayı indirmeye zorlanmıyorlar. Oyuncuları yaptığımız her şeyin merkezine koymaya kararlıyız ve harika bir deneyim sunmak bu misyonun temelini oluşturuyor.”
Anlaşılan o ki Microsoft, Apple’ın bu kurallarından hiç hoşnut değil. Apple, her konuda olduğu gibi bulut tabanlı oyun hizmetlerinde de ipleri kendisinin elinde tutmak istiyor. Google ve diğer bulut oyun sağlayıcılarının bu noktada nasıl bir adım atacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Aksesuar
Uygun fiyatlı Apple Watch gelebilir!
Apple, 15 Eylül’de yeni cihazlarını duyurucağı online bir etkinlik düzenleyecek. Bu cihazlardan birisinin de uygun fiyatlı Apple Watch olacağı söyleniyor. Saat, şu anki Apple Apple Watch Series 3’ün yerini alacak.
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Uygun fiyatlı Apple Watch hakkındaki bilgiler
Apple, sporcuları hedefleyen ve uygun fiyatlı diğer saat ve bilekliklerle rekabet etmek için uygun fiyatlı Apple Watch üzerinde çalışıyor. Yeni saat, Apple Watch Series 4 ile benzer bir tasarımla gelmesi beklenen saat 40 milimetre ve 44 milimetre olmak üzere iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Saatin, üst modele göre bazı eksikliklerle geleceği söyleniyor. Bu eksikliklerden dikkat çekenleri, EKG ölçümü ve always-on (daima açık) ekran olmayışı. Aynı zamanda iPhone 6s, ilk iPhone SE ve 5. nesil iPad’de kullanılan oldukça eski M9 hareket çipiyle birlikte gelmesi bekleniyor.
Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.)
Codename: N140S
GPS 40mm
Codename: N140B
Cellular 40mm
Codename: N142S
GPS 42mm
Codename: N142B
Cellular 42mm
– Series 4 design
– No always-on display
– No ECG
– M9 chip
Coming at the September 15th “Time Flies” Event.
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
Etkinlikte iki farklı saatin duyurulması beklenirken düşük fiyatlı model alıştığımız Apple Watch isimlendirmesine sahip olacak. Apple Watch Series 5’in yerini alacak modelin ise değişiklik yapılarak Apple Watch Pro olarak adlandırılacağı söyleniyor. Apple ucuz saat algısını kırmak için pazarlama adına böyle bir hamle yapmış gibi görünüyor. Benzeri bir yaklaşım iPhone 11’de de karşımıza çıkmıştı. Saatin geleceğine dair bir diğer delil olarak Apple’ın, geçtiğimiz günlerde Avrupa Ekonomi Komisyonu’na 8 farklı Apple Watch modelinin kaydını yaptırması gösteriliyor.
Akıllı Telefon
Apple çok sayıda katlanabilir ekran siparişi verdi!
Apple da katlanabilir ekran furyasına katılacak gibi gözüküyor. Ice Universe, Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, Apple‘ın Samsung‘dan çok sayıda katlanabilir ekran örneği sipariş ettiğini duyurdu.
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Apple ilk katlanabilir telefonunu ne zaman piyasaya sunacak?
Samsung geçtiğimiz yıl birçok markaya katlanabilir ekran numuneleri göndermişti. Yeni sızıntıya bakacak olursak, Apple‘ın bu ekranların performansını pozitif yönde değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
Samsung, iPhone‘lar için OLED ekran temin eden, Apple‘ın önemli bir tedarikçisiydi. Ekran paneli konusundaki başarısını katlanabilir ekranlarda da sürdürmek isteyen Samsung, katlanabilir ekran üretimini yılda 10 milyon adede yükselterek, bu sektörü de domine etmek istiyor.
Apple‘ın bir süredir katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı, söz konusu teknoloji ile ilgili birçok patent başvurusunda bulunduğu biliniyor. Samsung‘a ek olarak, LG‘nin de Apple‘a katlanabilir ekran tedarik etmesi oldukça muhtemel.
Tüm bunlar, Apple‘ın önümüzdeki yıl katlanabilir bir ekrana sahip iPhone sunma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte.
Apple
Mark Zuckerberg: App Store tekel oluşturuyor!
Apple ve Epic Games arasındaki sürtüşme, iki şirketin yanı sıra teknoloji alanındaki önemli isimlerin de yorumlarda bulunmasına neden oluyor. Son olarak Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Apple’ın uygulama marketi App Store ile tekel oluşturduğunu ima etti!
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Mark Zuckerberg, Apple-Epic Games gerilimine dahil oldu!
Apple-Epic Games gerilimine ilişkin daha önce bir açıklama yayınlayan Facebook, ünlü oyun stüdyosunun tarafında olduğunu söylemişti. App Store’un uygulama içi işlemlerden kestiği %30 komisyonu adil bulmayan platform, bu komisyonun COVID-19 sürecinde alınmaması gerektiğini beyan etti. Haber sitesi Axios ile bir röportaj gerçekleştiren Mark Zuckerberg de sürecin yasal kurumlarca incelenmesi gerektiğini söyledi.
Konu ile ilgili Zuckerberg, “Amerikalıların yaklaşık %50’sinin akıllı telefon kullandığını ve bu oranın dünya çapında daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Sanırım toplam 1 milyardan fazla Apple cihazı var. Bu yüzden App Store’un aşırı kontrolcü olması ve rekabet koşullarını sağlayıp sağlamadığı konusunda insanların kafalarında bazı sorular olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Daha sonra bu durumun bir rekabeti ihlal soruşturmasına konu olup olamayacağı sorulurken, Zuckerberg bu soruyu üstü kapalı şekilde olumlu yanıtladı.
Mark Zuckerberg, röportajın devamında ise geliştirici ve kullanıcılara daha fazla özgürlük sunduğu gerekçesiyle Google’ı övdü. Play Store’da bulunmayan bir uygulamanın cihazlara eklenmesinin oldukça kolay olduğunu söyleyen Zuckerberg, bunun her iki tarafa daha fazla özgürlük sunduğunu ifade etti.
Öte yandan Facebook ve Apple arasında da yine App Store kaynaklı bazı sorunlar bulunuyor. Facebook Pay sistemini iOS işletim sistemine taşımak isteyen sosyal medya platformu, bunun karşılığında Apple cephesinden veto almıştı. Orta nokta bulunamaması üzere Facebook’un bu özelliği yalnızca Android kullanıcılarına sunabildiğini belirtelim.