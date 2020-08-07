Apple
Microsoft xCloud, iOS cihazlara sunulamayacak!
Yazılım devi Microsoft, üzerinde uzun süredir çalıştığı bulut tabanlı oyun servisi xCloud’u yakın zamanda kullanıma sunacak. Xbox oyunlarını gerçek zamanlı olarak telefon ve tabletlere taşıyan Microsoft xCloud, planlananın aksine iOS işletim sistemini desteklemeyecek!
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Microsoft ve Apple, Project xCloud için karşı karşıya geldi!
Project xCloud olarak adlandırılan servis, Xbox Games Pass Ultimate aboneleri için 15 Eylül’de yayınlanacak. Microsoft’un daha önce yaptığı duyurularda xCloud’un Android ve iOS desteğine sahip olacağı belirtiliyordu. Ancak Microsoft cephesinden gelen yeni açıklama ile Apple cihazlarına verilmesi planlanan destek iptal edildi. Oluşan durumun nedeni ise Apple’ın uyguladığı katı politikalar gibi görünüyor.
Microsoft açıklamasında, “Apple, tüketicileri bulut oyun servisleri ve Game Pass gibi oyun abonelik hizmetlerinden uzaklaştıran bir politika izliyor. Maalesef Xbox Game Pass Ultimate’in bulut oyun vizyonunu App Store üzerinden iPhone ve iOS kullanıcıları ile buluşturamayacağız.“ ifadelerini kullandı. Apple ise bu açıklamayı doğrular nitelikte bir cevap yayınlayarak “canlı akış oyun platformlarının” şirket kurallarına uymadığını ifade etti.
Apple
Dark Sky Android uygulaması kapatıldı
Dark Sky uygulaması, Apple tarafından satın alınmasının ardından 1 Ağustos itibariyle Android ve Wear OS işletim sistemlerine desteğini resmen sonlandırdı.
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Dark Sky artık Android’de çalışmayacak
Her ne kadar tüm ülkelerde hizmet vermiyor olsa da Dark Sky, kullanıcılara tam olarak bulundukları konuma ait veriler gösterme özelliği sayesinde kendisini diğer hava durumu uygulamalarından ayırıyor. Apple, geçtiğimiz aylarda satın almasının ardından, klasikleşmiş stratejisini yine devam ettirerek uygulamayı Android işletim sisteminden kaldırma kararı almıştı.
Uygulamanın 1 Temmuz‘da kaldırılması planlanıyordu ancak bu süre sonradan Ağustos‘a atıldı. Dün ise beklenen oldu ve uygulama, iOS dışındaki platformlara kapatıldı. Bugünden itibaren Dark Sky‘ın Android uygulaması artık çalışmıyor. Uygulamanın ana ekranında ise, kapatıldığını ifade eden “The Dark Sky app has shut down” mesajı yer alıyor.
API desteği de yakında sonlanıyor
Bunun yanı sıra Apple, uygulamanın API desteğini de sonlandıracak. Dark Sky‘ın basit bir hava durumu uygulamasından öte, aslında hava durumu sağlayıcısı da olduğunu biliyoruz. Son kullanıcının yanı sıra bir de geliştiricilere; örneğin Carrot Weather, DuckDuckGo, Microsoft gibi şirketlere API desteği sunarak bu şirketlerin, hava durumu uygulamalarında Dark Sky‘dan faydalanması sağlanıyordu.
Yakında bu da olmayacak. Apple, Dark Sky’ın API desteğini 2021‘in sonlarında durdurma kararı aldı. Yani özetle Apple, uygulamayı artık sadece iOS ekosistemine hizmet verecek şekilde yapılandıracak.
Apple
Apple, yeni iPhone serisinin birkaç hafta erteleneceğini doğruladı!
COVID-19 salgını etkilerini teknoloji dünyasında göstermeye devam ediyor. Apple’ın salgın nedeniyle üretim sürecinde birtakım sorunlar ve gecikmeler yaşadığı bilinmekteydi. Şirket yeni iPhone serisinin birkaç hafta erteleneceğini resmi olarak doğruladı.
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Apple, yeni iPhone serisinin birkaç hafta erteleneceğini doğruladı!
Apple yıllardır eylül ayında şirketin merkezinde yaptığı basın toplantısı ile yeni modellerini tanıtır ve birkaç hafta sonra bu modeller raflarda yerini alırdı. Görünüşe göre bu yıl Apple’ın alıştığımız geleneği tarihler bakımından farklılık gösterecek. Mali İşler Müdürü Luca Maestri, şirketin yeni iPhone serisini normalden daha geç duyuracağını doğruladı. Maestri açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bildiğiniz gibi geçen yıl eylül ayı sonlarında yeni iPhone’ları satmaya başlamıştık. Bu yıl hedeflediğimiz üretim miktarına birkaç hafta gecikmeli olarak hazır olmayı öngörüyoruz.”
Apple tarihinde yeni tanıtılacak olan bütün modellerin eylül ayında kullanıcılar ile buluşamamasına ilk kez şahit olacağız. Fakat şirket buna benzer süreçleri daha önce de yaşamıştı. iPhone X 2017 Eylül ayında tanıtılmış ancak raflarda yerini alması kasımı bulmuştu. Aynı şekilde iPhone XR modeli de eylül ayında XS ve XS Max ile birlikte tanıtılmış ancak bir ay sonra piyasaya sürülmüştü.
iPhone 12 tanıtımının gecikebileceği söylentileri aylardır teknoloji basınında yer almaktaydı ancak Qualcomm’un üç aylık çeyrek sonuçlarını açıklaması ile birlikte söylentiler oldukça arttı. Mobil işlemci üreticisi çeyrek sonuçları ile birlikte raporunda 2020 Eylül ayında 5G satışlarının artmasını beklediklerini söyledi ve isim vermeden bir müşterilerinin 5G destekleyen telefonlarının tanıtımını ertelemek zorunda kaldığını ifade etti. Apple’ın tanıtım tarihinden yola çıkarak Qualcomm’un Apple tarafından geliştirilen ilk 5G cihaz için işbirliğine sahip olduğunu tahmin edebiliriz.
Apple’ın iPhone 12 serisini tam olarak ne zaman tanıtacağı hala belirsizliğini koruyor. Telefonların son kullanıcı ile buluşmasının kasım veya aralık ayını dahi bulabileceği söylentiler arasında. Şirketin mali işler müdürünün açıklamasından birkaç hafta ifadesi ile daha kısa bir gecikmeden bahsediyor olduğunu tahmin etsek de henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Son olarak yeni modellerinin tanıtım etkinliğinin sanal ortamda veya başka bir yöntem ile Eylül ayında gerçekleşeceği de net değil.
Apple
Apple, iOS 13.6 ve iOS 12.4.8’i yayınladı!
Apple, uyumlu olan iOS ve iPadOS cihazları için 13.6 güncellemesini yayınladı. Eski telefonlarında ise hata düzeltmeleri içeren 12.4.8 kullanıma sunuldu. iOS 13.6, Apple CarKey özelliği ve sağlık uygulamasındaki yeni geliştirmeleri içeriyor.
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Apple, yeni iOS sürümleri ile hangi yenilikleri kullanıcılara sunuyor?
Yeni iOS 13.6 ile gelen başlıca yenilik, artık uyumlu araçlarınızda iPhone’unuzu anahtar olarak kullanabilirsiniz. Bu özellik WWDC 2020 açılış konuşması sırasında gösterilmişti. Özelliğin çalışma mantığı NFC kullanarak cihazın kitlenmesi ve açılmasına dayanıyor. Kullanmak için cihazınızı arabanın kilidine yaklaştırmanız yeterli olacak. Dijital anahtar, telefonun kaybolması halinde iCloud ile uzaktan silinebilmekte. Ayrıca iMessage ile dijital anahtarınızı paylaşıp aracı başkasının kullanmasına da izin verebilirsiniz. Sürücü profilleri özelleştirilebilir ve araca sınırlı veya tam erişim özelliği tanımlanabilir.
Dijital anahtar ile ilgili son değinilmesi gereken nokta ise Güç Rezervi özelliği bulundurması. Bu özellik ile telefonunuzun pili tükendiğinde bile 5 saate kadar anahtar görevinde kullanılabiliyor. Yeni güncellemenin sunduğu bir diğer yenilik ise sağlık uygulamasında karşımıza çıkıyor. Uygulama, artık Döngü İzleme ve EKG’de kaydedilen semptomlar dahil olmak üzere pek çok yeni semptom kategorisine sahip. Bunlar ateş, titreme, boğaz ağrısı ve öksürük olarak sıralanabilir.
Son olarak artık iPhone‘unuzun en son iOS güncellemesini otomatik indirmesi yerine telefon şarj olurken indirmesi seçeneğini seçebilirsiniz. Bununla birlikte gün içinde daha kesintisiz bir kullanım sunulmuş olacak.
Apple, iOS 13‘ü desteklemeyen iPhone modelleri için iOS 12.4.8’i yayınladı. Bu güncelleme sadece belirli hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarını içeriyor. Şirket ayrıca watchOS 6.2.8, tvOS 13.4.8, HomePodOS 13.4.8 ve macOS Catalina 10.15.6’yı da kullanıcılara sunuyor. Tüm güncellemeler uyumlu cihazlardan indirilebilir.