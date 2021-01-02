Microsoft Xbox Series X ve S’in üretimini hızlandırmayı planlıyor!

Microsoft cephesi yeni nesil konsollarına duyulan ilgiden memnun. Firmanın Xbox Series X ve S‘in üretimini hızlandırmayı planladığı öğrenildi.

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Microsoft yeni nesil oyun konsollarını daha hızlı üretmek istiyor!

Oyun dünyasının şüphesiz en önemli gündem maddelerinden biri olan oyun konsolları, yeni neslin gelmesi ile birlikte gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Rekabetin öncülerinden olan Xbox serisi de, Series X ve S ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı bildiğiniz üzere. Kasım ayından beri stok sıkıntısı yaşanan oyun konsollarının mevcut durumu ile alakalı Microsoft cephesi de gerekli adımları atmaya karar verdi. Xbox Live platformunda Major Nelson adıyla tanınan LarryHryb’in programına katılan Xbox‘ın en yetkili ismi Phil Spencer, üretimi arttırmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Stok sorunun ortadan kalkması açısından her adımın atıldığını belirten Phil Spencer, üretimin olabildiğince hızlandırıldığını serinin hayranlarına duyurdu. AMD‘nin başkanı Lisa Su ile dahi konuştuğunu belirten Phil Spencer, oyuncuların yeni nesil konsollara rahatlıkla ulaşabileceklerini belirtti. ABD başta olmak üzere dünya genelinde oldukça zor bulunur hale gelen oyun konsolları, görünüşe bir süre daha stok sıkıntısı ile gündeme gelecek gibi gözüküyor. Bakalım Microsoft, bu sorunu ne zaman tam anlamıyla gidermeyi başarabilecek bekleyip göreceğiz.

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