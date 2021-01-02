Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro, arka kamera tasarımıyla görüntülendi!
Xiaomi, Aralık ayında Mi 11‘i resmi olarak tanıttı. Telefon, çıkışının ardından oldukça iyi satış başarıları ve değerlendirmeler elde etti. Geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden yapılan bir paylaşımda Xiaomi Mi 11 Pro ile ilgili yakın gelecekte tanıtılacağına dair söylentiler ortaya atıldı. Şimdi ise ortaya çıkan bazı görsellerde Xiaomi Mi 11 Pro‘nun arka kapak tasarımı görüntülendi.
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Xiaomi Mi 11 Pro, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Xiaomi Mi 11 Pro, ortaya çıkan görsellere göre mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renk seçenekleri Mi 10 serisinde de bulunduğu için doğru olma ihtimali yüksek gözüküyor. Cihazın arka kamera tasarımı ise Xiaomi Mi 11‘den oldukça farklı olacak. Daha önce Huawei‘nin Mate 40 serisi için buna benzer bir kamera tasarımı ortaya çıkmıştı fakat tanıtılan cihaz oldukça farklıydı. Şimdi ise sol tarafa yaslı ve yatay bir tasarıma sahip kamera diziliminin, Mi 11 Pro için sızdırıldığı söyleniyor.
Yayınlanan görsellere göre Mi 11 Pro, biri periskop kamera olmak üzere dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. Kamera diziliminde yer alan “120x” yazısı, cihazın oldukça iyi bir dijital zoom özelliğine sahip olacağını gösteriyor. 120x yazısının altındaki yazılarda ise telefonun 35-12 mm odak uzaklığına sahip ultra geniş açılı kamera ile geleceği belirtiliyor. Mi 11 Pro hakkında henüz bilinen başka bir detay yok. Fakat Mi 11 modelinde bulunan ekran ve Snapdragon 888 yonga seti, cihazda bulunması beklenen donanımlar arasında yer alıyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 2021 yılında bu sefer de telefonun kendisinden kısabilir
Özellikle de ilk iPhone modelinin gelişinin ardından telefonlarda yaşanan devrim süresince tasarımlarda farklı değişimlere şahit olduk. Klavyeler, tuşlar, girişler, kenarlar, hepsi teker teker yok oldular. Şimdi ise telefonlardan başka bir çıkartma daha yapılabilir.
Bir telefonun görünüş ve işlevi açısından en uygun tasarımının ne olduğu konusunda sorular ve çalışmalar hala devam ediyor. 2021 yılı ise bu soru için çok sade bir çözüm önerisi sunmaya aday.
Apple, genelde bu tip devrimsel tasarım kararlarını alma cesaretini gösteren ve diğer markalarca takip edilebilen yenilikleri sunan ilk markalardan oluyor. Yine gelen söylentilere göre ise yeni cihazlarından birinde firmanın şarj girişini kaldıracağı söyleniliyor. Gelin, şarj girişinin çıkarılmasıyla alakalı olarak yürütülen birkaç fikre bir göz atalım.
iPhone şarj girişi olmayan telefonlar ile önce tasarım amaçlanıyor
Bu tip telefonların üretiminde ilk olarak amacın tabii ki görünüş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cihazda daha az engelin olması daha temiz bir görüntü ve hissiyat oluşturma potansiyeline sahip. Aynı zamanda şarj girişlerinin sürekli kullanımları telefonun dayanıklılığı ve sürekliliği için de bazı sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla muhtemel bu seçimle bu duruma da bir çözüm bulunabilir.
Aynı zamanda bu seçim cihazların su geçirmezliklerine ve daha dayanıklı telefonlar oluşturulmasına olumlu etkide bulunabilecekken; telefonun içerisinde daha büyük bataryalar gibi başka elementlere de fazladan yer açabilir. Yani kulaklık girişinin çıkarılmasıyla şahit olduğumuz olumlu yanlar, bu durumda da tekrar edebilir.
Tabii ki bu seçimin olumsuz etkileri de yok değil. Şarj girişinin çıkartılmasıyla kullanılacak olan kablosuz şarj özelliği her ne kadar bazen işimize gelebilse de; işlevin bazı zamanlar çalışmasında sorunlar oluşabildiğini ve fazlaca ısınmaya neden olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Bununla birlikte kablosuz şarj dolum süresinin kablolulara göre oldukça uzun olduğunu ve daha düzgün çalışmaları için belirli ve nispeten pahalı şarj cihazlarına ihtiyaç duyulduğunu da unutmamalıyız.
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Bununla alakalı son olarak güç girişleri birçok kişi tarafından aksesuar ve bilgisayarlara veri alışverişi için de kullanılıyor. Dolayısıyla bu girişlerin çıkartılması bu açıdan da bir sorun teşkil edebilir.
Apple, bu alana odaklanmaya devam ediyor
Apple, aslında iPhone 12 serisi telefonlarıyla getirdiği MagSafe ile hızlı ve stabil şarj sorunu için bir çözüm üretmeye çalışıyor. Onun dışında bu özelliği kullanan birçok aksesuar da piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla Apple’ın kablosuz şarjın üstüne düşmesi dikkatleri bu alana daha çok yöneltse de; yine de hala küçük bir kesime hitap ettiğini söyleyebiliriz.
Bu alandaki hazırlıklar ve çalışmalar firmanın 2021 yılında şarj girişi olmayan bir telefon çıkarmayı planladığını gösterebilirler. Ancak herhangi bir iPhone cihazının yılın son çeyreğine girmeden piyasaya çıkması çok zor. Dolayısıyla da cihazların toplu üretimi başlamadan önce nispeten güvenilebilecek herhangi bir sızıntı veya bilginin gelmesi de oldukça düşük ihtimal.
Yani Apple özelinde telefon firmalarının bu konuda nasıl bir yol izleyeceklerini bekleyip görmemiz gerekecek.
Akıllı Telefonlar
Kirin 9020, 3nm ile üretilen ilk işlemci olabilir!
Huawei, yalnızca birkaç ay önce 5nm üretim sürecinden geçen Kirin 9000 işlemcisini tanıttı. Ancak Huawei’nin, Mate 50 serisinde kullanılması ve Kirin 9020 olarak adlandırılması beklenen, sıradaki amiral gemisi işlemcisi hakkında sızıntılar gelmeye başladı.
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3nm ilk işlemci Kirin 9020 olabilir
RODENT950 kullanıcı adlı Twitter kullanıcısı tarafından yapılan sızıntıya göre, Huawei’nin Mate 50 serisinde kullanılacak yeni amiral gemisi işlemcisinin adı Kirin 9020 olacak. Ayrıca, bu işlemcinin 3nm üretim sürecinden geçeceği belirtilmiş. Kirin 9020’den önceyse, 5nm+ üretim sürecinden geçecek Kirin 9010’un üretilmesi bekleniyor. Kirin 9000, Android cihazlar için üretilen ilk 5nm işlemci olarak karşımıza çıkmıştı. Ardından Exynos 1080 ve Snapdragon 888 tanıtılmıştı. Huawei’nin en azından 2 yıl daha 5nm ile yola devam etmesi beklenirken sızıntıya göre, önümüzdeki sene 3nm’ye geçiş yapılacak. Yeni Kirin işlemcinin ilk olarak 2021’in 4. çeyreğinde Mate 50 serisinde kullanılacağını tahmin edebiliriz.
Eğer sızıntı doğruysa, Huawei’nin ardından Qualcomm’un da yeni amiral gemisi Snapdragon işlemcisinde 3nm’ye geçeceğini tahmin edebiliriz. Ayrıca Samsung’un 4nm üretim sürecini pas geçerek doğrudan 3nm’ye geçiş yapacağı ortaya çıkmıştı. Apple’ın ise TSMC ile birlikte 3 nm’ye geçiş yapması bekleniyor. Ancak bu geçişin 2022’den erken gerçekleşmesi beklenmiyor. Böylece Huawei, ilk 3nm işlemciyi duyuran üretici olabilir.
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Akıllı Telefonlar
Redmi 9T modelinin lansman tarihi belli oldu
Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Redmi 9T modeli, sosyal medyada paylaşılan bir kutu açılımı videosu ile ortaya çıktı. Söz konusu telefon özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası Redmi, uygun fiyatlı orta segment ürün gamını genişletiyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Redmi 9 Power modeline benzer özelliklere sahip Redmi 9T modelinin özellikleri ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.
Xiaomi Redmi 9T, 6.53 inç büyüklüğüne sahip olan Full HD+ LCD ekran paneli ile raflardaki yerini alacak. Kamera tarafında ise kullanıcıları 48MP’lik ana sensörün yanı sıra 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik sensörü karşılayacak. Model batarya kapasitesi anlamında ise tüketicileri bir hayli tatmin edecek. 6.000 mAh pil kapasitesine 18W hızlı şarj desteği eşlik edecek. Söz konusu akıllı telefon, iddialara göre 8 Ocak’ta tanıtılacak.
Redmi 9T modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran :6,53 inç boyutunda 1080×2340 piksel FHD+ çözünürlüklü 60Hz tarama hızına sahip IPS LCD
- İşlemci 11nm üretim sürecine sahip sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti
- Grafşk birimi: Adreno 610
- Depolama alanı: 64GB / 128GB
- RAM: 4GB / 6GB
- Arka kamera: Üçlü arka kamera sistemi; 48 megapiksel ana + 8 megapiksel ikinci, 2 megapiksel üçüncü kamera
- Ön kamera: 8 megapiksel çözünürlükte
- Batarya: 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil
- Diğer: Güç tuşuna entegreli parmak izi sensörü
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