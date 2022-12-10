Bu haftanın başlarında Microsoft, Edge 110’u Dev Channel’daki kullanıcılara sundu. Değişiklik günlüğü, Edge 110’un Microsoft’un tarayıcısının Windows 7, 8 ve 8.1 desteğini kesen ilk sürümü olduğunu açıkça ortaya koydu. Şimdi Microsoft, Windows 10 öncesi sürümlerde (tüketici, kurumsal ve sunucu SKU’ları) Edge desteğinin sona erdiğini resmi olarak duyuran bir blog yazısı yayınladı.

Microsoft Edge ve WebView2 Runtime (Evergreen ve Fixed) sürüm 109, Windows 7, 8 ve 8.1’i destekleyen son sürümleri oldu.

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Yazılım devi Edge ve WebView 2 Runtime sürüm 109’u 12 Ocak 2023 haftasında yayınlayacak. Microsoft, Windows 7, 8 ve 8.1’den vazgeçmek istemeyenlerin tarayıcı ve Runtime’ı kullanmaya devam edebileceğini söylüyor. Ancak bu ürünler yeni özellikler, güvenlik güncelleştirmeleri ve hata düzeltmeleri almayacak.

Desteğin sona ermesi, eski tüketici Windows sürümlerinin yanı sıra Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2 için de geçerlidir. Microsoft, Edge tarayıcısının desteğini kesmesine rağmen, Internet Explorer 11, şirket bu işletim sistemlerini desteklemeyi bırakana kadar desteklenmeye devam edecek.

Microsoft geliştiricileri Windows 7 ve 8/8.1 desteğini bırakmaya teşvik ediyor. Kullanıcıların güvende kalmasını sağlamak ve güvenlik güncellemelerini, yeni özellikleri ve hata düzeltmelerini almaya devam etmek için gerek duyuyor. Geçtiğimiz günlerde de Chrome’da Windows 7 ve 8.1 desteğini sonlandıracağını duyurmuştu.