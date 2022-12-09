Instagram, gönderilerinizin diğer kullanıcılara önerilmesinin engellenip engellenmediğini size bildirmek için yeni bir aracı kullanıma sundu.

Daha önce, bir platformun müdahalesi, gönderilerin diğer kişilerin akışlarında görünmediği anlamına gelip gelmediği konusunda insanlara söylenmiyordu. Bu kısıtlamaya “shadow ban” deniyor. Instagram bu yeni aracın, belirli kuralları çiğnedikleri için hesaplarında kısıtlamalar olup olmadığını kullanıcıları bilgilendireceğini söylüyor.

Instagram başkanı Adam Mosseri, kararın “şeffaflık” ile ilgili olduğunu söyledi. Mosseri, “Bazen hesabınız, fotoğraflarınızın ve videolarınızın [bizim] önerilerimizde gösterilmeye uygun olmadığı bir duruma gelebilir.” dedi. Mosseri ayrıca, “‘Önerilebilirlik’ yönergelerimizi ihlal eden şeyler yayınladıysanız içeriğinizin önerilmeyeceği bir duruma düşebilirsiniz.” dedi.

Instagram kullanıcıları, platformun kurallarına aykırı olan gönderileri düzenleyebilecek veya silebilecek. Ayrıca herhangi bir içeriğin yanlışlıkla işaretlendiğini düşünürlerse Instagram’a başvurma hakkına sahip olacak.

✅ Account Status Update ✅ We're expanding Account Status so professional accounts can understand if their content may be eligible to be recommended to non-followers. Here’s how to get to it: Profile -> Menu -> Settings -> Account -> Account Status pic.twitter.com/QbxjQF06vR — Adam Mosseri (@mosseri) December 7, 2022

Nasıl bakılır

Kendi profilinize girip menüyü açın.

Ardından ayarlar > hesap > hesap durumunu seçin.

Buradan, Instagram uygulamasında hesaplarınızın durumunu kontrol edebilirsiniz.

Shadow ban sorunu

Northumbria Üniversitesi’ndeki Dijital Vatandaşlar Merkezi’nde içerik denetleme araştırmacısı olan Dr. Carolina Are, Instagram’ın geçmişte insanların bilgisi dışında ‘gizli’ gönderilere sahip olmasıyla ilgili büyük bir sorun yaşadığını söyledi.

Are, “Platform, shadow ban hakkında bizi bilgilendirmedi. Instagram, çağlar boyunca bunun bir şey olduğunu yalanladı” dedi. Dr. Are aynı zamanda Instagram’da bir içerik oluşturucu. Platformda bir direk dansı eğitmeni olarak sık sık videolar paylaşan Are, sözde shadow ban deneyimlediğini söylüyor.

“2019’da direk dansı paylaşımıma atılan shadow ban nedeniyle [Instagram’dan] şahsen bir özür aldım. Hashtag’lerin ‘yanlışlıkla’ engellendiğini söylediler. Bu aslında shadow ban.” dedi.

Shadow ban bir sorun olabilir çünkü insanlara kuralları ihlal ettikleri söylenmezse bu, karara itiraz edemeyecekleri veya herhangi bir hatayı düzeltemeyecekleri anlamına gelir. Bir Reddit kullanıcısının daha önce shadow ban olduğunu bilmediğini söylemesi ve yanlışlıkla bir yıl kendi kendine konuşarak geçirmesi bazen eğlenceli sonuçlara yol açabilir.

Bununla birlikte, uygulamanın bazı faydaları var. Büyük teknoloji şirketlerinin zararlı içeriğin yayılmasını engellemesine izin vererek dezenformasyonu sınırlandırıyor. Ancak Dr Are, bunun marjinal topluluklar üzerinde orantısız bir etkisi olduğuna inanıyor.