Instagram, gönderilerinizin diğer kullanıcılara önerilmesinin engellenip engellenmediğini size bildirmek için yeni bir aracı kullanıma sundu.

Daha önce, bir platformun müdahalesi, gönderilerin diğer kişilerin akışlarında görünmediği anlamına gelip gelmediği konusunda insanlara söylenmiyordu. Bu kısıtlamaya “shadow ban” deniyor. Instagram bu yeni aracın, belirli kuralları çiğnedikleri için hesaplarında kısıtlamalar olup olmadığını kullanıcıları bilgilendireceğini söylüyor.

Instagram başkanı Adam Mosseri, kararın “şeffaflık” ile ilgili olduğunu söyledi. Mosseri, “Bazen hesabınız, fotoğraflarınızın ve videolarınızın [bizim] önerilerimizde gösterilmeye uygun olmadığı bir duruma gelebilir.” dedi. Mosseri ayrıca, “‘Önerilebilirlik’ yönergelerimizi ihlal eden şeyler yayınladıysanız içeriğinizin önerilmeyeceği bir duruma düşebilirsiniz.” dedi.

Instagram kullanıcıları, platformun kurallarına aykırı olan gönderileri düzenleyebilecek veya silebilecek. Ayrıca herhangi bir içeriğin yanlışlıkla işaretlendiğini düşünürlerse Instagram’a başvurma hakkına sahip olacak.

✅ Account Status Update ✅

We're expanding Account Status so professional accounts can understand if their content may be eligible to be recommended to non-followers.

Here’s how to get to it: Profile -> Menu -> Settings -> Account -> Account Status pic.twitter.com/QbxjQF06vR

— Adam Mosseri (@mosseri) December 7, 2022