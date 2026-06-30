Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, milyarlarca kullanıcının yıllardır beklediği en büyük gizlilik devrimini resmen hayata geçiriyor. Ana şirket Meta, platformda artık iletişim kurmak için telefon numarası paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldıran kullanıcı adı (username) özelliğini duyurdu. Küresel çapta 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan platform, ad çakışmalarını ve taklitçiliği önlemek amacıyla kullanıcı adı rezervasyon sürecini öncelikli olarak başlattı.

Telefon Numaraları Artık Gizli Kalacak

Özelliğin geliştirilmesindeki temel amaç, günlük hayatta yeni tanışılan kişilerle veya kalabalık topluluk/grup sohbetlerinde kişisel telefon numarasını yabancılara vermek zorunda kalmanın yarattığı güvenlik endişesini gidermek.

Sistem tamamen aktifleştiğinde, birisiyle ilk kez mesajlaşacağınız zaman numaranız yerine belirlediğiniz kullanıcı adını vermeniz yeterli olacak. Karşı taraf sizinle sohbete başlasa dahi telefon numaranızı kesinlikle göremeyecek. Ancak bu durum, hâlihazırda rehberinizde ekli olan veya numaranızı bilen eski kişilerle olan sohbetlerinizi etkilemeyecek; onlar numaranızı görmeye devam edecek.

“Kullanıcı Adı Anahtarı” ile Çifte Koruma

WhatsApp, güvenliği bir adım daha öteye taşıyarak isteğe bağlı bir “Kullanıcı Adı Anahtarı” (Username Key) sistemini de platforma entegre ediyor. Bu özellik aktif edildiğinde:

Kullanıcı adınızı birebir bilen birisi bile size ilk kez mesaj atmak istediğinde, sizin belirlediğiniz 4 haneli özel PIN kodunu girmek zorunda kalacak.

Böylece sadece kullanıcı adınızı öğrendi diye istemediğiniz kişilerin veya bot hesapların size rastgele mesaj atmasının önüne geçilmiş olacak. Bu anahtar (PIN) istendiği zaman değiştirilebilecek.

Ayrıca Instagram veya X (Twitter) gibi platformların aksine, WhatsApp’ta herkese açık bir kullanıcı adı arama rehberi veya öneri sistemi olmayacak. Yani bir kişinin size ulaşabilmesi için kullanıcı adınızı karakteri karakterine tam olarak bilmesi gerekecek.

İçerik Üreticileri ve İşletmeler İçin Entegrasyon Kolaylığı

Meta, dijital platformlarda marka ve kimlik bütünlüğünü korumak isteyen içerik üreticileri, küçük işletmeler ve kuruluşlar için de bir kolaylık sunuyor. Bu hesaplar, dilerlerse mevcut Instagram veya Facebook kullanıcı adlarını doğrudan WhatsApp’a bağlayarak hızlıca rezerve edebilecek. Güvenlik amacıyla, tanınmış kamu görevlileri, ünlüler ve büyük markaların isimleri ise taklitçiliği engellemek adına sistem tarafından koruma altına alınacak.

Adım Adım WhatsApp Kullanıcı Adı Alma ve Rezervasyon İşlemi

En az 3, en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilen ve istendiği zaman değiştirilebilen kullanıcı adınızı ayırtmak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

WhatsApp uygulamasını uygulama mağazasından (App Store / Google Play Store) en son sürüme güncelleyin. Uygulamayı açarak sağ alt köşedeki Ayarlar menüsüne giriş yapın. Menüden Hesap seçeneğine dokunun. Karşınıza çıkan listeden Kullanıcı Adı (Username) sekmesini seçin. Bu alanda kullanmak istediğiniz benzersiz adı yazarak rezervasyonunuzu tamamlayın. (Eğer istediğiniz ad alınmışsa, sistemin sunduğu kullanıcı adı öneri aracından da faydalanabilirsiniz).

Özellik dünya genelinde kademeli olarak dağıtılmaya başlandığı için, henüz ekranınızda görünmüyorsa önümüzdeki günlerde gelecek yeni güncellemelerle birlikte hesabınıza tanımlanacaktır.