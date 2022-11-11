Microsoft, Perşembe günü (10) Windows Insider üyeleri için yeni bir Windows 11 önizlemesi duyurdu. 22632.891 sürümü Görev Yöneticisi’ne işlem arama kutusunun eklenmesi gibi bazı yeni özellikler getiriyor.

Şirkete göre bu araç, “kötü davranış” gösteren yazılımların aranmasını ve süreçlerin kapatılmasını kolaylaştırıyor. Görev Yöneticisi’nde alt+F kısayolu kullanıldığında arama kutusu açılacaktır.

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Windows Insider ekibinin blog notu, “Arama özelliği kullanıcılardan gelen ana talep. İkili adı veya yayıncı adını kullanarak uygulamayı arayabilirsiniz ve ardından algoritma anahtar kelimeyi filtreleyerek tüm olası eşleşmeleri gösterir,” diyor.

Koyu Temalar ve Verimlilik Modu

Yeni Windows 11 önizlemesi Görev Yöneticisi’ne başka özellikler de getiriyor. Microsoft’un Fluent tasarımını takiben, kullanıcılar işlem bölmesi arayüzü için açık ve koyu temaları kullanmayı seçebilirler.

Bir diğer yeni özellik ise, daha düşük öncelikli bir işlem ayarlamanıza veya güç verimliliğini artırmanıza olanak tanıyan Görev Yöneticisi’nin geliştirilmiş Verimlilik Modu. Geliştiricilere göre, onay kutusunu devre dışı bırakmak da daha kolay olacak.

Bu yeni özellikler Windows 11’e ne zaman gelecek?

Yeni Windows 11 özellikleri bugünden (10) itibaren 22632.891 numaralı yapı ile Windows Insider üyeleri tarafından test edilebilecek. Ancak bu özelliklerin işletim sisteminin genel sürümüne önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Microsoft, The Verge