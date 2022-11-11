HyperX, Muhteşem Cuma kapsamında çeşitli online satış mağazalarında büyük indirim fırsatları sunuyor. Bu ürünler arasında oyuncular tarafından en çok tercih edilen HyperX Cloud II ve HyperX QuadCast ürünlerinin yanı sıra, en son çıkan ürünlerden HyperX Cloud Alpha Wireless da yer alıyor. Sevilen HyperX ürünlerinin sürpriz indirimlerle yer alacağı kampanya, 20 Kasım 2022 tarihine kadar devam etmektedir. İndirimlerden faydalanmak için İtopya, Teknosa, Overgameweb ve Amazon vb. gibi satış sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

İndirime giren HyperX ürünlerinin tam listesi;

HyperX Cloud II : 1,199.00 TL.

HyperX QuadCast : 2,349.00 TL.

HyperX Alloy Core RGB : 799.00 TL.

HyperX Pulsefire Haste Black : 699.00 TL.

HyperX Pulsefire Core Black : 479.00 TL.

HyperX Alloy Origins Core : 1,699.00 TL.

HyperX Stinger Core : 599.00 TL.

HyperX Cloud Alpha Wireless : 3,079.00 TL.

Ayrıca bu ürünleri Amazon, İtopya ve OverGame üzerinden de satın alabilirsiniz.