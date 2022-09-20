Amerikan teknoloji devi Google, yakında gerçekleştireceği büyük bir lansman için hazırlıklarını sürdürüyor. Lansmanın ana konusu da hepinizin bildiği üzere şirketin yeni akıllı telefonu Pixel 7. 6 Ekim 2022 Perşembe günü küresel pazara tanıtılacak cihaz yanına firmanın yeni akıllı saati Pixel Watch’ı da alacak. Uzun zamandır beklenen ve Android 13 ile mükemmel uyumda çalışmasını beklediğimiz cihazın ön sipariş detayları da tanıtımdan önce belli oldu.

Google Pixel 7, 18 Ekimde Ön Siparişe Açılacak

6 Ekim günü Pixel Watch, yeni bir Chromecast ve Nest WiFi Pro 6E yönlendiricilerini de tanıtacak cihaz, gecenin yıldızını Pixel 7 olarak bildirdi. Son çıkan haberlere göre Lansman öncesinde Pixel 7 serisinin sevkiyat ve satış tarihi sızdırıldı. Raporlara göre Pixel 7 serisine ait akıllı telefonlar 18 Ekim’den itibaren ön satışa sunulacak. Bu sipariş tarihinin sadece Avrupa’da bazı bölgeler için geçerli olup olmayacağı net değil. İddialara göre Pixel Watch’un 4 Kasım’da satılmaya başlanacağı da henüz doğruluğu kesin olmayan bilgilerden.

Google Pixel 7 Pro İçin Beklenen Özellikler

Tasarım açısından Pixel 7 Pro, bazı değişiklikler hariç, Pixel 6 Pro’daki unsurların çoğunu taşıyacak. Cihazın 6,7 inç 120Hz OLED bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Yakın tarihli bir Geekbench sonucunun ortaya koyduğu bilgilere göre, cihaz 12GB RAM ile desteklenmiş Tensor G2 yonga seti ile kullanıcılara sunulacak.

Yeni canavarın fotoğrafçılık konusunda profesyonel özellikler özellikler taşıması bekleniyor. Cihazın arkasında üç kameralı bir modül bulunacak. Bu kameralar arasında 50MP ana kamera (Samsung GN1), 13MP ultra geniş kamera (Sony IMX38) ve 48MP telefoto kamera (Samsung GM1) yer alacak. cihazın ön tarafında ise muhtemelen 10 MP değerinde bir selfie kamerası mevcut olacak.

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