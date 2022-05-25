Microsoft, Windows 11 işletim sistemine yönelik bir sonraki büyük güncellemenin çıkış tarihini gayri resmi olarak onayladı.

Platformun donanım uyumluluğu programıyla ilgili şirket blog gönderisine göre, 22H2 güncellemesi “5 Eylül 2022’ye kadar” genel olarak kullanıma sunulacak. Şirket, program üyelerinden gelen içeriden öğrenenlerden gelen hatalar veya sorun raporları bulursa, genel kullanılabilirliği yine de geciktirebilir.

Ayrıca bkz: Microsoft, Basitleştirilmiş Bir Web Sitesi Oluşturucu Power Pages’i Piyasaya Sürdü!

İçindekiler Windows 11 yolunda iyileştirmeler

Windows 11 yolunda iyileştirmeler

Dahili olarak Sun Valley 2 olarak adlandırılan bu yılın Windows 11 güncellemesinin ikinci yarısında, şirket tarafından onaylanan veya topluluk tarafından tahmin edilen bazı haberler zaten vardı.

Hata düzeltmeleri ve performans optimizasyonlarına ek olarak, işletim sistemi yapısı yeni bir akıllı pano ve Bildirim Alanı simgelerini temizleme gibi özellikler vaat ediyor. Önümüzdeki aylarda şirketin, üçüncü taraf widget’lar da dahil olmak üzere Windows 11’e başka iyileştirmeler getirmesi bekleniyor.

Geçen yıl piyasaya sürülen Windows 11 hala bu kadar büyük bir üyeliğe sahip değil, ancak eğilim, sistemin önümüzdeki aylarda daha fazla alan kazanması yönünde. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.