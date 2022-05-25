Microsoft, ileri düzeyde programlama bilgisine sahip olmadan bile web siteleri oluşturmak isteyenler için yeni bir çevrimiçi hizmet olan Power Pages‘i duyurdu. Kullanıcılar artık minimum kodla hazır yapılar ve şablonlar kullanıyor.

Daha önce, Power Pages kurumsal hesaplar için şirket kataloğunda çalışıyordu, ancak şimdi ayrı bir hizmet olacak ve bunun için daha da kullanıcı dostu bir arayüz kazandı.

İçindekiler Güç sayfası özellikleri

Güç sayfası özellikleri

Özellikler arasında metin, video, resim, liste, menü ve veri içeren düzen seçenekleri bulunuyor Hatta bazı hazır şablonlar bile belirli sayfalar için sunulur, örneğin zamanlama, kaydetme veya bir şeyler gönderme seçenekleri gibi. Örneğin bir slayt gösterisi oluşturmanız ve hazır bir tema kullanmanız gerekiyormuş gibi, ancak tüm bir web sitesi oluşturmak için geçerlidir.

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Azure, Visual Studio Code ve Github gibi çeşitli Microsoft hizmetleriyle entegrasyon olduğu için, hizmetin optimizasyonunu veya güvenliğini sağlamak için daha ileri düzey kullanıcıların daha ayrıntılı arayüzler veya güvenlik duvarları eklemesi mümkün olacak.

Microsoft Power Pages 30 gün boyunca ücretsiz olarak denenebilecek. Hizmet hakkında bilgi edinmek istiyorsanız burayı tıklayın.