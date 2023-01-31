Microsoft, geçtiğimiz yıldan beri Call of Duty gibi dev oyunların yapımcısı olan Activision‘ı satın almaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Microsoft ve Activision bir araya gelmiş, görüşmelerde oldukça olumlu bir hava estiği ve ikilinin anlaşmaya yakın olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu haberleri duyan Sony, anlaşmanın önüne taş koymak amacıyla Microsoft’un bu satın alımdan sonra adil rekabete aykırı olarak Acticvision’ın popüler yapımları kendine saklayacağını iddia etmiş ve soluğu Avrupa Birliği de dahil olmak üzere daha üst mercilere taşımıştı. Sony’nin iddiaları bazı çevrelerde yankı bulmuş ve anlaşma bir türlü sağlanamamıştı. Ardından ikili arasında bir soğuk savaş başlamıştı. Şimdiyse o savaş iyice derinleşiyor. Microsoft, Sony cephesini yalancılıkla suçladı.

Microsoft ve Sony Hattı İyice Geriliyor!

Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan’ın geçtiğimiz hafta Rekabetten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager ile bir araya geldiği ve Microsoft’un Activision’ı satın aldıktan sonraki niyetlerine ilişkin endişelerini paylaştığı haberleri iki firma arasında bir süredir sakin devam eden soğuk savaşı yeniden alevlendirmiş gibi görünüyor.

Kısa bir süre önce Microsoft’un baş iletişim sorumlusu Frank Shaw tarafından yayınlanan bir dizi Twitter paylaşımı, Sony tarafını AB yetkililerini yanlış yönlendirmekle itham ediyor. Buna göre, Sony tarafı Activision’ın popüler serisi olan Call of Duty oyununu PlayStation’a getirme hakkında Microsoft’un çekingen davrandığını iddia ediyor.

Frank Shaw, paylaşımında “Sony’nin Brüksel’deki yetkililere, Activision’ı satın alırsak Microsoft’un Call of Duty için onlara eşitlik sunmaya isteksiz olduğunu iddia ettiğini duydum. Hiçbir şey gerçeklerden daha uzak olamaz.” ifadelerini kullandı.

Microsoft bir süredir Call of Duty konusunda Sony ile anlaşmaya çalışıyor. Ancak Sony tarafı sürekli Microsoft’un kendileriyle anlaşmaya yanaşmadığını iddia ederek bu satın alımı engellemeye çalışıyor.

Shaw, paylaşımında buna da atıfta bulunmuş ve “Sony’ye zamanlama, içerik, özellikler, kalite, oynanabilirlik ve oyunun diğer tüm yönleri konusunda eşitlik sağlamak için 10 yıllık bir anlaşma teklif ettiğimizi açıkça belirttik. Ayrıca bunu resmi bir sözleşme ile somutlaştırmaktan da mutluluk duyacağımızı söyledik. Sony konsol pazarının lideri ve PlayStation oyuncularını Call of Duty ekosisteminden dışlamamız ticari mantığa aykırı olur.” ifadelerini kullanmış.

Bundan sonra topun Sony’de olduğunu söylemek mümkün. Microsoft var olan bütün kanallar yoluyla anlaşmaya yanaştığını belirtse de Sony tarafı elinden geldiğince Activision satın alımını geciktirmek istiyor gibi görünüyor.

Bu durum sosyal medyada da büyük yankı bulmuş durumda. PlayStation hayranı kitleler bile Sony tarafını “mızıkçılıkla” suçluyor. Yine de Sony’nin bazı yetkilileri ikna ettiğini söylemek mümkün. Öyle ki bazı düzenleyici kuruluşlar bu satın alımın PlayStation’ın satış rakamlarını ciddi oranda etkileyeceği konusunda hemfikir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony bu satın alımı daha fazla geciktirecek mi, yoksa teslim mi olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!