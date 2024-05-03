Android önemli bir özelliğini kaybetti. Son zamanlarda, Google’ın Android Common Kernel (ACK) kod tabanından, yani Android çekirdeğinden RISC-V işlemci mimarisine yönelik desteği kaldırdığı ortaya çıktı. ACK, Android platformunun önemli bir parçası olarak, mobil ve giyilebilir cihazlardaki uygulamaların temelini oluşturuyor. Ancak, RISC-V desteğinin kaldırılması, bu mimariyi ölü noktaya getiriyor gibi görünüyor.

Google Android RISC-V Desteğini Kaldırıyor: Google’ın RISC-V Kararı Android Ekosistemini Nasıl Etkiliyor?

Google, mobil işletim sistemi Android’deki RISC-V desteğini sonlandırma kararı aldı. Bu karar, RISC-V’nin açık kaynaklı komut seti mimarisinin gelişiminde bir dönüm noktası olabilir. Şirketin bu desteği sonlandırma kararının arkasında nispeten haklı sebepler olduğunu da söylemek mümkün.

Google’ın bu kararı, RISC-V’nin geleceği konusunda bazı endişeleri beraberinde getiriyor. Özellikle, çip üreticileri ve işlemci tasarımcıları tarafından yapılan yatırımlar göz önüne alındığında, RISC-V’nin yaygınlaşması için büyük bir fırsat olduğu düşünülüyordu. Google, Ekim 2023’te RISC-V desteğini resmen Android ekosistemi için tanıttığında, bu mimarinin geleceği oldukça parlak görünüyordu.

Ancak, Google’ın RISC-V desteğini kaldırma kararıyla bu beklentiler değişmeye başladı. Özellikle, AOSP’den RISC-V desteğinin çıkarılması, gelecek Android sürümlerinin RISC-V çipleriyle uyumlu olmayacağı anlamına geliyor. Bu durum, RISC-V’nin akıllı telefon uygulamaları için uygun bir yonga seti projesinde hayata geçirilmesini de zorlaştırıyor.

Google’ın kararı, RISC-V topluluğunda da şaşkınlık yarattı. Bir Google temsilcisi, mobil işletim sisteminin gelecekte RISC-V’yi desteklemeye devam edeceğini belirtti. Ancak, Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi her markanın Android sistemi üzerinde kendince modifikasyonlar yapması nedeniyle, Android’in tüm cihaz üreticileri için evrensel olarak desteklenen tek bir çekirdek görüntüsü sağlamaya hazır olmadığı ortaya çıktı.

Google’ın kararı, RISC-V’nin ticari gelişmelerini olumsuz etkileyebilir. Ancak, RISC-V topluluğu, cihaz keşfi, sistem yönetimi ve diğer sistem işlemleri için birlikte çalışabilir bir işletim sistemi platformu oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Sonuç olarak, Google’ın Android RISC-V desteğini kaldırma kararı, bu açık kaynaklı komut seti mimarisinin geleceği hakkında çeşitli tartışmaları beraberinde getiriyor. Ancak, RISC-V’nin önemi ve potansiyeli göz önüne alındığında, bu kararın endüstri üzerindeki etkileri yakından takip edilecek diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google neden bu özelliği kaldırdı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!