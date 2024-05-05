Android dünyasının en güzel yanı özgür olmasıdır. Bu sayede istediğinizi yapabilirsiniz. Bu özgürlüklerden birisi de istediğiniz yazılımı seçebilme özgürlüğüdür. Stok ROM ya da custom ROM’lar arasından istediğiniz gibi seçim yapıp telefonunuza kurabilirsiniz. Ancak Custom ROM seçerken dikkat edilmesi gereken konular var. Bu haberde sizler için Custom ROM seçerken dikkat edilmesi gereken şeyleri listeledik. Detaylara bakalım.

Official mı Unofficial mı?

Custom ROM araştırması yapanlar Official ve Unofficial gibi terimler göreceklerdir. Bir ROM’un Official olması o ROM’un markanın resmi olarak piyasaya sürdüğü ROM’u olduğu anlamına gelmez. LineageOS üzerinden bir örnek vermek istiyorum.

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Official bir LineageOS ROM görürseniz bu ROM LineageOS ekibi tarafından derlenmiş demektir. Ancak Unofficial bir LineageOS ROM da görebilirsiniz. Bu ROM da diğeri gibi custom ROM’dur. Aralarındaki fark, Unofficial olanın resmi LineageOS ekibi tarafından değil de herhangi başka bir geliştirici tarafından derlenmiş olmasıdır. Bu bağlamda kurulan ROM’un Official olması genellikle daha iyidir.

Custom ROM’un geliştiricisi kim?

ROM geliştiricisi ROM seçimindeki belki de en önemli şeydir. Kurmak istediğiniz ROM’un yorumlarına, geliştiricinin yaptığı önceki ROM’ların yorumlarına bakın. Bu sayede geliştiricinin iyi olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Vanilla Custom ROM mu Gapps Custom ROM mu seçmeliyim ?

Custom ROM kurmak istediğiniz zaman sizi bu iki terim karşılayacak. Vanilla terimi o ROM’un içerisinde Google servisleri olmadığını ifade ediyor. Gapps terimi ise tahmin ettiğiniz gibi Google servislerinin olduğunu ifade ediyor. Google uygulamaları arka planda çalışarak şarj tüketir. Bundan mütevellit Vanilla ROM’ların şarj tüketimleri her daim daha düşüktür. Burada asıl önemli olan şey şu: Google servislerine ihtiyacınız var mı? Çünkü Google servislerine ihtiyacınız yoksa Vanilla bir custom ROM kurmak daha iyi olacaktır.