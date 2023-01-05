Japon teknoloji devi Sony, CES 2023’te Project Leonardo kod adlı PlayStation 5 için alışılmadık bir denetleyici sundu. PlayStation’ın blogunda yer alan bilgilere göre, Project Leonardo denetleyicisi engelleri kaldırmak ve engelli oyuncuların PlayStation 5‘te daha kolay, daha rahat ve daha uzun süre oynamasına yardımcı olmak için tasarlandı.

Sony, yeni denetleyicinin uzmanların, topluluk üyelerinin ve oyun geliştiricilerinin katılımıyla geliştirildiğini belirtiyor. Project Leonardo, kontrolcü için birçok analog kapak ve farklı şekil ve boyutlardaki düğmeler de dahil olmak üzere bir dizi değiştirilebilir bileşen içeriyor.

PS5’te oyuncular, denetleyici düğmelerinin desteklenen herhangi bir denetleyici işleviyle eşlenebileceği düğmeleri eşleştirerek oyunlarını özelleştirebilecekler. Oyuncular aynı düğmeye iki işlev atayabiliyor. PlayStation 5 ayrıca oyuncuların tercih ettikleri ayarları kaydedebilecekleri ve aralarında kolayca geçiş yapabilecekleri üç adede kadar kontrol profili içerecek.

Project Leonardo tek başına kullanılabilir veya ek bir Project Leonardo veya DualSense denetleyicisi ile eşleştirilebilecek. Ayrıca dört adet 3,5 mm bağlantı noktası üzerinden üçüncü taraf cihazlarla uyumlu olacak.

PlayStation, Leonardo Projesi’nin hala aktif olarak geliştirilmekte olduğunu ve şirketin topluluktan değerli geri bildirimler toplamaya devam ettiğini belirtti. 2023 yılında satışa sunulması beklenen bu kontrolcü özellikle engelli oyuncular için harika bir çözüm olacak.

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Bu tarz bir girişim geçtiğimiz nesilde Xbox cephesinden de gelmişti. Engelli oyunculara gösterdiği ilgi ile bilinen Xbox cephesi adaptif kontrolcüsü ile büyük beğeni toplamıştı. Sony’nin bu alanda geç de olsa adım attığını görmek oldukça sevindirici.