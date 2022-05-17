Microsoft bugün, Teams’i Microsoft Store’a getirdiğini duyurdu. Microsoft Teams, piyasaya sürülmesinden bu yana beş yıldan fazla bir süre sonra nihayet en başından beri olması gereken yerden indirilebilir duruma geldi. Windows 10 ve 11 kullanıyorsanız, Teams’i Microsoft Store‘dan indirebilirsiniz.

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Microsoft, 2016’da Teams’i duyurdu ve Slack’i satın alma girişimi başarısız olduktan sonra hizmeti 2017’de piyasaya sürdü. Şirket, mevcut Microsoft 365 abonelikleriyle bir araya getirerek Teams’i oldukça popüler bir kurumsal yazılım haline getirmeyi başardı.

Ne yazık ki Microsoft, Microsoft’un uygulamayı Windows 11 ile bir araya getirmesine rağmen, normal tüketiciler Teams konusunda o kadar heyecanlı değil. Çoğu kişi ana akım mesajlaşma programlarını kullanmaya devam ediyor ve Teams’den uzak duruyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.