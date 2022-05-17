Dün sizlerle neden milyonlarca insanın iPhone kullandığından bahsetmiştik. Şimdi ise Android kullanan insanların neden Android Telefon kullandıklarından bahsediyoruz. İnsanların Android telefon seçmelerindeki ana sebep daha uygun fiyatlı telefonlara erişebilir olmalarından kaynaklanıyor. Birçok segment bulunduğu için seçim yapmak bütçe açısından daha kolaylaşıyor. Bununla birlikte yeni teknolojileri Android telefon üreticileri daha hızlı bir şekilde tüketicilere ulaştırabiliyor. Bununu gibi birçok nedenlerden dolayı Android telefonlar tercih ediliyor.

Peki siz bir telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz nokta neresi? Genellikle Android bir telefon kullanıyorken yeni telefona geçmek istediğinizde yine tercihinizi Android tarafında mı yapıyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşın.

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