Microsoft Teams, toplantılara mola odaları ve otomatik özet hizmeti ekliyor

Microsoft, Ignite’taki Microsoft Teams toplantıları için daha fazla Birlikte Mod sahnesi, özel düzenler, ara verme odaları ve otomatikleştirilmiş özetler de dahil olmak üzere bir dizi güncelleme duyurdu. Bir toplantıya katılabilecek maksimum kişi sayısı da bu yıl içinde 1.000 katılımcıya çıkarken, Microsoft yalnızca görüntüleme kapasitesini 20.000‘e çıkaracak.

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Güncelleme neleri içeriyor?

Microsoft’un Temmuz ayında ortaya çıkardığı Birlikte Mod, toplantı katılımcılarını “toplantı veya sınıftaki diğer herkesle aynı odada oturuyormuş gibi” hissettirmek için paylaşılan bir sanal alana getiriyor. Bu yılın ilerleyen saatlerinde, bir oditoryum, konferans salonu ve kahve dükkanı da dahil olmak üzere daha fazla yer seçeneği sunulacak. Ek olarak Microsoft Teams, katılımcıları daha fazla gerçekçilik için sanal koltuklarında ölçeklendirmek ve konumlandırmak için makine öğrenimi akıllı özelliklerini kullanıyor. Ayrıca bu yılın ilerleyen günlerinde, sunucular toplantı düzenlerini özelleştirebilecekler. Örneğin, Twitch yayıncı estetiği için video akışlarını PowerPoint destelerinin üstüne yerleştirebilirler.

Önümüzdeki aydan itibaren Microsoft Teams, katılımcıların daha küçük gruplara ayrılmalarına olanak tanıyan ara odalarını destekleyecek. Sunucular tüm bu odalara duyurular yapabilir, aralarında atlayabilir veya kapatabilir ve tüm katılımcıları ana toplantı odasına geri çekebilir. Toplantı tutanağı tutmakla görevlendirilmiş olan herkes bunun ne kadar sıkıcı olabileceğini bilir ve Microsoft otomatik özetlerle işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Düzenlemeler, toplantının kaydını, transkriptini, sohbeti ve paylaşılan dosyaları içerecek. Özetle, Teams’de ve Outlook takviminizdeki toplantı etkinliğinde sunulacaktır. Ayrıca yakında Microsoft 365’te de depolanacaklar, böylece onları toplantıda bulunmayan kişilerle paylaşabilirsiniz.

Teams yolunda, aramalar için geliştirilmiş görünüm, geliştirilmiş arama ve maksimum ekip üyeliğinde 5.000’den 25.000’e artış gibi başka güncellemeler de var.