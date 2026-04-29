Çinli otomotiv devi BYD, Pekin Otomobil Fuarı’nda yeni amiral gemisi elektrikli sedan modeli BYD Seal 08‘i sahneye çıkardı. İkinci nesil Blade Battery 2.0 teknolojisiyle donatılan araç, sunduğu yüksek menzil ve ultra hızlı şarj kapasitesiyle pazardaki rekabeti yeniden şekillendiriyor. Peki bu yeni model, uluslararası arenadaki rakiplerine karşı nasıl bir performans sergileyecek?

BYD Seal 08 tasarımı ve donanım özellikleri

Ocean 8 Serisi’nin yeni üyesi olan BYD Seal 08, 5.150 mm uzunluğu ve 3.030 mm dingil mesafesiyle tam boyutlu sedan sınıfında konumlanıyor. Toplam 2.040 kg boş ağırlığa sahip olan aracın şasi mimarisinde, düşük hızlarda manevra kabiliyetini artıran arka tekerlekten yönlendirme sistemi yer alıyor. Gövde kontrolü ise çift odacıklı havalı süspansiyon kurulumuna dayanan DiSus-A akıllı sistemiyle sağlanıyor.

Tavan bölümüne entegre edilen LiDAR ünitesi, şirketin God’s Eye B (DiPilot 300) otonom sürüş sistemine sürekli veri akışı sağlıyor. Hafta sonu Pekin Otomobil Fuarı’nda Sealion 08 SUV modeliyle birlikte sergilenen araç, donanım seviyesiyle doğrudan üst segmenti hedefliyor. Üretici firma fuarda Denza, Yangwang ve Fang Cheng Bao markaları altında yüze yakın araç sergileyerek sektördeki geniş üretim kapasitesini ortaya koydu.

Motor seçenekleri ve Blade Battery 2.0 teknolojisi

Sedan modeli, performans değerleriyle lüks elektrikli araç sınıfında dikkat çekici veriler sunuyor. Dört tekerlekten çekişli (AWD) çift motorlu varyant, önde 190 kW ve arkada 320 kW olmak üzere toplam 510 kW (684 beygir) güç üretiyor. Arkadan itişli (RWD) versiyonlar 255 kW ve 320 kW güç seçenekleriyle sunulurken, araç tüm konfigürasyonlarda saatte 240 km maksimum hıza ulaşıyor.

Model, 800 voltluk yüksek voltaj platformu üzerine inşa ediliyor ve lityum demir fosfat (LFP) kimyası kullanan Blade Battery 2.0 ünitesinden besleniyor. CLTC normlarına göre 1.000 kilometrenin üzerinde menzil vadeden bu ünite, ilk nesil Blade bataryaların menzil kapasitesini yaklaşık ikiye katlıyor. Markanın ultra hızlı şarj yeteneği, Yuan Plus ve Song Ultra EV modellerinin ardından bu seride de kullanıma sunuluyor.

Geliştirilen flaş şarj teknolojisi sayesinde otomobil, beş dakikada 400 kilometre menzil kazanırken aynı sürede yüzde 10’dan yüzde 70 doluluk oranına ulaşıyor. Sistem -30°C sıcaklıkta bile yüzde 20’den yüzde 97 şarj seviyesine sadece 12 dakikada çıkabiliyor. Ortaya çıkan bu veriler, CATL firmasının altı dakikada tam dolum vadeden yeni nesil LFP bataryalarıyla doğrudan rekabet içerisine giriyor.

Menzil ve güç değerleri, segmentteki Avrupalı rakiplerle belirgin bir rekabet yaratıyor. Mercedes-Benz EQS 450+ modeli 118 kWh bataryasıyla 926 km (WLTP) menzil sağlarken, EQS 580 4Matic versiyonu 130.200 dolarlık başlangıç fiyatıyla 536 beygir güç üretiyor. BYD Seal 08 ise 684 beygirlik gücü ve artırılmış menzil kapasitesiyle teknik kıyaslamalarda Avrupalı modelleri geride bırakmayı başarıyor.

Teknik özellikler özeti

Motor: Çift motorlu AWD (510 kW / 684 hp) veya Tek motorlu RWD (255 kW, 320 kW)

Batarya: Blade Battery 2.0 (LFP), 800V mimarisi

Menzil: 1.000+ km (CLTC)

Şarj Hızı: 5 dakikada 400 km menzil, %10’dan %70’e 5 dakikada dolum

Boyutlar: 5.150 mm uzunluk, 3.030 mm dingil mesafesi, 2.040 kg ağırlık

Süspansiyon: DiSus-A akıllı gövde kontrolü, arka tekerlek yönlendirme

Otonom Sürüş: Tavana monte LiDAR, DiPilot 300 (God’s Eye B) sistemi

BYD Seal 08 fiyatı ve çıkış tarihi

Çin pazarında 2026 yılının ikinci çeyreğinde yollara çıkması planlanan aracın uluslararası satış stratejisi henüz netlik kazanmadı. Ancak markanın Avrupa pazarına yönelik agresif politikası ve Goodwood Hız Festivali’ne gidecek 1.000 beygirlik Denza Z hiper otomobili düşünülünce Avrupa lansmanı muhtemel görünüyor. Geçen yıl 4 milyonluk araç satışına ulaşan şirket, devasa üretim ölçeğiyle teknoloji maliyetlerini tabana yaymayı başarıyor.

Üretici firma bu dikey entegrasyon sayesinde 22.000 dolarlık giriş seviyesi kompakt araçlardan 100.000 dolarlık özel serilere kadar geniş bir yelpazede aynı batarya Ar-Ge maliyetini paylaştırabiliyor. Yeni amiral gemisinin Çin pazarındaki tahmini fiyatlandırması ise şu şekilde açıklandı:

BYD Seal 08 – Standart donanım paketleri: 300.000 RMB (Yaklaşık 42.000 Dolar)

– Üst donanım paketleri: 350.000 RMB (Yaklaşık 49.000 Dolar)

CLTC nedir?

CLTC (Çin Hafif Taşıt Test Döngüsü), elektrikli sedan ve benzeri elektrik motorlu araçların menzilini ölçmek için Çin’de kullanılan resmi test standardıdır. WLTP veya EPA test standartlarına kıyasla genellikle daha yüksek ve iyimser sonuçlar verir.

İlginizi Çekebilir: BYD Seal 08 görücüye çıktı! Yeni elektrikli BYD neler sunuyor?

