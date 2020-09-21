Microsoft, Bethesda’yı satın aldı!

Microsoft, oyun dünyası için çok önemli bir satın alım gerçekleştirdi. Microsoft, bu satın alımla The Elder Scrolls ve Fallout gibi devasa oyunlarla tanınan, önde gelen oyun stüdyosu Bethesda’yı ve bağlı olduğu üst oluşum ZeniMax Media’yı bünyesine kattı.

İlginizi çekebilir: EA Play, yakın zamanda Xbox Game Pass’e dahil edilecek

reklam

Microsoft, Bethesda’yı 7,5 Milyar Dolara bünyesine kattı

Popüler oyun konsollarından Xbox’ın üreticisi Microsoft, Xbox web sitesi üzerinde yaptığı duyuru ile ZeniMax Media’yı satın aldığını tüm dünyaya duyurdu. Bu satın almayla birlikte, Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ve Roundhouse Studios, Microsoft bünyesine katılmış oldu. Böylece Microsoft’un sahip olduğu stüdyo sayısında ciddi bir artış gerçekleşti.

Microsoft, bu satın alımla birlikte The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake gibi dünyaca ünlü oyunları Xbox’a kazandırmış oldu. Aynı zamanda yapılan açıklamaya göre, ZeniMax Media çatısındaki bütün oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek. Yeni çıkacak olan The Elder Scrolls 6, Starfield gibi yapımlar da çıkar çıkmaz Game Pass kütüphanesine eklenerek oyunculara sunulacak. Game Pass, ilk kez üye olacak kullanıcılar için ilk ay yalnızca 5,99 TL. Daha sonrasında ise aylık 29,99 TL karşılığında kullanmaya devam edebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde EA Play kütüphanesini de Game Pass’e dahil edeceğini açıklayan Microsoft, oyuncuların takdirini toplamaya devam ediyor.