Microsoft Surface Laptop Go ve yeni Surface Pro X’i tanıttı!

Microsoft, Surface ailesinin yeni üyeleri olan Surface Laptop Go ve bir adet de yenilenmiş Surface Pro X ürününü resmi olarak tanıttı. Surface Laptop Go, günümüzün laptop trendlerini daha uygun fiyat ve hafif bir kasayla buluşturuyor. Surface Pro X ise aslında Microsoft’un geçen yıl piyasaya sürdüğü aynı addaki ARM tabanlı Windows PC’sinin 2020′ye göre revize edilmiş versiyonu.

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Microsoft’un Surface serisi, sahibini memnun edecek özellikleri birinci sınıf tasarımıyla kullanıcılara sunması yönüyle biliniyor. Öyle ki Microsoft, gerçekten de şu ana kadar birkaç istisna dışında Surface bilgisayarlarda premium özellikleri korumayı başarabildi. Dizüstü bilgisayar piyasasında varlığını hala korumaya devam eden şirket, Surface serisinin yeni üyelerini bu perşembe günü resmi olarak tanıttı.

Peki dizüstü bilgisayar kullanıcılarını yeni Surface’lerde neler bekliyor? Şimdi Surface Laptop Go’dan başlayarak her iki cihaza da yakından bakalım.

Microsoft Surface Laptop Go özellikleri

Surface Laptop Go, temel olarak alışılageldik Surface cihazlardan kendisini büsbütün değil, sadece birkaç farklı konfigürasyonla ayırıyor. Tasarımsal olarak kardeşleriyle neredeyse aynı olan cihazın en büyük artısı, daha küçük ve daha hafif olması. Elbette ki daha düşük bir fiyat noktasına ulaşmak için Microsoft, cihazın bazı özelliklerden ödün veriyor.

Microsoft’un ince işçilikle geliştirdiği kompakt kasası sayesinde taşınabilirlik noktasında kendisine ekstra bir albeni kazandıran cihaz, sahibine 12,4 inç boyutunda bir ekran sunuyor. 1536 x 1024 piksel çözünürlüğün eşlik ettiği 3:2 en boy oranına sahip bu ekran teknik olarak 720P HD kaliteden daha fazla; fakat Full HD değil.

Microsoft Surface Laptop Go’yu kardeşlerinden birisi olan Surface Laptop 3′le karşılaştırdığımızda, ekranının 1,1 inç küçüldüğünü; çözünürlüğün ise 2256 x 1504′ten 1536 x 1024′e düştüğünü görüyoruz. Ek olarak Surface Laptop Go’nun küçük kasası ve ince çerçeveleri, kendisine aynı zamanda 2,45 pound (yaklaşık 1,1 kg) ağırlıkla ‘bugüne kadarki en hafif Surface dizüstü bilgisayarı’ olma şerefini kazandırıyor.

Donanım tarafına baktığımızda Surface Go’nun geçmişte tanıtılan tablet modelinin aksine, Laptop Go’da Microsoft’un son derece eli açık davrandığını görüyoruz. Tablet olan modelde Intel Pentium Gold işlemci bulunurken; Laptop Go’da ise 10. Nesil Intel Core i5 1035G1 yonga seti yer alıyor. Esasında Intel’in yeni 11. Nesil işlemcilerinden biri cihazı daha güçlü yapabilirdi, ancak yine de her halükarda 10. Nesil işlemci fazlasıyla iş görecektir.

Microsoft Surface Laptop Go ile ilgili eleştirebileceğimiz en önemli nokta, baz modelinde depolama olarak sadece 4 GB RAM ve 64 GB eMMC dahili hafızaya sahip olması. Her iki konfigürasyon da 2020 yılı için oldukça yetersiz. 4 GB RAM belki bir şekilde kabul edilebilir, ancak 64 GB dahili hafıza bir süre sonra kullanıcının bilgisayardan soğuma sebebi olacak. Diğer varyantlarında ise nispeten daha kullanışlı diyebileceğimiz 8 GB RAM ve 128 / 256 GB SSD bulunuyor.

Microsoft, Surface Laptop Go’da kulaklık girişi ve Surface Connect şarj bağlantı noktasının yanı sıra USB-C ve normal USB-A bağlantı noktası sunuyor. Önde 720P kalitede bir kamera var, ancak bu kamera Windows Hello aracılığıyla yüz tanımayı desteklemiyor. Bunun yerine parmak izi tarayıcıyla gelen cihaz, normal kullanımda 13 saatlik bir pil ömrü vaat ediyor.

Microsoft Surface Pro X özellikleri

Microsoft, duyurusunda Surface Laptop Go’ya ek olarak bir de Surface Pro X modeli tanıttı. Bu bilgisayar aslında yeni değil. Yeni olmamasına karşın, isminde herhangi bir şekilde ‘Pro X 2020’ veya ‘Pro X 2’ gibi ekler de bulunmuyor. Bunun sebebi ise cihazın donanımsal özelliklerinin, geçen yıl tanıtılan Surface Pro X’e göre değiştirilmiş olması.

Yeni tanıtılan Surface Pro X’teki en büyük değişikliğin, Microsoft’un ARM işlemcisi SQ2 ile desteklenmesi olduğunu belirtmemizde fayda var. Geçen yılki modelde hatırlayacak olursanız Microsoft SQ1 bulunuyordu. Bunun yanında cihaz platin adlı yeni bir renk seçeneğine de sahip.

Konfigürasyon değişikliklerine ek olarak, Surface Pro X serisinin tamamı çeşitli yazılım güncellemeleriyle geliştirilmeye devam ediyor. Örneğin Microsoft’un iddiasına göre, Pro X’in pil kullanım süresi 13 saatten 15 saate çıkmış durumda.

Bu arada dün yayınladığımız bir haberimizde Microsoft’un ARM tabanlı Windows cihazlara x64 desteği getireceğinden bahsetmiştik. Böylelikle kullanıcılar, ARM platformu üzerine kurulu Windows’lardaki en büyük eksikliğin giderilmesiyle beraber Surface Pro X’in tadını çıkarabilecek.