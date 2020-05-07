Microsoft, Surface Book 3 laptopunu duyurdu!

Microsoft, uzun bir aradan sonra laptop tarafında yeni Surface Book 3 modelini duyurdu. Teknoloji devi yeni cihazının teknik özelliklerini ve fiyatını açıkladı.

İlginizi çekebilir: Yerli solunum cihazı ihraç edilmeye başlandı

Microsoft, bir çok önceki modeli Surface Book 2 ile güçlü ve gerçekten yenilikçi bir ürün olarak büyük beğeni toplamıştı. Şirket şimdi de eski modelin tasarımını korurken donanım özelliklerinde iyileştirmeler yaparak oldukça güçlü bir cihaz ortaya çıkarmış.

Microsoft, yayınladığı basın açıklamasında, “Surface Book 3, şu ana kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarımız. Her yerde masaüstü seviyesinde performans isteyen profesyoneller için tasarlandı. Bu, güçlü bir iş istasyonu” ifadelerini kullandı.

13.5 ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekran büyüklüğü seçeneği olan Surface Book 3 uzun batarya ömrüyle öne çıkıyor. Kullanıcılar yine tek bir dokunuşla ekranı yerinden çıkarabiliyor. Klavye bölümünün arkasına yerleştirilebilen bu ekran, tek başına da çok büyük bir tablet olarak kullanılabiliyor. Surface Book 3’te de Surface Pen desteği sürüyor.

Microsoft Surface Book 3, 10. nesil Intel Core Ice Lake işlemci ile geliyor. Böylece cihazın selefine göre yüzde 50 daha fazla performans sağlıyor. 32 GB RAM’e kadar destek sunan laptop, 1 TB ve 2 TB kapasitelerinde M.2 2280 SSD ile yüksek hızlar vadediyor.

Yeni laptop, bağlantı noktasında ise 2 adet USB 3.1 Gen 1 (Type-A), USB Gen 1 (Type-C), SDXC kart okuyucu, 3,5 mm kulaklık jakı, 2 Surface Connect portu yer alıyor. Ürünle birlikte duyurulan ancak ayrıca satılan Surface Dock 2 ise hızlı şarj, dört USB-C portu ve iki 4K 60 Hz monitör için destek ile geliyor.

Yeni Microsoft Surface Book 3 laptopun fiyatları da kesinleşti. 21 Mayıs tarihinde satışa çıkacak cihazların 10th Gen Intel Core i5 – 8GB RAM/256GB içeren modeli 1599 dolardan başlıyor. 10th Gen Intel Core i7 – 32 GB RAM/2TB/GTX 1660Ti ile gelen modeli ise 3499 dolarlık fiyat etiketine sahip.