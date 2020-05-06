Genel
Yerli solunum cihazı ihraç edilmeye başlandı
Dünyanın etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkemiz tarafından ihtiyaç üzerine üretilen yerli solunum cihazı için önemli bir gelişme daha yaşandı.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam Covid-19 vaka sayısı 3,7 milyonu geçerken bütün ülkeler önemlerini almaya başladı. Salgın nedeniyle önem kazanan yoğun bakım solunum cihazları konusunda çalışma başlatan Türkiye yerli ve milli solunum cihazını geliştirmeyi başardı.
Yerli solunum cihazı ilk olarak Litvanya’ya satıldı
Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan Türkiye’nin yerli ve milli solunum cihazı için birçok ülkeden talep geldi. Söz konusu solunum cihazlarının tanesini 17 bin 500 dolardan toplamda 20 adet Litvanya’ya satıldı.
Yerli solunum cihazı, temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel anlamda nefes almada güçlük çeken veya alamayan hastaların solunum yapabilmesi için üretildi. İlk olarak toplamda 100 adet üretilmiş olan yerli solunum cihazının, mayıs ayının sonuna kadar 5 bin adeti bulacağı açıklandı.
Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, tümüyle yerli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Söz konusu cihaz şu özellikleri taşıyor:
- Milisaniyeler içerisinde tepki verir.
- Nasal Cpap ve Yüksek Akış Oksijen terapisi (HFOT) modlarına sahip.
- Entegre nebülizör sistemine sahip.
- Hasta durumunu operatöre daha anlamlı sunmak için Biyovent anlık ölçüm değerlerini grafiksel olarak gösterir.
- Basınç-Zaman, Hacim-Zaman, Akış-Zaman; Döngüler: Basınç Hacim, Basınç-Akış ve Akış-Hacim Grafikleri
- Akıllı Solunum İzleme (Smart Lung View/Ventilation Cockpit) özelliği ile kullanıcıya akciğer dinamik durumunu gösterir.
- Grafik durdurma özelliği ile grafik ve döngüleri dondurarak kullanıcıya analiz imkanı sunar.
Aksesuar
Microsoft Surface Headphones 2 tanıtıldı!
Microsoft tarafından üretilen ve merakla beklenen Surface Headphones 2 modelin tanıtımı gerçekleştirildi. Kulaklık pazarına özellikleri ile üst segment bir ürün olarak giren Surface Headphones 2, müzik severleri oldukça heyecanlandırdı.
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Microsoft’un büyük ilgi gören kulak içi kulaklığı Surface Earbuds, yeni bir model olan kulak üstü kulaklık modeli ile birlikte geldi. Microsoft Surface Headphones 2, ilk sürümü ile benzer tasarımda ancak bu sefer gri değil siyah renkte karşımıza çıkıyor. Ses kalitesinin artırıldığı ve pil ömrünün artık daha da iyi olduğu aktarılan model, üst seviye donanımlara ve malzeme kalitesine sahip olduğu belirtiliyor.
Microsoft’un yeni kulak üstü kulaklığı, kulağı rahatça kaplayabiliyor. Ürün, 13 seviyeli ortam gürültüsü kontrolü de dahil olmak üzere ses kalitesiyle kullanıcıya harika bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kulaklıkların içinde 40 milimetrelik “Free Edge” hoparlörler bulunuyor. Gelişmiş mikrofonlar ise görüşmeler ve görüntülü görüşmeler sırasında sesin berrak şekilde kayıt altına alınmasını sağlıyor.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre Microsoft Surface Headphones 2, gürültü engelleme ile 20 saate varan çalışma imkanı sunuyor. Daha önceki kulaklıklar ise ANC ve Cortana etkinleştirildiğinde 15 saate varan çalışma imkanı sunuyordu.
Microsoft’un tanıtmış olduğu ürünler, 12 Mayıs’tan itibaren yurt dışındaki mağazalarda satışa çıkıyor. Yeni modellerin fiyatları, Surface Headphones 2 modeli 249 dolar, Surface Earbuds modeli 199 dolar olarak belirlenmiş. Söz konusu ürünlerin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Genel
AMD Ryzen 3100 fiyat-performans iddiasıyla geliyor!
AMD Ryzen 3100 fiyat-performans iddiasıyla geliyor! AMD‘nin yeni tanıtıttığı işlemcisi Ryzen 3100, fiyat-performans alanında adından çok söz ettirecek gibi duruyor.
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AMD bütçe odaklı, giriş seviye diyebileceğimiz sistem toplayanlar için yeni bir fiyat-performans işlemcisi tanıttı. AMD Ryzen 3100 kutudan 3.6GHz temel çekirdek frekansı ve 3.9GHz boost frekansı ile geliyor. Ancak Rogame Twitter hesabı trafaından yapılan paylaşımda işlemcinin overclock ile 4.6GHz hızına ulaştığını görebiliyoruz. Giriş seviyesi bir işlemci için bu hız değeri ilgi çekici gözüküyor.
İşlemcinin özelliklerine gelecek olursak, 4 çekirdek ve 8 iş parçcığı ile gelen işlemci, 3.6GHz temel, 3.9GHz boost frekansına sahip. İşlemcide 16MB L3 cache bulunmakta. 65W TDP değerine sahip AMD‘nin yeni fiyat-performans odaklı işlemcisi, X570 ve yeni gelecek B550 chipsetli anakartlarla kullanıldığında PCIe 4.0 desteği de sunmakta. X570 chipsetli anakartlar şuan çok pahalı konumlanmış bu durumda, öyle ki bu anakartlar işlemcinin 2 katı fiyatında seyretmekte. Bu nedenle bütçe odaklı sistem toplayanlar için PCIe 4.0 desteği için yeni gelecek B550 chipsetli anakartları beklemek daha makul gözüküyor.
Genel
Samsung Exynos 1000, rakiplerinden çok daha hızlı olacak
Samsung tarafından yakın zamanda tanıtılması beklenen Exynos 1000 yonga setinin en önemli rakibi Snapdragon 865‘ten 3 kat daha hızlı olacağını iddia edilen test sonuçları ortaya çıktı.
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Güney Koreli teknoloji şirketi, sektörün birçok alanında yer almaya ve üretmeye devam ediyor. Son zamanlarda şirketin üretmiş olduğu Exynos işlemcileri, rakibi Qualcomm’un Snapdragon modellerinden daha düşük performans göstermesi gibi birçok sorun ortaya çıkmıştı. Buna rağmen Samsung Exynos işlemcisinden vazgeçmeye niyetli değil.
Samsung‘la işlemci devi AMD ortaklığından çıkacak Radeon temelli Samsung Exynos 1000 işlemci hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl içinde çıkması planlanan ve 5 nm üretim sürecinde olan yonga seti geliştirme aşamasında RDNA-Exynos adıyla karşımıza çıkıyor.
Samsung’un yeni yonga seti RDNA GPU sayesinde, Exynos 1000’in Manhattan testlerinde 181 FPS puan aldığı görüldü. Bu skor ile Snapdragon 865 Adreno 650 GPU‘sundan oldukça yüksek.
Exynos 1000, daha yüksek işlemci testi Aztek‘te ise 138 FPS almayı başardı. Yine bu da, Snapdragon 865‘in neredeyse 2.5 katı. Son olarak yine Aztek’in FPS testinde ise Exynos 1000‘in kare hızı Snapdragon 865‘in neredeyse 3 katı olan 58 FPS’ye kadar ulaştı.
Yeni işlemci Samsung Exynos 1000, bu senenin ikinci yarısında gelmesi beklenen Galaxy Note20 modeline yetişmesi zor. Ancak gelecek sene tanıtılacak olan yeni Galaxy S serisinde bu işlemciyi görme ihtimalimizin oldukça yüksek.