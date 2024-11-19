Oyunseverler için yılın en heyecanlı kampanyalarından biri başladı! Microsoft Store indirimleri, Kasım ayına özel olarak Xbox ve PC platformlarında %95’e varan indirim sunuyor. Özellikle popüler yapımlar arasında yer alan Red Dead Redemption 2, Age of Empires IV, The Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda ciddi fiyat düşüşleri dikkat çekiyor.

Microsoft Store İndirimleri Başladı! Kasım Ayına Özel Büyük Fırsatlar!

Microsoft Store indirimleri kapsamında fiyatlar adeta cep yakmaktan kurtuluyor. Örnek vermek gerekirse, normalde 469 TL olan Red Dead Redemption 2, 154 TL’ye düştü. Benzer şekilde, Age of Empires IV, 399 TL yerine 199 TL’ye; Cyberpunk 2077 ise 1.299 TL’den 799 TL’ye geriledi. Ayrıca Death Stranding gibi sevilen yapımlar da 819 TL’den 409 TL’ye düşerek oyuncuları sevindirdi.

Xbox Game Pass kütüphanesine dahil olmayan ancak Microsoft Store indirimleri ile uygun fiyatlara sunulan oyunlar da mevcut. Özellikle Alan Wake Remastered, Assassin’s Creed Black Flag ve Need for Speed Heat gibi yapımlar büyük ilgi görüyor. Xbox tarafında ise yüzlerce oyun, özellikle son dönemde popüler hale gelen yapımlar, bu kampanya ile çok daha cazip hale geldi.

Eğer bu fırsatları değerlendirmek istiyorsanız, PC oyunları için Microsoft Store’un ilgili bölümlerine göz atabilir, Xbox oyuncuları için ayrılmış özel fırsatları inceleyebilirsiniz. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek bu indirimleri kaçırmamanızı öneriyoruz.

Oyun fiyatları malum ülkemizde başını alıp gitmişken, Xbox Black Friday indirimleri sayesinde oyuncular bir nebze olsun rahatlayacaklar.

İndirime giren PC oyunlarını incelemek için bu bağlantıya, indirime giren Xbox oyunlarını incelemek içinse bu bağlantıya gidebilirsiniz.

Microsoft Store indirimleri 2 Aralık 2024 tarihinde bitecek. Almak istediğiniz oyunları bu tarihe kadar indirimli olarak satın alabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft indirimleri yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!