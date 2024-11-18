Epic Games yeni ücretsiz oyunu belli oldu. Her hafta oyunculara sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkat çeken Epic Games bu hafta da merakla beklenen yeni bir oyununu ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Oyun severler için harika fırsatlar yaratan platform, bu hafta Beholder adlı tek oyunculu macera oyununu hediye ediyor. 21 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olacak olan bu oyun, kullanıcıların ilgisini çekmeye şimdiden başladı.

Epic Games yeni ücretsiz oyunu: Beholder

Epic Games yeni ücretsiz oyunu olan Beholder, Steam’de aldığı olumlu yorumlarla biliniyor. Totaliter bir rejimde apartman yöneticisi olarak kiracıları gözetlediğiniz bu oyunda, oyuncular yaptıkları seçimlerle farklı sonlara ulaşabiliyor. Oyunun derin hikayesi ve oyunculara sunduğu seçenekler, onu özellikle macera severler için çekici kılıyor. Beholder, Epic Games üzerinden 21 Kasım – 28 Kasım tarihleri arasında tamamen ücretsiz olacak ve bu süre içinde oyunu alanlar kalıcı olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Epic Games ayrıca bu tarihe kadar diğer ücretsiz oyunlar olan Castlevania Anniversary Collection ve Snakebird Complete oyunlarını da sunuyor. Oyun severler bu fırsatı kaçırmadan, oyunları hesaplarına ekleyip ücretsiz olarak deneyimleyebilirler. Epic Games yeni ücretsiz oyunu kampanyaları, oyuncular için her hafta cazip fırsatlar yaratıyor.

Ücretsiz oyunları almak için:

Epic Games Store web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Ücretsiz oyunlar sekmesinden Beholder oyununu bulun. İlgili oyunun sayfasına gidip “Yükle” butonuna tıklayın. Epic Games hesabınızla giriş yaparak oyunu kütüphanenize ekleyin.

Bu basit adımlarla Beholder ve diğer ücretsiz oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Haftaya hangi oyunun ücretsiz olacağından ilk siz haberdar olmak isterseniz bizi takip etmeyi unutmayın!

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic’in haftalık ücretsiz oyununu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!