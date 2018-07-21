Microsoft, 4. çeyrek mali raporunu yayınladı

Microsoft, 4. çeyrek (Haziran ayında sona eren) mali raporunu yayınladı ve şirket geçtiğimiz yıla göre %17‘lik bir büyüme 30.1 milyar $ gördü.

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Microsoft gelirleri son çeyrekte önemli artış kaydetti

Şirketin faaliyet gelirleri %35 arttı ve 8.9 milyar $ net gelirle (GAAP – Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri), 10.4 milyar dolara yükseldi. GAAP uygulanmayan net gelir ise 8.8 milyar dolara ulaştı. Bu, hisse başına 1.14 dolar GAAP ve 1.13 dolar GAAP olmayan değere dönüşüyor. Microsoft, hissedarlarına kar payı ve hisse geri alımı yoluyla 5.3 milyar dolar dağıttı.

Microsoft faaliyet gelirlerinin çoğunda önemli, çift haneli artışlar kaydetti. İşte bunlardan bazıları:

Verimlilik ve İş Süreçleri – 9.7 milyar dolar (%13 artış)

Office ticari ürünleri ve bulut hizmetleri – Office 365 ve LinkedIn sayesinde %10 artış

Akıllı Bulut – 9.6 milyar dolar (%23 artış)

Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri – Azure sayesinde % 26 büyüme

Windows OEM – OEM Pro’nun %14 büyümesine bağlı olarak %7 kazanç

Windows ticari ürünleri ve bulut hizmetleri – %23 artış

Oyun – Xbox sayesinde %39 büyüme

Surface – %25 artış

Arama ağı reklamcılığı – %17 artış

Şirketin son çeyrek mali raporunun tamamına buradan erişebilirsiniz.