Microsoft, 4. çeyrek mali raporunu yayınladı

Microsoft, 4. çeyrek (Haziran ayında sona eren) mali raporunu yayınladı ve şirket geçtiğimiz yıla göre %17‘lik bir büyüme 30.1 milyar $ gördü.
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Microsoft gelirleri son çeyrekte önemli artış kaydetti
Şirketin faaliyet gelirleri %35 arttı ve 8.9 milyar $ net gelirle (GAAP – Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri), 10.4 milyar dolara yükseldi. GAAP uygulanmayan net gelir ise 8.8 milyar dolara ulaştı. Bu, hisse başına 1.14 dolar GAAP ve 1.13 dolar GAAP olmayan değere dönüşüyor. Microsoft, hissedarlarına kar payı ve hisse geri alımı yoluyla 5.3 milyar dolar dağıttı.
Microsoft faaliyet gelirlerinin çoğunda önemli, çift haneli artışlar kaydetti. İşte bunlardan bazıları:
Verimlilik ve İş Süreçleri – 9.7 milyar dolar (%13 artış)
Office ticari ürünleri ve bulut hizmetleri – Office 365 ve LinkedIn sayesinde %10 artış
Akıllı Bulut – 9.6 milyar dolar (%23 artış)
Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri – Azure sayesinde % 26 büyüme
Windows OEM – OEM Pro’nun %14 büyümesine bağlı olarak %7 kazanç
Windows ticari ürünleri ve bulut hizmetleri – %23 artış
Oyun – Xbox sayesinde %39 büyüme
Surface – %25 artış
Arama ağı reklamcılığı – %17 artış
Şirketin son çeyrek mali raporunun tamamına buradan erişebilirsiniz.
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