Huawei, 2018’de 100 milyon cihaz sattı

Huawei, dün gerçekleştirdiği Nova 3 lansman etklinliği sırasında konuşma yapan tüketici ürünleri patronu Richard Yu, şirketin 2018 yılının ilk 7 aylık döneminde 100 milyon mobil cihaz sattığını açıkladı.

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Huawei 100 milyon dedi!

Şirket, bu satış rakamına önceki yıllara kıyasla daha erken bir tarihte ulaştı. Zira geri dönüp baktığımızda; 2015 yılında 22 Aralık’ta, 2016 yılında 14 Ekim’de ve geçtiğimiz yıl 12 Eylül’de 100 milyonluk satış rakamına ulaştığını açıklamıştı.

Daha Temmuz ayında olduğumuzu söyleyen Yu, şirketin tüm yıl satış rekorunu 2018’in sonuna kadar kırması için önlerinde 5 aylık bir süre olduğunu belirtti. Şirketin 31 Aralık tarihine kadar 200 milyon adetlik satış hedefine ulaşmasının zor olmadığını söyledi. P20 ve P20 Pro‘nun çok iyi bir performans sergilediğini de sözlerine ekleyen Yu, bir kaç ay içerisinde Mate 20‘nin de amiral gemisi ailesine katılıp satış rakamlarını daha üst rakamlara çekmesini bekliyor.

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7 yıl öncesi ile kıyaslandığında satış rakamları 51 kat büyüyen şirketin, bu şekilde devam ettiği taktir de satış rakamlarında daha bir büyüme gerçekleştireceği aşikar.