MicrosoftAğustos 2021’de, not alma uygulamasının birden çok sürümünü tek bir sürümde birleştirme çabalarının bir parçası olarak Windows 10 ve Windows 11’deki OneNote’un önümüzdeki birkaç ay içinde bir dizi önemli özellik güncellemesi alacağına söz verdi.

OneNote, son birkaç yılda çok sayıda değişiklik gördü. OneNote’un orijinal ve zengin özelliklere sahip sürümünü önceden yüklenmiş Office uygulamalarıyla bir araya getirmeyi bıraktı. Bunun yerine Microsoft, UWP istemcisini sundu ve yalnızca modern sürüme yeni özellikler ekledi.

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Microsoft nihayet OneNote’un UWP sürümünden vazgeçti ve mevcut Win32 sürümünü yeni özellikler ve tasarımla güncellemek için her iki uygulamanın en iyilerini birleştiriyor.

Yeni OneNote şimdi kullanıma sunuluyor!

Microsoft, beta programına kayıtlı kullanıcılara yeni OneNote tasarımının ilk parçalarını sessizce göndermeye başladı. güncellemenin şu anda Office Insider Programının Beta Kanalında bulunanlara sunulduğunu doğruladı.

Güncelleme, kenar çubuğu için yeni bir gezinme UI düzeninin yanı sıra onu Windows 11’in tasarımına uygun hale getirmek için görsel bir yenileme sunuyor.

Yeni kenar çubuğu, varsayılan olarak tüm bölümleri ve not defterlerini gösterir ve senkronizasyon büyük ölçüde iyileştirildir. Uygulama aynı zamanda hızlı hissediyor ve yuvarlak köşeler artık uygulamada görülebiliyor.

Microsoft’un hala yeni tasarım üzerinde çalıştığını ve geçen yıl yayınlanan ekran görüntülerinin daha fazla tasarım değişikliğinin yolda olduğunu gösterdiğini belirtmekte fayda var. Bu, önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek ve Microsoft, şu anda Office paketinin bir parçası olan dokunma ve tasarım özelliklerini de ekleyecektir.

Birleşik uygulama, her iki uygulamanın kullanıcılarına tanıdık gelecek ve ücretsiz olacak, yani herhangi bir belirli aboneliğe bağlı olmayacak.