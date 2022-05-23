AMD, bir Ryzen 7000 işlemci sergiledi ve Zen 4 çekirdeğindeki iyileştirmelerle ilgili ayrıntıları açıkladı. Çip tasarımcısına göre, çok iş parçacıklı performans Core i9-12900K’dan yüzde 31’e kadar daha yüksek. İşte tanıtılan işlemci hakkında tüm detaylar.

AMD CEO’su Lisa Su, Computex’te yaptığı açıklamada, Zen 4 çekirdeğinin tasarımındaki ana hedeflerin performansı ve watt başına performansı artırmak olduğunu bildirdi. Tek iş parçacıklı performans, daha yüksek bir IPC ve daha yüksek saat hızlarının bir kombinasyonu nedeniyle Zen 3’e göre yüzde on beşten daha yüksek olacaktır.

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Mikromimarinin kendisi, diğer şeylerin yanı sıra, çekirdek başına L2 önbelleğini 512 kB‘den 1 MB‘a iki katına çıkararak iyileştirildi; bu, Intel’in Alder Lake işlemcileriyle de ilgilendiği bir özellik. Bu çiplerin ‘hızlı çekirdeği’ olan Golden Cove, çekirdek başına 1.25MB L2 önbelleğe sahip. Ayrıca Ghostwire: Tokyo oyunundaki bir demo sırasında, bir Zen 4 çekirdeği 5.5GHz‘e ulaştı.

Ryzen 5000 işlemcilerde olduğu gibi, masaüstü varyantları da çeşitli yongalardan oluşacak. İşlemci çekirdekli yongalar TSMC’nin 5nm işleminde üretiliyor ve büyük olasılıkla her biri sekiz Zen 4 çekirdeği içerecek, yani Ryzen 7000 işlemciler’lar yine maksimum 16 çekirdeğe sahip olacak.

Önceki nesil Ryzen işlemcilere kıyasla en büyük katkı, RDNA2 mimarisine dayalı bir GPU parçasıdır. Bununla, her Ryzen 7000 CPU, tıpkı Intel’de olduğu gibi, yerleşik bir GPU’ya sahip olacak. Ayrıca, yeni G/Ç kalıbı daha ekonomiktir ve DDR5 ve PCIe 5.0 denetleyicileri ile donatılmıştır.

AMD, Ryzen 7000 serisi ile beş yıl sonra yeni bir soket olan AM5 soketine geçiyor. 170W‘a kadar TDP’ye sahip işlemcileri barındırabiliyor ve AMD bunu çok sözle söylemese de en azından üst modeller mevcut nesilden çok daha fazla güç tüketiyor gibi görünüyor. Buna karşılık, Ryzen 9 5950X hala 105W TDP’ye sahip.

Aynı sayıda çekirdekle, bu, daha yüksek tüm çekirdek hızlandırma saat hızlarının yolunu açar. AMD’nin verdiği 16 çekirdekli Ryzen 7000 işlemcinin’nun Blender gösterimi bunu doğruluyor gibi görünüyor. İçinde, yeni çip bir Intel Core i9-12900K’dan yüzde 31 daha hızlıydı. Bu Intel çipi, Tweakers tarafından yapılan en son testte Ryzen 9 5950X kadar hızlı.

Amerikan şirketi, Computex açılış konuşması sırasında ilgili yeni platform hakkında gerekli detayları da paylaştı. AMD, Ryzen 7000 işlemcilerin tam özelliklerini ve ürün adlarını henüz açıklamadı. Bu tür bilgiler, sonbaharda gerçekleşecek olan sürüme kadar devam edecek.